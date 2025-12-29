Política

La confianza en el Gobierno cierra el año por encima de las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri

El índice que elabora la Universidad Di Tella tuvo una leve caída en el último mes del año, pero aún así se mantiene por arriba de los promedios históricos

Guardar
Javier Milei recuperó confianza pública
Javier Milei recuperó confianza pública luego de una caída registrada a mediados de año

Al finalizar el año, la confianza promedio en el gobierno argentino se mantiene sin grandes sobresaltos y supera la performance evidenciada por las administraciones anteriores en el mismo período del mandato. Así lo revela el último informe de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que publica mensualmente el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) desde noviembre de 2001 a través de una encuesta nacional.

Estabilidad tras el repunte de noviembre

El ICG de diciembre 2025 se ubicó en 2,46 puntos en una escala de 0 a 5. El dato representa una mínima variación negativa de 0,1% respecto de noviembre, cuando el índice había experimentado un incremento marcado. En la comparación interanual, el registro muestra una caída del 7,2%. Sin embargo, la cifra actual es un 4,3% superior a la de diciembre de 2017 (gestión Mauricio Macri, ICG 2,36) y un notable 73,2% mayor que la de diciembre 2021 (gobierno de Alberto Fernández, ICG 1,42).

Durante el año, la confianza en el gobierno se movió en un rango acotado, alcanzando un pico de 2,61 en enero y su punto más bajo en septiembre, con 1,94. El balance anual cierra relativamente cerca del máximo, apenas 0,15 puntos por debajo de aquel valor y 0,52 puntos por encima del piso registrado.

Las caídas coinciden con el inicio de las investigaciones que complicaron este año al Gobierno -casos Libra y ANDIS- y el repunte se dio de la mano de la victoria electoral nacional, en las legislativas de octubre.

Un panel diverso: subíndices y factores clave

El ICG se nutre de cinco subíndices para su composición. En diciembre, dos de ellos descendieron: Capacidad (2,89; -1,4%) y Honestidad (2,79; -0,7%). Eficiencia se mantuvo sin cambios (2,32), mientras que Gobierno (2,28; +0,9%) e Interés General (2,04; +1,0%) experimentaron leves incrementos. “Se mantienen así las jerarquías relativas observadas el mes pasado, con Capacidad y Honestidad a la cabeza, mientras que Interés General continúa siendo el más bajo”, destacan desde la Escuela de Gobierno.

Brechas de género y edad, territorio y educación

Persisten diferencias notorias según género, edad y lugar de residencia. Entre hombres, el índice alcanza 2,66 (aunque cae 1,1%), mientras que para mujeres asciende levemente a 2,28, lo que reduce la brecha a 0,38 puntos. Por franja etaria, el grupo de 18 a 29 años se mantiene al tope con 2,92; en los mayores de 50 años el índice cae a 2,50, y entre quienes tienen entre 30 y 49, si bien se observa una recuperación del 5,8%, continúan en el eslabón más rezagado (2,32).

El análisis geográfico muestra que el interior del país conserva el liderazgo (2,64; -1,9%), seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que registra un fuerte repunte (+22,7%) hasta 2,49. El Gran Buenos Aires desciende a 2,10 (-2,8%).

En materia educativa, la confianza crece con el nivel de instrucción: quienes poseen estudios terciarios o universitarios presentan un ICG de 2,61 (+1,2%), seguidos por el nivel secundario (2,39; -4,8%) y el primario (1,72; -1,7%).

Las marcas de la inseguridad y las expectativas económicas

Sufrir hechos de inseguridad marca una diferencia significativa: quienes no fueron víctimas de delitos en el último año tienen una confianza de 2,66, mientras que el valor cae a 1,77 para quienes sí lo fueron. La brecha se amplía considerablemente respecto al mes previo. Las expectativas económicas también resultan decisivas: quienes creen que la economía mejorará exhiben un ICG de 4,25, frente a 2,56 entre quienes prevén continuidad y apenas 0,40 entre quienes auguran un empeoramiento.

