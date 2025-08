Gustavo Sáenz: “Argentina no termina en la General Paz, el norte es un gigante que comenzó a despertar”

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta.

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, insistió en la necesidad de instrumentar un federalismo real como mecanismo indispensable para promover inversiones y desarrollo en el interior del país. El reclamo volvió a escucharse durante la II Conferencia Internacional Argentina Cobre 2025, celebrada en San Juan, donde el mandatario salteño estuvo acompañado por otros gobernadores de provincias vinculadas a la minería cuprífera.

Sáenz sostuvo que el país no podrá avanzar hacia el crecimiento ni atraer capitales sin una distribución más equitativa de oportunidades y recursos. En este sentido, apuntó especialmente a la responsabilidad del Gobierno nacional en este proceso. “No alcanza con el equilibrio fiscal, también se necesita un equilibrio institucional: un presidente que trabaje con los gobernadores”, remarcó el mandatario, quien además advirtió sobre las limitaciones del actual marco estructural para el desarrollo de las provincias.

En el encuentro, realizado frente a actores centrales de la industria minera nacional e internacional, el gobernador norteño subrayó la importancia de brindar seguridad jurídica a quienes invierten en el país. También explicó que este aspecto resulta fundamental para consolidar la confianza de las empresas interesadas en apostar por las economías regionales y potenciar el crecimiento productivo. “Hemos trabajado en brindar seguridad jurídica, algo fundamental para quienes depositan su confianza en las provincias y en nuestro país”, expresó.

El dirigente consideró un avance la puesta en marcha del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), cuyos beneficios tributarios, impositivos y aduaneros tienen como objetivo captar grandes proyectos e impulsar obras relacionadas a la infraestructura y la producción.

No obstante, recalcó que los incentivos fiscales no resultan suficientes si no van acompañados de una coordinación constante entre Nación y provincias. “Se necesita un equilibrio institucional: un presidente que trabaje con los gobernadores para brindar confianza a quienes apuestan por la Argentina”, reiteró Sáenz, haciendo referencia a un esquema de trabajo conjunto y sostenido entre los distintos niveles de gobierno.

Durante su intervención, el mandatario provincial señaló que la lealtad en la relación entre Nación y provincias debe funcionar en ambos sentidos. En este punto, cuestionó que, en repetidas oportunidades, las provincias hayan realizado esfuerzos concretos en pos del desarrollo y la atracción de inversiones sin encontrar respuestas desde el gobierno central. “La lealtad es una avenida de ida y vuelta”, advirtió, y reclamó soluciones a demandas históricas de infraestructura y conectividad.

Sáenz también subrayó la importancia de obras esenciales, como rutas, acueductos y sistemas de conectividad, para el progreso en todo el país y consideró que sin estos instrumentos resulta imposible construir una estructura productiva sólida y un esquema de crecimiento sostenible.

Y puntualizó: “Los gobiernos nacionales deben entender que las provincias son la ventana de oportunidades que el país necesita. Pero para eso requerimos todo lo que durante años se nos ha negado: conectividad, rutas en condiciones, acueductos y obras de infraestructura”.

En ese sentido, el gobernador hizo especial hincapié en la necesidad de defender los recursos naturales, el trabajo local y el federalismo. Asimismo, llamó a los representantes de las provincias a no aceptar retrocesos en la dinámica federal y a insistir en la necesidad de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, sin importar su lugar de origen.

Por otro lado, el gobernador definió al norte argentino como “un gigante dormido que ha empezado a despertar” y que busca aportar al desarrollo del país en su conjunto. Según el mandatario, esta región posee un enorme potencial, con recursos y mano de obra para ofrecer al mundo lo que necesita.

En el cierre, Sáenz planteó que la realidad productiva nacional exige un cambio de mirada, despojando a la Argentina de la centralidad histórica de Buenos Aires. “Argentina no empieza ni termina en la General Paz. En Capital Federal no se produce nada. Es hora de que le devuelvan al país lo que el país le ha dado. Deseo una Argentina en la que todos tengamos las mismas oportunidades. Eso es libertad”, concluyó Sáenz.