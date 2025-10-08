Política

Diputados, en vivo: las últimas noticias sobre el debate por la reforma de los DNU

En la sesión especial en la Cámara un debate con altos momentos de tensión. Varios funcionarios del gobierno nacional están en la mira de la oposición Además se tratará el proyecto de los gobernadores para coparticipar lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos

Guardar
En la sesión de hoy
En la sesión de hoy se buscará aprobar proyectos para intentar limitar las facultades del presidente Javier Milei

En una sesión especial en la Cámara de Diputados, la oposición buscará aprobar una reforma al régimen de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para limitar las facultades del presidente Javier Milei.

El proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado, propone que el Congreso disponga de 90 días corridos para pronunciarse sobre la validez de los DNU; si no lo hace, los decretos quedarían sin efecto.

Además, la iniciativa exige la aprobación explícita de ambas Cámaras para que los DNU sigan vigentes, lo que permitiría a la oposición invalidar decretos con mayoría en una sola Cámara.

De convertirse en ley, la reforma impondría una restricción significativa al margen de acción del Poder Ejecutivo en un contexto de minoría parlamentaria, obligando al Gobierno a negociar consensos amplios para avanzar con su agenda.

La oposición buscará imponer condiciones
La oposición buscará imponer condiciones en cuanto a las reforma de los DNU (Jaime Olivos)

El temario de la sesión incluye también la interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por la promulgación de la ley de emergencia en discapacidad sin asignación presupuestaria. Los sectores opositores más duros advirtieron que, si Francos no presenta una reasignación de partidas para implementar la ley, impulsarán una moción de censura, mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución que habilita la remoción del jefe de ministros por razones políticas.

La agenda contempla, además, un emplazamiento a la comisión de Presupuesto para fijar una fecha límite al debate sobre el Plan de Ingresos y Gastos 2026, con el objetivo de evitar que el Gobierno prorrogue por tercer año consecutivo el Presupuesto de 2023.

En paralelo, la oposición intentará avanzar con interpelaciones a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, por los audios filtrados de Diego Spagnuolo sobre presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Ambos funcionarios fueron citados por la Comisión de Salud, pero no asistieron.

Finalmente, se debatirá la modificación del mecanismo de reparto de lo recaudado por el impuesto a los combustibles líquidos, una medida que podría beneficiar a las provincias y servir como herramienta de presión para asegurar el quórum.

Temas Relacionados

DNUCongreso de la NaciónCámara de DiputadosÚltimas noticias

Últimas noticias

El Gobierno apelará el fallo para que Santilli quede como primer candidato y estimó el costo de reimprimir las boletas

En Casa Rosada buscarán ante la Cámara Nacional Electoral que se produzca el corrimiento formal y que Karen Reichardt se ubique como segunda postulante. El informe que el ministro del Interior, Lisandro Catalán, le envió al juez

El Gobierno apelará el fallo

La gimnasta Simone Biles llegó a la Argentina y fue distinguida como “Huésped de Honor” de CABA

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, recibió a la deportista estadounidense en la Casa de Gobierno de la Ciudad, donde dictó la charla “El poder de creer”. Cómo continúa su agenda

La gimnasta Simone Biles llegó

Cómo quedó la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para las elecciones 2025

El fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla modificó la conformación de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y reavivó el debate sobre el uso y la reimpresión de la Boleta Única de Papel para los comicios legislativos

Cómo quedó la lista de

Diputados: La Libertad Avanza busca retomar la iniciativa e impulsaría la remoción de un legislador de La Cámpora

El bloque libertario intentaría desplazar a Emiliano Estrada para contrarrestar el caso Espert. En la oposición aseguran que es un artilugio para que se caiga la sesión y no se debatan cambios en la ley de DNU y, además, proteger a otra diputada libertaria que es señalada por el PRO

Diputados: La Libertad Avanza busca

Patricia Bullrich busca un gesto de Jorge Macri y una foto conjunta para seducir al votante del PRO en el tramo final de la campaña

El Jefe de Gobierno porteño y la ministra de Seguridad podrían coincidir, mañana, en una recorrida por la obra de la construcción de la nueva cárcel de Marcos Paz. Los pedidos del mandatario porteño y el rol de Mauricio Macri

Patricia Bullrich busca un gesto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Confirman la viabilidad económica y

Confirman la viabilidad económica y ambiental de un proyecto de inversión minero por USD 2.700 millones que entró al RIGI

Elon Musk reveló que el primer videojuego creado por la IA de Grok llegaría antes de terminar el 2026

Cuáles son las alternativas en español de prime time o rating, según la RAE

El Gobierno apelará el fallo para que Santilli quede como primer candidato y estimó el costo de reimprimir las boletas

Madre e hija fueron halladas calcinadas en Bahía Blanca: investigan un doble femicidio

INFOBAE AMÉRICA

La directora gerente del FMI

La directora gerente del FMI anticipó un crecimiento mundial débil y advierte por riesgos financieros

Michael J. Fox habló sobre su regreso a la actuación y los desafíos de vivir con Parkinson: “Me queda mucho por hacer”

El Parlamento Europeo prohibió llamar “hamburguesa” o “filete” a los productos veganos

Las autoridades de Brasil investigan a 30 comercios por las bebidas alcohólicas intoxicadas: analizan otras 13 muertes

Francia Raisa, quien donó un riñón a Selena Gomez, rompió su silencio tras ausentarse de la boda de la artista

DEPORTES

Crece la tensión en Ferrari

Crece la tensión en Ferrari por los conflictos internos que podrían alejar a Leclerc: los rumores sobre Piastri y Bortoleto que sorprenden a la F1

Carlos Sainz contó que tiene una lujosa colección de autos Ferrari y explicó: “Es mejor que tener el dinero invertido en un banco”

La histórica pelea para UFC que terminó con dos luchadores contratados y un bono de 25 mil dolares para cada uno: “No solemos hacer esto”

La selección argentina afrontará los octavos de final del Mundial Sub 20 ante Nigeria: hora, TV y posibles formaciones

Todo lo que hay que saber del Mr Olympia 2025, el evento de fisicoculturismo más importante del mundo: calendario, TV y participantes