Política

Negociaciones de último momento en Diputados para bloquear a la primera minoría libertaria

Los de Provincias Unidas van a un bloque que podría ser la tercera fuerza. Posible interbloque entre PRO y la UCR. El rol de Pichetto y Massot y la idea de que Menem no tenga facultades delegadas para armar comisiones

Guardar
(Gustavo Gavotti)
(Gustavo Gavotti)

Martín Menem se prepara para ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y, con los votos asegurados, trabaja en la obtención de las facultades delegadas que le permita armar las comisiones.

Menem va a alcanzar los 140 votos y se quedará con la presidencia, la vicepresidencia primera será para Unión por la Patria, la segunda para La Libertad Avanza y la tercera para el tercer bloque mayoritario”, explicó una alta fuente del oficialismo.

El punto en discusión será si para sumar al bloque mayoritario se tienen en cuenta los interbloques. En el entorno de Menem asegura que el libertario piensa sólo en bloque. “Los interbloques son muy promiscuos, juegan a esto y después se desarman” se lo escuchó decir.

En este punto quien parece correr con ventaja es Provincias Unidas -la alianza que acordaron los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Fe- que está cerrando un bloque en donde abrevarán los legisladores que ingresan por esta fuerza, la Coalición Cívica, Democracia y Encuentro Federal. La presidenta sería la ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

RS Fotos
RS Fotos

“Estamos terminando de acordarlo”, dijo uno de sus referentes. “Si lo logramos, seremos 22 y quedaremos como la tercera fuerza”, agregó.

Otro de los sectores que trabaja en una armado conjunto es el PRO, la UCR, dos del MID y otros dos de Coherencia. En este caso el presidente sería Cristina Ritondo. Aunque este nueva versión de Juntos por el cambio, si se conforma, sumaría 24 iría en modo interbloque lo que le dificultaría sumar lugares en las comisiones o alcanzar la vicepresidencia tercera.

Por el lado del peronismo sigue la duda si son 93 o 94. “En espíritu 94 en los papeles 93″ dijo una referente del bloque.

Por último La Libertad Avanza (LLA) se aseguró la primera minoría en la Cámara de Diputados después de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rompiera con el bloque del peronismo y se llevara a sus tres diputados para armar un bloque propio. Pero, además, logró que un legislador que responde al gobernador Rogelio Frigerio se pasara a las líneas libertarias.

Los tres legisladores catamarqueños que dejaron el bloque del peronismo son Fernanda Ávila, Sebastián Noblega y Fernando Monguillot. Estos diputados no se van a otro bloque sino que formaron uno propio que se llama Elijo Catamarca.

La pelea ahora en el Palacio Legislativo es por el control y las mayorías no sólo en el recinto sino en las 46 comisiones. Sin una mayoría establecida, la primera minoría tiene margen para designar una mayor cantidad de presidentes y de miembros.

Esto se terminará de definir en la segunda reunión de Labor Parlamentario de la jornada ya que hoy habrá dos sesiones. Una en donde se presentarán las renuncias de varios legisladores que se retiran de la Cámara porque asumen en otros cargos, como por ejemplo Diego Santilli como ministro de Interior o Silvia Lospenatto como legisladora porteña.

Concluida esa sesión habrá una nueva reunión de Labor Parlamentaria en donde participarán “los nuevos” legisladores. “Yo no puedo definir sobre lo que van o quieren hacer otros”, señaló un diputado que participó de la primera reunión de labor pero que se retira de la cámara.

En esa reunión se discutirá si se le otorga a Menem facultades delegadas o no para armar las comisiones, así como también si se toman en cuenta solo los bloques o también los interbloques para establecer el reparto de las sillas en cada una de las 46 comisiones que conforman la Cámara de Diputados.

Hoy, en la previa a la jura, muchos diputados verán antes de asumir cómo será su trabajo por lo menos los próximos 4 años.

Temas Relacionados

Cámara de DiputadosMartín MenemLa Libertad AvanzaUnión por la Patria

Últimas Noticias

Jura de diputados, en vivo: Javier Milei irá al Congreso para la sesión preparatoria

Los 127 legisladores que asumirán en su cargo a partir del 10 de diciembre asistirán hoy al acto protocolar. La Libertad Avanza estrena su rol como primera minoría en la cámara

Jura de diputados, en vivo:

Cambios en el Gobierno: el decreto que busca firmar Adorni, los funcionarios que se vienen y los casilleros clave que faltan

La Jefatura de Gabinete tendrá una nueva estructura hacia el final de la semana. Con los casilleros del Gabinete de Milei completos, nuevas figuras comienzan a ganar fuerza internamente

Cambios en el Gobierno: el

¿Hay apoyo para los cambios culturales que propone el gobierno?

El presidente de Alaska Comunicación, Juan Courel, analizó la batalla cultural del Gobierno: la mayoría pide proteger a la industria nacional, pero también respalda la apertura de importaciones y rechaza las privatizaciones de empresas como YPF y Aerolíneas

¿Hay apoyo para los cambios

El Gobierno advirtió sobre las irregularidades que acumula la AFA, pero aclaró que no piensa en una intervención

Daniel Vitolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), se refirió a la situación en el organismo rector del fútbol en medio de la polémica y las críticas

El Gobierno advirtió sobre las

La Legislatura bonaerense intentará aprobar hoy el endeudamiento en medio de la tensión entre Kicillof y La Cámpora

El gobernador de la provincia de Buenos Aires enfrenta negociaciones contrarreloj con distintos bloques para lograr la aprobación de una asistencia financiera. Reina la desconfianza entre el “axelismo” y el kirchnerismo

La Legislatura bonaerense intentará aprobar
DEPORTES
Diego Latorre contó detalles inéditos

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

TELESHOW
Sabrina Rojas criticó el look

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

Chechu Bonelli compartió un particular mensaje tras la polémica con Darío Cvitanich: “No conformarse con migajas”

El pasatiempo casero de Susana Giménez en su chacra de Punta del Este: “¿Desde cuándo te dedicás a esto?"

El crudo relato de Guillermo Pfening sobre la adicción de su madre: “Se terminó muriendo por eso”

INFOBAE AMÉRICA

El Gobierno de Lula da

El Gobierno de Lula da Silva emitió una alerta consular ante el aumento de casos de brasileños muertos en guerras en el exterior

Viremia residual del VIH: por qué el virus persiste en algunos pacientes, según científicos de Harvard y el MIT

La OTAN evitó responder a las amenazas de Putin de entrar en guerra con Europa: “Lo vimos de militar, pero lejos del frente”

Ministros europeos acusaron a Putin de fingir interés en la paz tras la reunión con los enviados estadounidenses

Andy Warhol y Muhammad Ali brillan en Art Basel Miami Beach con una obra millonaria