Política

Furlán fue reelegido en la UOM por amplia mayoría, en desafío al fallo judicial que suspendió el congreso metalúrgico

A menos de 24 horas de la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, el líder sindical realizó igual el encuentro en el que fue votado por 215 de los 270 congresales. “No fuimos notificados de nada”, explicaron en su entorno

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Abel Furlán fue reelegido en
Abel Furlán fue reelegido en la UOM en un congreso que fue suspendido por la Justicia

En abierto desafío a la Justicia, Abel Furlán fue reelegido este martes como líder de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a nivel nacional por un período de 4 años, tras obtener el apoyo de 48 de las 53 seccionales en la votación realizada en el congreso del sindicato, donde participaron 270 de los 276 delegados.

“No fuimos notificados de nada”, argumentó ante Infobae un allegado a Furlán cuando fue consultado sobre por qué se hizo el congreso de la UOM pese a que hace 24 horas fue suspendido por orden de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Como anticipó este medio, los camaristas María Dora González y Víctor Arturo Pesino suspendieron la proclamación y toma de posesión de autoridades electas en la Seccional Zárate-Campana de la UOM y pospusieron la elección del Secretariado General del sindicato prevista para este miércoles, tras una denuncia por presuntas irregularidades en los comicios realizados entre el 2 y el 4 de marzo en aquella filial gremial.

Abel Furlán logró 215 votos
Abel Furlán logró 215 votos en favor de su reelección sobre un total de 270 del congreso de la UOM

Sin embargo, Furlán realizó igual el congreso de la UOM, en el hotel del Sindicato de Luz y Fuerza ubicado en Brasil 780, donde obtuvo el 80 % de los votos de los congresales (215 sobre 270), “configurando un respaldo mayoritario a su estrategia sindical y confirmando una estructura de conducción alineada a su gestión”, según informó el gremio metalúrgico en un comunicado.

Entre los principales novedades del nuevo secretariado figura la designación de Daniel Daporta, líder de la seccional Avellaneda, como secretario adjunto de la UOM, reemplazando a Naldo Brunelli, titular de la Seccional San Nicolás, que quedó afuera de la conducción.

Las únicas seccionales que se opusieron a la reelección de Furlán fueron Capital (que dirige Roberto Bonetti), San Nicolás, Villa Constitución, Santa Fe y La Plata.

En este último caso, las recientes elecciones en esta seccional fueron frenadas por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 14, que dictó una medida cautelar que impide la asunción del candidato oficialista Antonio Di Tomasso a raíz de denuncias de fraude, manipulación de urnas y alteración de padrones efectuadas por la lista opositora, que fue encabezada por Maximiliano Pierdominico.

Daniel Daporta, líder de la
Daniel Daporta, líder de la Seccional Avellaneda, fue elegido secretario adjunto de la UOM nacional

Fue un fallo similar al que dictó la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo sobre las elecciones en la Seccional Zárate-Campana, dirigida por Furlán, donde consideró que la verosimilitud de las presuntas irregularidades en la votación está acreditada prima facie con la prueba presentada en el expediente y que el peligro en la demora se vincula con la elección nacional.

La resolución advirtió que la falta de pronunciamiento de las autoridades internas de la UOM ante la denuncia produce, en la práctica, una denegación y permite la intervención de la vía judicial directamente.

La decisión implica la suspensión del acto electoral nacional hasta que el tribunal adopte un pronunciamiento definitivo sobre la nulidad planteada. El artículo 49 de los estatutos de la UOM establece que el Secretariado Nacional debe ser elegido por un Colegio Electoral cuyos integrantes surgen de cada seccional y, según consideraron los camaristas, la validez de ese proceso queda en cuestión si no se resuelve previamente la situación de la Seccional Zárate-Campana.

Abel Furlán no hizo mención
Abel Furlán no hizo mención al fallo judicial en contra de él cuando fue reelegido en la UOM

Por eso la decisión de Furlán de desobedecer el fallo de los camaristas al realizar igual el congreso de la UOM pone su reelección nacional en una situación compleja.

Esta reelección del líder de la UOM se da en medio del avance de una causa judicial en la que se investiga la posible comisión de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos sindicales provenientes de los aportes de afiliados.

A raíz de esa denuncia, el juez Julián Ercolini ordenó el allanamiento a la sede central de la UOM que se hizo el viernes pasado para llevarse documentación.

La sede central de la
La sede central de la UOM fue allanada el viernes pasado por orden del juez Julián Ercolini

El magistrado hizo lugar a un pedido del titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 3, Eduardo Taiano, en un requerimiento en el que apunta a que se investigue a Furlán y a María Soledad Calle, accionista y directora de la empresa USEM, por un contrato firmado por la UOM con esta compañía, cuyo control sería de dirigentes ligados a La Cámpora, que recauda más de 100 millones de pesos por mes provenientes de unos 200 mil afiliados.

En ese sentido, Furlán hizo una presentación espontánea ante la Justicia en la que puso a disposición toda la documentación del sindicato y atribuyó la denuncia a “una burda operación de prensa mediante la cual los dirigentes de una lista opositora local pretenden afectar indebidamente” la designación de la conducción nacional de la UOM, que se hizo este miércoles desafiando el fallo judicial.

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