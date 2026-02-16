Reforma laboral: el titular de aceiteros confirmó que irán al paro el próximo jueves y pidió que la CGT se sume a la medida

El titular del Sindicato de Aceiteros en Infobae en Vivo habló en Infobae en Vivo sobre la reforma laboral

En vísperas de la reunión que las autoridades de la Confereración General del Trabajo (CGT) llevarán a cabo este lunes para definir si la central obrera realizará un paro general el próximo jueves, cuando el proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno sea debatido en Diputados, el titular de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y afines, Daniel Yofra, adelantó que su gremio, al igual que los otros que integran el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu). harán una huelga en rechazo a la iniciativa oficial. “A este Gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga, no alcanza con manifestarse en la calle“, sostuvo.

Yofra, secretario general del gremio de Aceiteros, advirtió que con el gobierno del presidente Javier Milei “no hay diálogo”, y en ese sentido consideró que es la oportunidad para que la CGT adopte un plan de lucha con el cual pueda hacerle frente a las políticas de esta gestión. “Ojalá que la CGT reaccione”, pidió.

“A este Gobierno más que nunca hay que enfrentarlo con huelga, no alcanza con manifestarse en la calle. El frente sindical de unidad que lidera Abel Furlán va a ir a la huelga. Lo hicimos la semana pasada cuando se trató en el Senado y vamos a hacer lo mismo este jueves cuando se trate en Diputados”, subrayó.

Consultado por los puntos de la reforma laboral que más preocupan a los trabajadores, Yofra apuntó a la limitación del derecho a huelga. Sin embargo, también hizo referencia al fraccionamiento de las vacaciones, el no pago de las horas extras y las indemnizaciones. "El sindicalismo va a estar afectado porque no vamos a contar con las herramientas para defender a los trabajadores“, advirtió.

En una entrevista exclusiva, Daniel Yofra critica el distanciamiento de la CGT de los trabajadores y llama a la unidad sindical para defender los derechos básicos.

En otro tramo de la entrevista, Yofra fue autocrítico y expresó que “no se hizo lo suficiente” para que los trabajadores se sientan representados por los delegados de cada gremio. “Nosotros estamos en la peor situación de estos últimos años de la democracia, donde tenemos al 90% de los trabajadores por debajo de la línea de pobreza. Y es una responsabilidad de los dirigentes sindicales. Evidentemente nosotros no hemos hecho lo suficiente”, puntualizó.

Y en esa línea, reflexionó: “El hecho de que los dirigentes sindicales se hayan alejado tanto de sus trabajadores, ahora estos no creen. Me parece que tenemos que retornar a lo que ocurría unos 50 años atrás, cuando los dirigentes, en muchos casos, estaban en su lugar de trabajo y compartían con los trabajadores. Cuando vos dejás de trabajar y no vas aunque sea a una asamblea, la realidad no la ves nunca”.

“Nosotros somos responsables de no haber gritado lo suficientemente fuerte para que no nos esté gobernando un Gobierno de cretinos como este. Este Gobierno vino a llevarnos 100 años para atrás”, concluyó.

Las declaraciones de Yofra se dieron luego de que este domingo Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical, adelantara que este lunes se tratará la posibilidad de ir a la huelga en reclamo contra la reforma laboral. “Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió el sindicalista en declaraciones a Radio 10.

La CGT vive una tensión creciente entre la conducción dialoguista, que apostaba por negociaciones legislativas, y las fuerzas internas, en las bases, que exigen una reacción más contundente.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, advirtió esta mañana Cristian Jerónimo, uno de los tres jefes de la central sindical

Pese a la intención inicial del triunvirato —integrado por Octavio Argüello, Jorge Sola y Jerónimo— de citar al Consejo Directivo para el miércoles, la cúpula decidió adelantar la reunión para el lunes a las 16, en modalidad virtual, para definir la convocatoria a una huelga de 24 horas.

Un directivo sindical expresó a Infobae días atrás: “El triunvirato prefería no hacer un paro, pero se dieron cuenta de que por abajo se estaba planificando un cese de actividades de 24 horas, y si no lo impulsaba la CGT iban a quedar descolocados”.

Tal vez por eso, Jerónimo fue categórico este domingo en la entrevista radial y aseguró que el proyecto de reforma laboral debe sufrir modificaciones: “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”.

“Están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”, remarcó el jefe del Sindicato del Vidrio y explicó que la CGT “entiende que no fueron escuchados sus pedidos” y dijo que “seguramente” impulsarán una medida de fuerza general.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich