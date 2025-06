Ni Una Menos: Patricia Bullrich ratificó que “bajaron un 14%” los femicidios

Patricia Bullrich (REUTERS)

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que Argentina ostenta la tasa de homicidios más baja de América Latina, y atribuyó este descenso a la labor de su cartera, al tiempo que remarcó que los femicidios disminuyeron un 14% durante su gestión. La funcionaria subrayó que estos resultados se alcanzaron sin la existencia de un Ministerio de la Mujer, sin presupuesto específico y sin campañas institucionales, cuestionando la utilidad de estas estructuras y políticas previas.

En declaraciones televisivas, Bullrich sostuvo: “Nosotros hemos logrado, sin Ministerio la Mujer, sin presupuesto y sin campañas que no le servían más que a la burocracia que había ahí adentro, la cifra más alta (sic). En vez de decir ‘Qué bien que la Argentina bajó el 14% los homicidios vinculares y los homicidios por violencia de género’, dicen que eso es mentira. Y no es mentira, están los números”. De esta manera, la ministra respondió a las críticas provenientes de sectores feministas y de organismos como el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, al que, sin mencionarlo directamente, sugirió que reconozca el trabajo realizado por el Ministerio de Seguridad nacional en lugar de poner en duda las cifras oficiales.

La funcionaria también destacó la colaboración entre las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales como un factor clave en la reducción de los homicidios vinculados a la violencia de género. “Por supuesto que esto es en colaboración con las policías provinciales, con el esfuerzo de la Policía Federal y el que hace el Ministerio de Seguridad nacional. Además, estamos presentando una ley sobre homicidios vinculares; estamos trabajando sobre el tema y estamos teniendo resultados”, afirmó Bullrich.

En relación a su vínculo con el movimiento feminista, la ministra manifestó que no mantiene comunicación con el colectivo Ni Una Menos, uno de los principales referentes en la lucha contra la violencia de género en el país. Esta declaración refuerza la distancia que la actual gestión mantiene respecto de los espacios y organizaciones feministas, a los que ha criticado en reiteradas oportunidades.

El último informe

El informe final de la Defensoría del Pueblo de la Nación sobre femicidios en Argentina durante 2024 reveló que, en los últimos 47 días del año, se registraron 43 asesinatos de mujeres por motivos de violencia de género, lo que equivale a un femicidio cada 26 horas. Esta cifra, omitida en su momento en la comunicación oficial del Gobierno, modificó sustancialmente el balance anual y puso en cuestión la información difundida por la administración nacional sobre la evolución de estos crímenes.

El Gobierno difundió un spot en las redes sociales de Casa Rosada durante el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en la previa de las movilizaciones del 8M, en el que aseguró que los homicidios de mujeres habían caído un 20% en 2024 respecto al año anterior. El video oficial citó datos del Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, pero utilizó cifras parciales: comparó los 322 femicidios registrados en todo 2023 con 252 casos contabilizados entre el 1 de enero y el 15 de noviembre de 2024, es decir, solo 319 días del año.

Según denunciaron en ese momento, esta comparación no resulta válida para establecer una variación interanual, ya que el Gobierno contrastó un año completo con un período incompleto. El informe definitivo de la Defensoría, publicado tras el cierre de 2024, confirmó que el total de femicidios ascendió a 295, y no a los 252 que el spot oficial mostró en su gráfico comparativo. De este modo, la reducción real de femicidios entre 2023 y 2024 fue del 8,4%, y no del 20% como sostuvo la comunicación gubernamental.