Un año sin grandes sobresaltos pero con señales de alerta

La evolución del ICG durante el gobierno de Javier Milei muestra un promedio de 2,44, por encima del de Macri (2,27) y lejos del bajo 1,69 de la administración Fernández. “El índice cierra el año en un punto relativamente alto y estable, aunque con matices según las condiciones sociales y económicas que afectan a los distintos sectores”, resumen desde la UTDT.

El estudio, realizado por Poliarquía Consultores entre el 1 y el 15 de diciembre sobre una muestra de 1.000 casos y un error estándar de ±0,07, grafica un escenario en el que la confianza gubernamental permanece expectante: estable, con grietas y desafíos, sobre todo en materia de seguridad y de percepción económica.

Temas Relacionados

Universidad Torcuato Di TellaJavier MileiMauricio MacriAlberto Fernández

Últimas Noticias

Javier Milei se prepara para firmar el decreto que habilita el aumento de sueldos para sus funcionarios

Tras los reclamos del Gabinete, el mandatario rubricará el aumento con intenciones de oficializarlo el 2 de enero en el Boletín Oficial. Los debates que atravesaron al Ejecutivo

Javier Milei se prepara para

Milei consolida el vínculo con gobernadores afines y empieza a diagramar un mapa de alianzas para 2027

El oficialismo salió reforzado tras la victoria parlamentaria en el Senado, que le permitió aprobar el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal. Los mandatarios aliados y la mirada en lo que viene

Milei consolida el vínculo con

Una investigación en los Estados Unidos reveló el circuito oculto del dinero y los desvíos millonarios de la AFA

Las autoridades norteamericanas permitieron acceder a datos de bancos que administraron contratos del fútbol argentino. Preparan una nueva denuncia en la Justicia local que compromete más a Chiqui Tapia

Una investigación en los Estados

Javier Milei dijo en un diario británico que la soberanía sobre las Malvinas “no es negociable”

El mandatario aseguró que continuará buscando la restitución del territorio argentino por la vía diplomática en acuerdo que incluya a los isleños

Javier Milei dijo en un

El Gobierno aprobó un financiamiento para la compra de helicópteros navales para la Armada

El Ejecutivo formalizó un acuerdo crediticio con una entidad financiera europea. El objetivo es aumentar las capacidades de patrullaje e incorporación de tecnología en el ámbito marítimo del país

El Gobierno aprobó un financiamiento
DEPORTES
Kazuyoshi Miura, el futbolista de

Kazuyoshi Miura, el futbolista de 58 años que desafía el tiempo y la longevidad: “No tengo motivos para dejar de jugar”

Claudio Úbeda seguirá como entrenador de Boca Juniors en 2026

Anthony Joshua protagonizó un trágico accidente de tránsito tras su pelea con Jake Paul: dos personas murieron

Los jefes de equipo de la Fórmula 1 eligieron a los mejores 10 pilotos del año: las dos sorpresas y una llamativa ausencia

Las exóticas vacaciones de una estrella del Real Madrid junto a animales en un zoológico privado que dio que hablar

TELESHOW
Vero Lozano y Corcho Rodríguez

Vero Lozano y Corcho Rodríguez estrenan el verano en Punta del Este: relax, naturaleza y el lujo de su casa campestre

Griselda Siciliani estrenó nuevo look y marcó tendencia en sus vacaciones en Brasil

La sorprendente voz de Sol, la hija de Karina La Princesita y El Polaco al interpretar una canción de Rosalía

Le inhabilitaron la licencia de conducir a Valeria Aquino luego del video viral de su hija de 12 años al volante

La romántica noche de Cami Homs y José Sosa con un fogón en la playa: “La magia del mar”

INFOBAE AMÉRICA

Rusia acusó a Ucrania de

Rusia acusó a Ucrania de atacar una residencia de Putin y puso en duda el avance de las negociaciones de paz

Juez negó el habeas corpus de Jorge Glas y mantuvo su reclusión en la Cárcel del Encuentro

El ministro del Interior prometió capturar a los responsables de la última masacre en Ecuador

Los comerciantes de Teherán protestan por segundo día tras la caída récord del rial

Combatiendo al diablo con más diablos: las llamas que congregan multitudes en Baviera