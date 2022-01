Tim Allen regresará a protagonizar “Santa Cláusula” en una serie para Disney+

El actor estadounidense volverá a a dar vida a Papá Noel. (Disney)

La franquicia Santa Cláusula regresará en forma de una serie de televisión y Tim Allen volverá probarse el traje de Papá Noel por cuarta vez. La comedia navideña se estrenó en 1994 y tuvo dos secuelas, lanzadas en 2002 y 2006; han pasado más de 15 años desde que el actor estadounidense se lució como el protagonista y esta nueva aventura supondrá un cierre para el papel que sacó carcajadas a más de uno.

Según reportó Variety, la plataforma Disney+ lanzará una serie derivada de la saga de películas con Allen de vuelta en el rol y como productor ejecutivo. Al cumplir 65 años, Scott Calvin cae en cuenta que no podrá ejercer por mucho tiempo más el trabajo de Santa y comienza a perder el ritmo de su rutina navideña. Un posible retiro sería la oportunidad perfecta para darse un descanso y permitir que su familia pueda trasladarse al mundo real, ya que sus dos hijos crecieron en el polo norte. De esta manera, encuentra un reemplazo ideal para continuar cumpliendo sus obligaciones.

Una nueva serie limitada abordará el retiro de Scott Calvin como Santa Claus. (Disney)

El inicio de la trilogía cinematográfica obtuvo gran éxito con su proyección a mediados de los 90, y las dos entregas siguientes llegaron años más tarde. La producción a cargo de 20th Television comenzará en marzo de este año, por lo que, podría llegar al catálogo original del servicio streaming en 2023. Jack Burditt (Last Man Standing) será el showrunner y productor ejecutivo del proyecto junto al actor, Kevin Hench, Richard Baker y Rick Messina.

Cabe recordar que, el intérprete de 68 años también se dio a conocer por ser la voz original en inglés de Buzz Lightyear en las películas de Toy Story y por su actuación en Mejorando la casa, una sit comedy emitida entre 1991 y 1999. Su filmografía en la pantalla grande también incluye otros títulos como Jungle 2 Jungle, Galaxy Quest, Una navidad de locos, Wild Hogs, The Six Wives of Henry Lefay y otros más.

Allen protagonizó tres entregas de la franquicia navideña para el cine. (Disney)

Tim Allen y las tres cintas de Santa Cláusula

Producida por Walt Disney Pictures, Santa Cláusula (The Santa Clause) siguió la historia de un hombre que accidentalmente se convierte en Santa, luego de que este mismo cayera de su techo al ser sorprendido sin aviso y falleciera en el acto. “Si algo me pasa, ponte mi traje, los renos sabrán qué hacer”, es la nota escrita que descubre en su traje, por lo que, ante la insistencia de su hijo, decide tomar su vestimenta y subir al trineo para no dejar que la navidad se arruine por la demora en la entrega de regalos. El problema es que al haber utilizado el traje de Santa será inevitable tomar una apariencia como la de este personaje por el resto de su vida.

Además de Allen como protagonista, el reparto estuvo conformado por Wendy Crewson, David Krumholtz, Judge Reinhold y Eric Lloyd . Se desconoce si alguno de estos actores tanto de la película original o las secuelas también regresará como parte de la nueva ficción televisiva que ordenó Disney+.

