Política

La Cámara de Diputados perfila un nuevo escenario político de cara al calendario electoral de 2027

Los tiempos se aceleran. El oficialismo sabe que tiene una ventana hasta el Mundial y que después la política entrará en modo electoral. Una votación encendió las alarmas libertarias

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Sesión en diputados por la reforma de la Ley de Glaciares
La Cámara de Diputados perfila un nuevo escenario político de cara al calendario electoral de 2027 (RS Fotos)

El año se acorta y los procesos se aceleran. Aunque no hay elecciones durante 2026, sí habrá Mundial de fútbol, lo que paraliza, pero además el resultado afecta el ánimo. Y esto la política lo sabe.

En este contexto, en la mesa política de La Libertad Avanza establecieron que la ventana para enviar y aprobar los proyectos que anunció el presidente Javier Milei el 1 de marzo en la Asamblea Legislativa es limitada.

Hasta ahora, el Gobierno envió la Ley Hojarasca y la de Propiedad Privada, y la intención es que la semana próxima ingrese la Reforma Electoral. Pero ese apuro que muestra la Casa Rosada se encontró con una luz de alerta en la sesión de la Cámara de Diputados la semana pasada.

En la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados se convirtió en escenario de una votación que marcó un punto de inflexión en la estrategia de la oposición, indicando el inicio de una construcción de mayorías alternativas con miras al segundo semestre y al calendario electoral de 2027.

Esta señal, destacada tanto por legisladores como por observadores del Palacio Legislativo, sugiere que los opositores empiezan a tender puentes para modificar el equilibrio de fuerzas, un proceso que se irá consolidando cuando todas las bancadas alineen sus prioridades en función de los comicios del próximo año, según expresó un diputado consultado por Infobae.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión $Libra
Maximiliano Ferraro, presidente de la Comisión $Libra

Al inicio de la sesión en la que el oficialismo logró aprobar la modificación de la Ley de Glaciares, el diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, pidió un apartamiento de reglamento para tratar los proyectos de ley que tienen como finalidad interpelar a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por la investigación de la causa $Libra.

Las posibilidades de ganar eran nulas porque, para un apartamiento, se necesitan dos tercios del recinto, algo que ninguna fuerza puede lograr hoy. Sin embargo, el resultado que mostró el tablero sorprendió y puso en alerta al bloque libertario. El pedido de Ferraro obtuvo 125 votos afirmativos.

Ese número significa que está a cuatro votos del quórum y de poder avanzar. Esa diferencia, que puede parecer importante para acceder a una sesión, cambia radicalmente al observar que hubo 15 diputados ausentes, varios de los cuales, estiman en la oposición, podrían sumarse en futuras instancias.

Entre los ausentes citados se encuentran Nicolás Massot (Encuentro Federal), Emir Félix (Unión por la Patria), Pablo Yedlin (Unión por la Patria), Marcela Pagano (Coherencia) y los miembros del Movimiento de Integración y Desarrollo, Eduardo Falco y Oscar Zago.

La relevancia de estos nombres radica en que, de sumarse al bloque opositor, el respaldo alcanzaría los 131 votos, cifra suficiente para lograr quórum y aprobar iniciativas clave, según el análisis de un diputado del oficialismo que observó sorprendido el tablero. “Quedaron cerca y hay que prestarle mucha atención a esto”, señaló el legislador en conversación con Infobae.

Karina Milei apoyó a Manuel Adorni
Karina Milei y Manuel Adorni

Las cifras muestran que, aun bajo el pronóstico más prudente, la oposición mantiene 120 votos seguros, quedando a solo nueve bancas de alcanzar el quórum propio. Este piso numérico adquiere importancia de cara a futuras negociaciones parlamentarias.

Las mayorías en un Congreso tan atomizado son circunstanciales. Eso quedará más firme después del Mundial, cuando los bloques de la oposición y aquellos que hoy se muestran como socios de LLA busquen profundizar las diferencias.

Según un legislador opositor consultado por Infobae, el potencial de crecimiento inmediato de la oposición no reside solo en los nombres ausentes durante la votación, sino también en los diputados de Innovación Federal, quienes, al actuar alineados con gobernadores de sus provincias, enfrentarán presiones crecientes para distanciarse del oficialismo en pos de fortalecer sus chances de reelección. La observación se centra en la certeza de que La Libertad Avanza competirá con candidatos propios en varias jurisdicciones, forzando a los bloques provinciales a redefinir su relación con el Poder Ejecutivo.

La definición de nuevas alianzas comenzaría a evidenciarse en próximas discusiones sobre proyectos como la Ley Hojarasca, diseñada para derogar normativas en desuso, aunque integrantes de diferentes espacios advierten sobre la presencia de leyes vigentes cuya eliminación no acompañarán. El tratamiento de esta iniciativa funcionará como primer examen para la robustez de la convergencia opositora.

En un horizonte cercano aún más crítico se inscribe la eventual presentación, por parte del oficialismo, de una reforma al sistema electoral, orientada a eliminar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Un diputado libertario consultado por Infobae sostuvo: “Si el radicalismo y el PRO quieren ir con candidatos propios van a necesitar las PASO. El peronismo también. Ahí vamos a ver una prueba de verdad, si están dispuestos a ir a la pelea”.

Segundo semestre

Los dirigentes opositores consultados por Infobae coinciden en que el verdadero realineamiento en la Cámara de Diputados se concretará en la segunda mitad del año, cuando la proximidad de las elecciones condicione la agenda legislativa y obligue a cada bancada a fijar su posición respecto de los principales proyectos de reforma propuestos por el oficialismo.

En este proceso, la oposición apuesta a consolidar una mayoría suficiente para contrarrestar las iniciativas que puedan erosionar mecanismos institucionales clave como las PASO, al tiempo que selecciona batallas de alto impacto simbólico, como la interpelación a funcionarios de la primera línea del Ejecutivo, para proyectar fortaleza.

El resultado de la reciente votación, según la perspectiva opositora reflejada en Infobae, anticipa que los próximos meses serán determinantes en la disputa parlamentaria. Al conformar un bloque en torno a los intereses electorales de cada espacio y sumar voluntades mediante el diálogo con provincias y alianzas intermedias, la Cámara Baja podría ver modificado su mapa político antes de concluir 2024.

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