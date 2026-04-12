El gendarme Nahuel Gallo participó de una carrera para pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela

La participación de Nahuel Gallo en la carrera de Vicente López visibiliza la situación de los presos políticos venezolanos (Instagram Nahuel Gallo)

Nahuel Gallo, el gendarme argentino que pasó 448 días en prisión en Venezuela, participó en la mañana de este domingo de una carrera llevada a cabo en el partido bonaerense de Vicente López. El efectivo aseguró que su objetivo fue pedir la liberación de los presos políticos extranjeros en ese país y generar conciencia para que no sean olvidados.

Gallo, liberado el 1 de marzo pasado tras ser acusado por el régimen venezolano de delitos que tanto el gobierno argentino como organismos internacionales calificaron de infundados. El gendarme corrió vestido con ropa celeste, el mismo color que utilizan los presos en el penal donde estuvo detenido y afirmó que corrió para que la situación de quienes permanecen detenidos no quede olvidada.

Minutos antes de la carrera Supernova 10K, entrevistado por TN, Gallo describió el motivo de su presencia: “Hoy corro con el motivo de que todavía hay presos políticos en Venezuela, tanto extranjeros como venezolanos. Hasta que no vea que todos están libres, no me voy a quedar tranquilo”, aseguró. El ex detenido participó junto a unos 4.000 corredores en esta prueba recreativa.

El color celeste del uniforme carcelario fue elegido por Nahuel Gallo como símbolo de solidaridad con los detenidos en El Rodeo 1 (Instagram Nahuel Gallo)

Las circunstancias de la detención de Gallo fueron objeto de denuncias en foros internacionales. El gendarme fue arrestado el 8 de diciembre de 2024, en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander que conecta Cúcuta (Colombia) con Ureña (Venezuela), cuando intentó visitar a su familia. El gobierno de Argentina denunció que las autoridades venezolanas lo acusaron de conspiración y espionaje, pero sostuvo que viajaba con fines personales. Su prisión se cumplió en el temido penal El Rodeo 1, donde los presos padecen situaciones extremadamente precarias.

El gendarme argentino Nahuel Gallo dedicó su carrera a quienes aún permanecen injustamente privados de libertad en Venezuela (Instagram Nahuel Gallo)

Gallo recordó que “en el Rodeo 1, hoy hay 23 presos extranjeros. Hace dos días salió un francés y quedan casi quinientos presos venezolanos políticos ahí. También hay un argentino, (Germán) Giuliani, pero ese está en otro penal”. Precisó que, si bien ignora la cifra exacta de prisioneros en otros centros, mantiene contacto con familiares de internos del Rodeo 1.

La cifra de casi quinientos presos políticos en el Rodeo 1 revela que los compromisos de liberación pactados no se cumplen. Gallo advirtió que la represión y las condiciones de detención siguen siendo críticas. “El jueves hubo una represión contra los extranjeros. Hay videos que circularon jueves y viernes. Por eso la lucha todavía sigue, aunque no puedo hacer mucho. Pido que los medios internacionales y nacionales sigan colaborando, porque de Venezuela se habla cada vez menos”, sostuvo.

Las condiciones precarias en el penal El Rodeo 1 fueron señaladas por Gallo tras su liberación. Esta esta captura de pantalla pertenece al video que se diera a conocer durante la detención ilegal que sufrió el ciudadano argentino

Detalló que la excarcelación prometida por el régimen venezolano tras la detención del expresidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, no se materializó: “Esa esperanza de salida quedó muy nula. Hoy corro para seguir solicitando la petición de la liberación de todos los presos políticos”.

Gallo, aficionado a los deportes, aseguró que corre desde hace varios años. “Ojalá que mi cuerpo tenga memoria”, señaló y recordó que su última carrera antes del arresto fue en Mendoza, en 2024. Cerró su testimonio con un mensaje reiterado: “Mi petición es la misma de siempre: que se siga luchando por los presos políticos y por los extranjeros que están injustamente privados de su libertad”.