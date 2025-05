Elecciones en CABA 2025, en vivo: Oliveto apuntó contra Macri y Milei

Paula Oliveto: “Los Macri y los Milei se pelean cómo unos conservan el poder y cómo el otro se los arrebata”

La diputada nacional Paula Oliveto, que encabeza la lista de candidatos a legisladores de la Coalición Cívica-ARI, dijo que “representa a los vecinos” y no está “en esa pelea de poder (entre Lospennato y Adorni) que no los miran y no les importan lo que les pasa”.