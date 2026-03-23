Política

El oficialismo demora la conformación de la comisión de juicio político en Diputados

Las recientes controversias que involucran al jefe de Gabinete y la criptoestafa $Libra han complicado el trámite parlamentario previsto al inicio del año, postergando la actividad legislativa en la Cámara baja

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Manuel Adorni (Maximiliano Luna)
Manuel Adorni (Maximiliano Luna)

La Libertad Avanza comenzó el año “sobrado” en el Parlamento, en especial en Diputados, en donde a la cantidad de bancas que sumó el 10 de diciembre le adicionó el pase de los radicales y amarillos con peluca formalmente al bloque libertario. Sin embargo, las repercusiones de la criptoestafa $Libra y los consumos y gastos poco claros del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, están redefiniendo la tarea parlamentaria que el oficialismo había imaginado.

El paquete de leyes que el presidente Javier Milei anunció en la apertura del año legislativo y que ya estaba listo para ser enviado al Congreso ahora deberá esperar que se diluya la discusión que impacta de lleno en la Casa Rosada. “No estamos en condiciones de abrir una discusión. Vamos a ver cómo pasan las audiencias públicas y ahí se analizará”, explicó un diputado de LLA a Infobae.

Las audiencias públicas son los encuentros que se realizarán este miércoles y jueves en donde, aunque hay más de 100.000 inscriptos, sólo expondrán 200 y el resto deberá enviar un video. Además, sólo podrán ingresar los diputados de las comisiones -asuntos constitucionales y recursos naturales- coartando la presencia del resto de los legisladores. Una vez que acabe esto no se sabe cómo sigue. "El cronograma se rompió todo el fin de semana“, agregó la misma fuente.

En el medio de esto LLA bloqueó las principales comisiones incluso aquellas que no son las denominadas de gobierno para evitar que la oposición filtre proyectos de impacto social en los temarios. Sin embargo, no logra armar una que es fundamental para estos tiempos: la de juicio político.

La comisión es de vital importancia para investigar a las máximas autoridades del gobierno, incluido el Jefe de Gabinete, cuyos nombres cada vez se repiten más en escritos judiciales, por lo que el presidente de la Diputados, Martín Menem, puso un freno en su conformación.

Martin Menem (Fuente)
Martin Menem (Fuente)

Mientras Menem y la Casa Rosada define de quién será el presidente de la Comisión, en la oposición circula la posibilidad de revocar el mandato que tiene el presidente de la Cámara con el fin de no perder tiempo. “Ahora hay un pedido de interpelación a Karina Milei y Adorni, además de que le enviamos preguntas a Milei en formato de acceso a la información pública. De la respuesta de esto dependerá si la idea de iniciar una investigación rumbo al juicio político crece o no y, a partir de esto, si se le revoca el mandato a Menem para conformar las comisiones", señaló un legislador de la oposición.

El oficialismo, aunque busca retrasar lo más que pueda, tiene la chance que frente a un movimiento de la oposición en ese sentido avanzar en una conformación en donde se quede con la presidencia y con el número necesario para bloquear cualquier intento de la oposición de ir sobre el Presidente. Según la conformación actual de la Cámara, de los 31 miembros de la comisión 13 serían para el mundo libertario, 12 para Unión por la Patria, 3 para las Fuerzas del Cambio (los aliados del Pro, la UCR y el MID) y otros 3 para Unidos.

Pero el conflicto no pasaría por la investidura presidencial porque en realidad no sólo se le puede iniciar juicio político al Presidente. Tampoco el riesgo estaría en la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la mirada está puesta en Adorni y la posibilidad de la comisión de avanzar en un juicio político contra el Jefe de Gabinete.

"Los números hoy no están para un juicio político, pero todo puede cambiar" señaló días atrás el diputado de UP, Juan Marino -que ya presentó un pedido de juicio político contra el Presidente-. Otro diputado opositor que se muestra bastante activo respecto de las posibilidad de avanzar en esa línea se mostró más optimista con avanzar contra el Jefe de Gabinete. “Acá tenés mayoría para proteger a los hermanos Milei, pero hay que ver si el MID, la UCR o el PRO ponen la cara para salvar a Adorni“, explicó un esperanzado opositor.

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