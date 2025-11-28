Política

Jura en el Senado, en vivo: las últimas noticias sobre la Cámara Alta hoy, 28 de noviembre

La Cámara alta celebra la ceremonia de aprobación de diplomas para los legisladores que asumirán el 10 de diciembre. La sesión excluyó del acto a la legisladora electa Lorena Villaverde, que su incorporación será tratada en comisión

Fotografía: Adrián Escandar
Fotografía: Adrián Escandar

Desde las 11 de la mañana, el Senado de la Nación celebra la sesión especial dedicada a aprobar los diplomas y tomar juramento a los nuevos legisladores que comenzarán su mandato el 10 de diciembre, tras obtener esos escaños el pasado 26 de octubre.

En total, se someterán a debate 23 títulos de nuevos senadores. Si bien se esperaba la incorporación de 24 legisladores, el caso de Lorena Villaverde, de La Libertad Avanza y electa por la minoría en la provincia de Río Negro, se definió que no se trate en esta jornada.

Con las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre, La Libertad Avanza obtuvo el 40,70% de los votos en la elección para la Cámara de Diputados, mientras que el peronismo, bajo el sello Fuerza Patria y sus variantes provinciales, alcanzó el 31,68%.

Tras la votación del 26 de octubre, la composición del Senado de la Nación presenta cambios significativos en la distribución de fuerzas. El peronismo de Fuerza Patria contará con 28 bancas, seis menos que las 34 actuales, tras obtener 9 de las 15 bancas que tenía en juego. La Libertad Avanza logró un avance notable, pasando de 7 a 20 senadores al sumar 13 escaños, situándose como la segunda fuerza en número de bancas.

Por su lado, la Unión Cívica Radical (UCR) reducirá su presencia de 13 a 9 representantes, sin haber sumado nuevas bancas en esta elección y perdiendo cuatro. El PRO baja de 8 a 6 senadores, también sin obtener nuevos escaños y restando dos.

Por su parte, los bloques de carácter provincial y regional alcanzan 6 bancas, una más que en la cámara anterior, con dos nuevos integrantes. Finalmente, Provincias Unidas pierde dos representantes y pasa de 5 a 3 senadores, luego de no obtener bancas en juego.

14:46 hsHoy

Patricia Bullrich juró como senadora

Patricia Bullrich, quien aún ocupa el cargo de ministra de Seguridad, prestó juramento este viernes como nueva senadora por La Libertad Avanza y asumirá la presidencia del bloque libertario.

Al momento de su jura, recibió una ovación desde los palcos, donde Karina MileiDiego Santilli y Manuel Adorni la aplaudieron de pie.

14:43 hsHoy

El ex gobernador Capitanich, el primero en jurar

El juramento de los nuevos senadores comenzó con los representantes de la provincia de Chaco, siguiendo el orden alfabético de las provincias. Así, el primero en prestar juramento fue el exgobernador Jorge Milton “Coqui” Capitanich, por Fuerza Patria.

Luego, continuaron con el ritual Juan Cruz Godoy, de La Libertad Avanza, y finalmente Silvana Schneider.

14:40 hsHoy

Karina Milei, Santilli y Adorni: presentes desde los palcos

Fotografía: Adrián Escandar
Fotografía: Adrián Escandar

Las tensiones dentro del Gobierno se reflejaron en un nuevo episodio este viernes, cuando la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, asistieron a la ceremonia de jura de Patricia Bullrich como senadora de La Libertad Avanza.

Su presencia en el Congreso ocurrió pese al extraño incidente en la previa con la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien según fuentes de Infobae, la acusaron de oponerse a la participación de miembros del Ejecutivo en el acto.

14:38 hsHoy

Se votó la exclusión de Villaverde en la jura

Villaverde, en diálogo con Patricia
A las 11.26, a partir de la polémica en torno a su incorporación a la cámara, el senador libertario Ezequiel Atauche (Jujuy) solicitó formalmente que el pliego de la senadora electa por Río NegroLorena Villaverde (LLA), regrese a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su revisión. La propuesta tuvo el acompañamiento del recinto.

En la previa, se vio a la senadora electa Patricia Bullrich dialogar con Villaverde, cuya figura controversia por una denuncia que tuvo en Estados Unidos por narcotráfico y su vínculo con Fred Machado. Después de esa conversación, Villaverde se fue.

Antes, el Senado incorporó la designación de una figura clave dentro de la estructura administrativa: Alejandro Eduardo Fitzgerald fue nombrado secretario administrativo del cuerpo.

