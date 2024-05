El ministro español que criticó a Milei redobló la apuesta y publicó un fragmento de una entrevista televisiva del Presidente

El Ministro Español que criticó a Milei redobló la apuesta

El ministro de Transporte de España, Óscar Puente, apuntó nuevamente contra Javier Milei al compartir en sus redes sociales un fragmento de una entrevista al Presidente en plena campaña electoral. A ese recorte audiovisual hizo referencia cuando sugirió que el mandatario argentino había “ingerido sustancias”.

La semana pasada, el funcionario español participó de una mesa redonda sobre redes sociales e imagen pública de políticos. Allí, recomendó a los jóvenes ser ellos mismos y, en tono de broma, agregó que “hay gente muy mala que, siendo ella misma, ha llegado a lo más alto”. Acto seguido, Puente puso como ejemplo los casos de Milei y de Donald Trump. “No sé si tendrán asesores. Yo a Milei, desde luego, si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho”, agregó.

No conforme con esto, Puente fue más lejos y deslizó que Milei habría consumido drogas. “Yo he visto a Milei, en una tele, y según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Lo de... Cuando salió no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello de, aquello que dijo, pocos días antes de... Yo dije: ‘Es imposible que gane las elecciones’”, dijo.

Ante estas declaraciones, llegó una contundente respuesta por parte del Gobierno argentino que, tras repudiar las calumnias del funcionario, apuntó directamente contra el Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. “El gobierno de Pedro Sánchez tiene problemas más importantes de los que ocuparse, como las acusaciones de corrupción que caen sobre su esposa, asunto que lo llevó incluso a evaluar su renuncia. Por el bien del Reino de España, esperamos que la justicia actúe con celeridad para esclarecer semejante escándalo de corrupción que afecta directamente la estabilidad de su Nación y, por consiguiente, las relaciones con nuestro país”, señaló el comunicado oficial.

La publicación de Óscar Puente para defender sus críticas al presidente de la Argentina, Javier Milei

Ahora, en las últimas horas, el ministro español realizó una nueva publicación en sus redes donde, sin nombrar al presidente Milei, recordó un hecho similar en su país: un fuerte cuestionamiento de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra Pedro Sánchez.

“Cuando la Presidenta de la Comunidad de Madrid llamó hijo de puta al Presidente del Gobierno de España, no leí una sola columna de opinión en los medios de la fachosfera o la bulosfera criticándolo. NI UNA. Tampoco les preocupó el ‘conflicto institucional’. ¡¡FARISEOS!!”, escribió el encargado de la cartera de transporte de España.

Inmediatamente, comenzaron los comentarios a su publicación, pero hubo uno en particular al que Puente contestó. Y se trata de un posteo del politólogo español Fran Guerrero, quien en defensa del ministro compartió el fragmento de una entrevista de Milei, junto al texto: “Esta es la entrevista de Milei a la que se refiere Oscar Puente sobre las ‘sustancias’”.

Atento a esto, Puente aprovechó para compartir otro fragmento de esa misma entrevista del mandatario argentino, y escribió: “Este trozo es aún peor”.