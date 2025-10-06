Elecciones 2025, en vivo: Jorge Taiana le respondió a Santilli y aceptó un debate de candidatos

El pasado 7 de septiembre se votó en la provincia de Buenos Aires

El calendario electoral cerrará el domingo 26 de octubre con las elecciones legislativas nacionales donde se elegirán candidatos para asumir bancas en el Congreso de la Nación. El Gobierno intentará recuperarse tras varias derrotas en comicios provinciales, mientras la oposición se rearma con un escenario político cada vez más complejo.

La próxima vez que todos los argentinos vayan a las urnas deberán elegir una nueva composición de la Cámara de Diputados y de Senadores, cumpliendo con el proceso previsto por la Constitución para asegurar la alternancia y la representación federal. Se renovarán 127 bancas de diputados nacionales (la mitad de la Cámara) y 24 de senadores (un tercio del Senado).

En la recta final, el candidato libertario para la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, renunció a su postulación y su lugar será tomado por Diego Santilli. El distrito es fundamental para el resultado nacional ya que aporta casi el 40% del padrón.