La propuesta la presentó Ezequiel Atauche, aún jefe del bloque oficialista, y contó de inmediato con el respaldo de José Mayans, referente del interbloque Unión por la Patria. Posteriormente, Patricia Bullrich, próxima presidenta del bloque libertario, señaló su acuerdo de manera explícita.

La designación de Fitzgerald, de más de 30 años de experiencia en el cuerpo, como secretario administrativo del Senado comenzará a regir a partir del 10 de diciembre y cubre la vacante dejada por Emilio Viramonte Olmos, quien permaneció por poco tiempo en el cargo.

14:27 hsHoy

Dio inicio a la sesión especial en el Senado

Fotografía: Adrián Escandar
Fotografía: Adrián Escandar

La vicepresidenta Victoria Villarruel comenzó el acto para que presten juramento los senadores nacionales elegidos hace un mes.

La ceremonia comenzó a las 11.12, con la asistencia de los nuevos legisladores y aquellos con mandato vigente hasta 2027 o 2029.

14:26 hsHoy

Quiénes son los nuevos diputados y cuáles terminan su mandato el próximo 10 de diciembre

La Libertad Avanza logró consolidar un tercio en la Cámara Baja, pasando de tener 37 a quedar con 93 bancas. El resultado de la elección le garantizará al oficialismo un piso de gobernabilidad para la segunda mitad de la gestión

Cómo quedó el Congreso y
La jornada electoral de este domingo 26 de octubre dejó un escenario político inesperado, con un contundente respaldo del electorado a La Libertad Avanza (LLA), logrando victorias en los principales distritos del país. De esta manera, el oficialismo consolidó su posición en el Congreso.

Leer la nota completa
14:25 hsHoy

Insólito episodio en el Senado: Karina y Adorni acusaron a Villarruel de no querer dejarlos pasar a la jura de los nuevos legisladores

La secretaria general de la Presidencia y el jefe de Gabinete decidieron ir a la ceremonia en la Cámara Alta. “Cerraron los ingresos internos desde Diputados”, comentaron en ese entorno. En el equipo de la vicepresidenta desmienten la acusación

Sharif Menem, Eduardo "Lule" Menem,
La relación entre la Casa Rosada y la vicepresidenta Victoria Villarruel sigue completamente quebrada. Esta mañana, fuentes inobjetables del Gobierno relataron que desde la conducción del Senado no se les quería permitir la entrada a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quienes optaron por asistir presencialmente a la ceremonia en la que jurarán 23 nuevos senadores nacionales.

Leer la nota completa
14:20 hsHoy

La nueva etapa de LLA en Diputados: primera minoría, reorganización interna y confianza para las extraordinarias

Los libertarios se ven fortalecidos en número y cohesión interna. Descartan que podrán aprobar sin problemas el Presupuesto 2026, la reforma laboral y el nuevo Código Penal durante el verano. El cronograma que diseña el Poder Ejecutivo

Gabriel Bornoroni y diputados de
En el bloque de diputados de La Libertad Avanza se respira confianza. Durante las últimas semanas lograron convertir al oficialismo a nada menos que 11 ex aliados y siguen con atención los próximos movimientos del peronismo que podría regalarle la primera minoría en la Cámara de Diputados. En simultáneo, se preparan para cumplir con el ambicioso cronograma de sesiones extraordinarias que impulsa el Poder Ejecutivo.

Leer la nota completa
14:20 hsHoy

Con la incógnita de la banca de Lorena Villaverde, hoy jurarán 23 de los 24 senadores electos

La Cámara Alta sesiona para aprobar diplomas y tomar juramentos. El título de la rionegrina de La Libertad Avanza, objetado, volvió a comisión

Lorena Villaverde
A partir de las 11 de la mañana comenzará a sonar la chicharra que llamará a los senadores a ocupar sus bancas para dar inicio a la sesión especial en donde se aprobarán los diplomas y se tomará juramento a los nuevos legisladores que comenzarán a ejercer sus funciones el próximo 10 de diciembre.

Leer la nota completa
14:17 hsHoy

En plena negociación con las provincias, crece el optimismo en el Gobierno por la sanción del Presupuesto 2026

El Poder Ejecutivo permuta acuerdos menores por apoyos legislativos. Expectativas por las reformas. Las últimas reuniones en agenda

Cumbre de gobernadores en Casa
“Estamos construyendo los consensos, pero hay muy buena predisposición”, reveló ante Infobae una importante fuente involucrada en las negociaciones que emprendió la Casa Rosada con gobernadores y legisladores para la aprobación de las reformas de segunda generación y el Presupuesto 2026. De los contactos con las provincias mantenidos hasta entonces el balance libertario es netamente positivo.

Leer la nota completa

