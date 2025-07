Cierre de listas en PBA, en vivo: vence el plazo para presentar candidatos y apuntan contra al PJ por el corte de luz

Diego Valenzuela aclaró que no será candidato testimonial: “Eso me parece una estafa”

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, aseguró que no usará su candidatura como un instrumento simbólico. “No me gustan las candidaturas testimoniales. Yo no soy candidato para volver a la municipalidad y veo que hay algunos colegas que están yendo de candidatos a concejales. Eso me parece directamente una estafa”, señaló. Valenzuela será candidato a legislador bonaerense por la Primera Sección Electoral dentro del Frente La Libertad Avanza.