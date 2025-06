A una década del Ni Una Menos, el padre de Chiara Páez denunció el “uso político” de su hija: “No quiero su foto ahí”

Fabio Páez, el papá de Chiara, a 10 años de la primera movilización

Este miércoles, a diez años de la primera movilización de Ni Una Menos, el papá de Chiara Páez, Fabio Páez, expresó su malestar por el “uso político” del reclamo y cuestionó la representación que asumen algunos sectores del movimiento. “Cuando uno dice la frase ‘Ni una menos’ es muy importante. Es muy fuerte. Es algo que nos toca el corazón y nosotros sí tenemos una mano en nuestra familia. Entonces, por ahí duele cuando se usa políticamente. Los familiares no queremos eso”, afirmó.

Fabio Páez habló en el marco de una nueva jornada de manifestaciones por el aniversario del 3 de junio de 2015, cuando la consigna irrumpió con fuerza en las calles del país luego del asesinato de su hija en Rufino, una ciudad del suroeste santafesino. “Ayer hubo una marcha de víctimas de femicidios, donde somos más de 280 a nivel país, que se llama ‘Atravesados por el femicidio’, donde el día fue ayer, no va a estar hoy en la marcha. Entonces se mezclan ciertas cosas”, señaló en diálogo con Radio con Vos.

El padre de Chiara diferenció la manifestación encabezada por familiares del acto convocado por el colectivo Ni Una Menos. “¿Quién es el colectivo Ni Una Menos? En la provincia de Mendoza no van a marchar, se marchó ayer. En Santa Fe también ayer. Por eso digo: ¿quién es el colectivo de Ni Una Menos que hoy marcha? La foto de mi hija no la quiero ahí”, remarcó.

Chiara Páez, víctima de femicidio en 2015 (Archivo DEF)

Chiara tenía 14 años cuando fue asesinada. El 9 de mayo de 2015, la adolescente fue vista por última vez en las cercanías de la escuela de Educación Técnica N.º 286. Según se supo luego, había acordado encontrarse con unas amigas, pero antes de la hora pautada ellas recibieron un mensaje desde su celular cancelando el encuentro. A las tres de la mañana, la madre de Chiara recibió un llamado de Manuel Mansilla, su novio, quien le dijo que habían discutido y que la dejó en una esquina. Esa versión resultó ser falsa.

Durante las horas siguientes, familiares, vecinos, bomberos y policías realizaron una búsqueda por toda la zona. En paralelo, en la casa del novio, que tenía 16 años, se desarrollaba un asado. El cuerpo de Chiara se encontraba enterrado en un pozo del patio. Según la autopsia, fue asesinada a golpes y obligada a ingerir Oxaprost, una droga utilizada para inducir abortos.

Fabio Páez hizo hincapié en que desde hace tiempo él y la madre de Chiara decidieron que la imagen de su hija no forme parte de actos del movimiento feminista. “Ya hace varios años que en los encuentros feministas tanto la madre como yo hemos prohibido que esté la foto de nuestra hija porque nosotros no vamos por ese lado”, explicó. “Nosotros vamos por otro lado. Vamos por la Justicia. Vamos porque no haya más mujeres asesinadas. Seguimos teniendo más de 300 asesinadas por año y nos encontramos con un gobierno que dice que no existe el femicidio”, agregó.

Manuel Mansilla, el asesino de Chiara Páez (Archivo DEF)

En el marco del nuevo aniversario, el colectivo Ni Una Menos confirmó su participación en la jornada “La Marcha Más Grande”, que se llevará a cabo esta tarde frente al Congreso de la Nación. En el mismo lugar se manifestarán también trabajadores del Hospital Garrahan y los jubilados, como cada miércoles. Las organizaciones convocantes denunciaron “políticas de ajuste, crueldad, estigmatización, criminalización y represión del gobierno de Javier Milei”.

En un comunicado conjunto firmado por las dos CTA, la CCC, la UTEP y la CGT, señalaron que el Gobierno respondió con inacción ante la problemática de la violencia de género. Además, remarcaron el cierre de instancias de capacitación en perspectiva de género, la falta de fondos para dispositivos de emergencia y la suspensión de campañas públicas de concientización. “La violencia machista no se interrumpe, la crueldad se intensifica y el Estado se retira”, indicaron.

La fecha recuerda el 3 de junio de 2015, cuando miles de personas se movilizaron en más de 80 ciudades del país tras el asesinato de Chiara Páez. La convocatoria tuvo como antecedente un tuit de la periodista Marcela Ojeda: “Nos están matando”, “¿No nos vamos a hacer oír?”, escribió entonces.

Desde ese momento, la expresión “Ni Una Menos” se instaló como consigna y como nombre del colectivo que impulsa las marchas. A lo largo de los años, distintas agrupaciones políticas y sociales se sumaron a las convocatorias. Este año, en varias provincias como Santa Fe y Mendoza, las manifestaciones se realizaron el martes.