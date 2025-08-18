Política

Trabajadores del Garrahan harán un festival y presionan por la Ley de emergencia pediátrica

Técnicos y profesionales del hospital ratificaron que las medidas de lucha por salarios continuarán esta semana. La asamblea de residentes agradeció el apoyo de la sociedad. Seguirán de cerca el dictámen que llegó con media sanción de diputados a la cámara alta

La medida busca visibilizar reclamos
La medida busca visibilizar reclamos salariales y laborales y denunca vaciamiento de áreas clave y renuncias de profesionales (RS Fotos)

La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan informó que hará un festival este domingo para continuar con las medidas de lucha por la compleja situación salarial, en tanto que seguirán de cerca el tratamiento legislativo en el Senado de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. El gremio adelantó que evalúa la posibilidad de un nuevo paro para el día en que se realice la sesión en la cámara alta en caso de que el proyecto, que ya fue aprobado en Diputados, sea rechazado. La medida, que intenta poner de relieve las demandas salariales y laborales, se suma a una serie de acciones impulsadas por el personal del hospital con el objetivo de mantener la atención de alta complejidad a la niñez argentina. El festival será en Parque Lezama, previsto para el domingo, bajo la consigna “Todas las infancias importan”.

Según informó la APyT, el Senado discutirá esta semana el proyecto de ley que impacta directamente en el funcionamiento del hospital y que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados con más de dos tercios de los votos. En este contexto, se busca mantener el tema en agenda pública para que los Senadores avancen en la aprobación definitiva de la norma, que beneficiaría al funcionamiento del Garrahan y de otros centros de salud pediátricos del país.

Norma Lezana, secretaria general de la APyT, señaló en declaraciones a Noticias Argentinas: “La situación en el hospital sigue siendo crítica ante la falta de respuesta al reclamo salarial, lo que provoca la renuncia de profesionales y el vaciamiento de áreas clave”.

Los trabajadores agradecieron además las muestras de apoyo al reclamo de médicos y profesionales que expresa la sociedad mayoritariamente. “Desde el primer día, sentimos todo el apoyo de nuestro pueblo hacia el Hospital Garrahan”, expresó Lezana y destacó un sondeo de la consultora Zuban Córdoba que ratifica esta expresión de apoyo al reclamo.

El paro de 24 horas
El paro de 24 horas en el Hospital Garrahan coincide con el debate en el Senado sobre la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica (Maximiliano Luna)

Por otro lado, la asamblea de médicos residentes se expresó a través de redes sociales y pidió por la ratificación de la Ley de Emergencia Pediátrica. El texto remitido por el equipo de salud advirtió: “El voto positivo de los Diputados no es sólo el reconocimiento a nuestra institución, sino que ha sido un acto de responsabilidad que asegura la equidad hacia todos los niños del país que requieren atención de alta complejidad”. Además, el comunicado remarcó que la media sanción es apenas un paso en el recorrido legislativo, ya que las demandas del personal, especialmente en materia de salarios, permanecen sin respuesta. El personal criticó los aumentos paritarios del 1%, a los que calificó de “irrisorios” e “insuficientes”, y reclamó un “diálogo sincero”, más allá de los comentarios en redes sociales o manifestaciones públicas.

El deterioro de las condiciones laborales, afirman, también tiene consecuencias en la formación de nuevos profesionales y en la atención médica. La asamblea denunció que en la última adjudicación de las residencias de especialidades, la mitad de los 60 cargos concursados quedó vacante, y que la histórica oferta de becas formativas del hospital se redujo un 30%. En términos absolutos, la institución perdió 77 profesionales, lo que impacta en la capacidad asistencial, docente e investigativa.

La situación es especialmente alarmante en áreas críticas: en Hematooncología, de cinco cargos solo se cubrió uno, afectando a la atención del 40% de los casos de cáncer infantil del país. Una situación similar se replicó en las especialidades de Infectología, Neonatología, Nefrología, Nutrición, Neumonología y Farmacia, así como en especialidades de Bioquímica, que no lograron cubrir plazas. Las consecuencias, en palabras de los trabajadores, ponen en riesgo la atención asistencial diaria, la formación del recurso humano y la actividad académica y de investigación.

Mañana, adelanta el comunicado, las comisiones de Salud, Población y Presupuesto del Senado discutirán el dictamen de la Ley de Emergencia en Salud Pediátrica. El texto considera fundamental que la ley se sancione y rechaza que su debate se reduzca a una puja partidista. Los residentes recordaron que “la sanción de la ley no es una opción, es una necesidad impostergable para proteger a la niñez y adolescencia argentinas, sin importar su origen ni condición social”.

