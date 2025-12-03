Negociaciones de último momento en Diputados para bloquear a la primera minoría libertaria

(Gustavo Gavotti)

Martín Menem se prepara para ser reelecto como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y, con los votos asegurados, trabaja en la obtención de las facultades delegadas que le permita armar las comisiones.

“Menem va a alcanzar los 140 votos y se quedará con la presidencia, la vicepresidencia primera será para Unión por la Patria, la segunda para La Libertad Avanza y la tercera para el tercer bloque mayoritario”, explicó una alta fuente del oficialismo.

El punto en discusión será si para sumar al bloque mayoritario se tienen en cuenta los interbloques. En el entorno de Menem asegura que el libertario piensa sólo en bloque. “Los interbloques son muy promiscuos, juegan a esto y después se desarman” se lo escuchó decir.

En este punto quien parece correr con ventaja es Provincias Unidas -la alianza que acordaron los gobernadores de Córdoba, Chubut, Corrientes, Jujuy y Santa Fe- que está cerrando un bloque en donde abrevarán los legisladores que ingresan por esta fuerza, la Coalición Cívica, Democracia y Encuentro Federal. La presidenta sería la ex vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia.

RS Fotos

“Estamos terminando de acordarlo”, dijo uno de sus referentes. “Si lo logramos, seremos 22 y quedaremos como la tercera fuerza”, agregó.

Otro de los sectores que trabaja en una armado conjunto es el PRO, la UCR, dos del MID y otros dos de Coherencia. En este caso el presidente sería Cristina Ritondo. Aunque este nueva versión de Juntos por el cambio, si se conforma, sumaría 24 iría en modo interbloque lo que le dificultaría sumar lugares en las comisiones o alcanzar la vicepresidencia tercera.

Por el lado del peronismo sigue la duda si son 93 o 94. “En espíritu 94 en los papeles 93″ dijo una referente del bloque.

Por último La Libertad Avanza (LLA) se aseguró la primera minoría en la Cámara de Diputados después de que el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, rompiera con el bloque del peronismo y se llevara a sus tres diputados para armar un bloque propio. Pero, además, logró que un legislador que responde al gobernador Rogelio Frigerio se pasara a las líneas libertarias.

Los tres legisladores catamarqueños que dejaron el bloque del peronismo son Fernanda Ávila, Sebastián Noblega y Fernando Monguillot. Estos diputados no se van a otro bloque sino que formaron uno propio que se llama Elijo Catamarca.

La pelea ahora en el Palacio Legislativo es por el control y las mayorías no sólo en el recinto sino en las 46 comisiones. Sin una mayoría establecida, la primera minoría tiene margen para designar una mayor cantidad de presidentes y de miembros.

Esto se terminará de definir en la segunda reunión de Labor Parlamentario de la jornada ya que hoy habrá dos sesiones. Una en donde se presentarán las renuncias de varios legisladores que se retiran de la Cámara porque asumen en otros cargos, como por ejemplo Diego Santilli como ministro de Interior o Silvia Lospenatto como legisladora porteña.

Concluida esa sesión habrá una nueva reunión de Labor Parlamentaria en donde participarán “los nuevos” legisladores. “Yo no puedo definir sobre lo que van o quieren hacer otros”, señaló un diputado que participó de la primera reunión de labor pero que se retira de la cámara.

En esa reunión se discutirá si se le otorga a Menem facultades delegadas o no para armar las comisiones, así como también si se toman en cuenta solo los bloques o también los interbloques para establecer el reparto de las sillas en cada una de las 46 comisiones que conforman la Cámara de Diputados.

Hoy, en la previa a la jura, muchos diputados verán antes de asumir cómo será su trabajo por lo menos los próximos 4 años.