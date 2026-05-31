Política

La reconversión de Santiago Caputo: el asesor de Milei levanta el perfil para recuperar influencia

El asesor que evitaba la exposición pública acumula gestos que apuntan en otra dirección: afiliación partidaria, cuenta oficial en redes y una pelea directa con los Menem. Su círculo habla de transición

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Javier Milei, Santiago Caputo y Karina Milei

“Está cruzando su desierto en 40 días”, dijo un feligrés de Santiago Caputo después del comentado levantamiento en primera persona del asesor de Javier Milei contra los Menem y la ola de fotos de sí mismo que republicó para mandar mensajes políticos en las redes sociales, el 25 de Mayo. En Las Fuerzas del Cielo creen que el consultor acaba de dar otro paso en su reconversión hacia el rol de un dirigente político, aunque saben que el cargo “obvio” para él y una eventual candidatura están sin dudas vetados por Karina Milei.

En su entorno aseguran que Caputo trabaja principalmente para que Milei “sea el mejor presidente de la historia”. Pero admiten que aquella decisión del inicio de la gestión libertaria de ser un mero asesor ya no existe. Y deslizan que se encuentra en un proceso de redefinición o “transición” de su identidad política. “Todos los que están en política son dirigentes, lo asuman o no. Eso siempre fue asi”, deslizaron en el caputismo.

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Vista frontal de un grupo de hombres en trajes y uniformes militares, algunos dándose la mano, con soldados a caballo en uniforme de gala al fondo
Manuel Adorni y Santiago Caputo (Jaime Olivos)

En la previa del año electoral, creen que se prepara para asumir un papel nuevo y transita una etapa de transición, cuyo resultado no está claro. ¿Un cargo? La Jefatura de Gabinete de ministros sería su destino natural, dicen en su círculo, porque “desde 2023 viene ejerciendo ese rol”. Pero se desaniman de inmediato: esa discusión quedó saldada el año pasado, cuando Karina Milei ya le había hecho la cruz e impuso a Manuel Adorni tras la salida de Guillermo Francos.

¿Candidato? Todos dicen que “no lo ven”. Por ahora, como mínimo, transita el camino rumbo a una mayor exposición.

En el Gobierno descuentan que el principal colaborador del Presidente busca empoderarse frente a la Secretaria General, con quien la relación empeoró ostensiblemente en los últimos meses. “Es una forma de decir: si quiero, puedo llevarme la atención”, interpretaron en Balcarce 50 sobre las llamativas fotos del lunes pasado.

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Aunque, para cuidarse de represalias, cerca suyo siempre insisten en que la pelea es con los Menem, y únicamente para proteger a Milei de ellos, no en contra de su hermana. Incluso lanzaron a correr la versión de que había replicado su imagen el lunes patrio para llevarse la atención y así desviar el foco del escándalo del ladero karinista Manuel Adorni. Algo algo así como “inmolarse”.

Más allá de sus planes políticos, la confrontación de Caputo con los Menem, de manera directa, al exponer la famosa cuenta RufusPeriodista, generó un clamor entre los propios, que mostraron los dientes en redes y aullaron de alegría en privado. “Es el momento más feliz que vivo en los últimos tres años”, llegó a decir un eufórico dirigente de la primera plana de Las Fuerzas del Cielo.

La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.
La foto de la Mesa Política. Manuel Adorni, Karina Milei, Luis Caputo, Diego Santilli, Lule Menem, Martín Menem, Patricia Bullrich, Santiago Caputo e Ignacio Devitt.

Se sentían amordazados, y con esos tuits firmados por su líder se vieron liberados. Para ellos, las imágenes de Caputo de boina y tapado en la Plaza de Mayo en homenaje al personaje principal de la serie de los mafiosos Peaky Blinders, fueron la frutilla del postre después del estallido del conflicto con los riojanos de Karina. “Se está divirtiendo”, se entusiasmaron en LFC.

El camino de Caputo hacia una reconversión de su papel público tuvo dos hitos: su afiliación a La Libertad Avanza, en febrero de 2025, y el blanqueo de su identidad en redes para comunicarse con propios y ajenos por medio de un usuario oficial, @Slcaputo, en septiembre. Desde ese avatar marca posturas políticas -desde la hidrovía a la “guerra espiritual”-. Y sobre todo destaca publicaciones de los organismos que áun controla, como la SIDE y Salud. Una de las más recientes combinó a ambos: fue sobre el uso de la inteligencia del Estado para prevenir la llegada del virus del Ébola al país. También al canciller, Pablo Quirno. En Balcarce 50 relativizaron que esos retuis busquen capitalizar las medidas: “Las levanta porque es buena gestión”, dijeron.

Caputo aún no dio entrevistas en vivo, sino que habla unilateralmente. Y no asumió un cargo, sino que sostiene su vínculo con el Estado vía contratación y monotributo. Además, aún opera mediante otras cuentas encubiertas para bajar línea desde atrás del cortinado.

¿De ahora en más? “Nadie sabe cómo termina el camino”, dicen en su entorno. Aseguran que tampoco Caputo tiene definidos los siguientes pasos de su carrera política, si bien sus seguidores se jactan de que en política sólo juega al ajedrez.

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