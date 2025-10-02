Elecciones 2025, en vivo: la oposición dialoguista acelera en la campaña electoral y se diferencia del oficialismo

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en todo el país (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El próximo 26 de octubre se realizarán en todo el país las elecciones legislativas 2025 para escoger a los nuevos representantes para la Cámara de Diputados como para el Senado. En medio de la campaña, los candidatos realizan actividades y recorridas en cada una de las jurisdicciones donde competirán.

Para los próximos comicios, se elegirán 127 diputados nacionales en todos los distritos y 24 senadores nacionales en siete provincias (Salta, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Se renovarán autoridades de la Cámara de Diputados y de Senadores ( EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La votación también incluye la renovación parcial de cuerpos legislativos en otras provincias, la elección de intendentes y concejales en distritos que no desdoblaron su calendario electoral y, en casos específicos, la elección de cargos ejecutivos como el de gobernador en Santiago del Estero.

En este marco, será la primera vez que se implementará la Boleta Única Electrónica. Esta modalidad se estableció mediante la Ley 27.781, que regula los comicios nacionales y fue reglamentada por el Decreto 1049/2024.

Tendrá el objetivo de incrementar la transparencia y estandarizar la experiencia de votación en cada distrito.