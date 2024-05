La fuerte autocrítica que hizo Martín Demichelis y la decisión interna que tomó tras la derrota ante Argentinos Juniors

River Plate perdió 1-0 sin atenuantes frente a Argentinos Juniors en La Paternal y dejó pasar su invicto en la Liga Profesional luego de dos triunfos consecutivos. Luego del encuentro, un Martín Demichelis que no había hablado con la prensa después de la eliminación frente a Temperley en Copa Argentina, se plantó frente a los micrófonos y realizó una fuerte autocrítica. Además, compartió una decisión interna que tomó después de la caída ante el Bicho.

“Es la primera vez que nos pasa que después de un golpe (por la eliminación en Copa Argentina) no nos podemos reponer. El responsable soy yo, los chicos son profesionales y hoy querían dar la cara, pero no nos salió un buen partido. No pateamos al arco, me cuesta recordar pasajes buenos a lo largo de los 90 minutos”, manifestó Micho, evidentemente afectado por el resultado adverso.

Más tarde, el estratega riverplatense reveló qué decidió luego del cachetazo: “Honestamente estaba planificado tener libe mañana, no esperábamos este golpe... Mañana vamos a entrenar”. Y amplió: “Todos tenemos que dar algo más, así no nos alcanzó, así que algo más tenemos que dar. Mañana domingo hay que hacer un muy buen entrenamiento, hacer mea culpa, analizar y hablar entre todos. Nos llevamos muy bien entre todos (cuerpo técnico, jugadores y dirigentes), así que es lo que tenemos que hacer para verlo reflejado en el campo el próximo jueves contra Táchira y después reponernos contra Tigre en el torneo”.

Demichelis y una fuerte autocrítica sobre el presente de River (Fotobaires)

Esta determinación no es una novedad, ya que Demichelis aclaró sobre casos anteriores: “Le ganamos a Belgrano un sábado, entrenamos el domingo y afrontamos la Copa Argentina con la responsabilidad que merece esta institución. Jugó la gran mayoría de los que venían jugando. No subestimamos la Copa Argentina, pero no cerramos el partido”. En tanto, el DT millonario trazó un paralelismo con situaciones críticas afrontadas por Pablo Guede en Argentinos y Eduardo Domínguez en Estudiantes de La Plata, que con el tiempo supieron revertir: “Vamos a salir adelante, no tengo dudas”.

En cuánto al análisis específico del partido contra Argentinos, precisó: “Hoy nos costó muchísimo, pocas veces hemos jugado como hoy. Por momentos creo que luchamos, fue luchado y golpeado de ambas partes. Hicieron un golazo y no pudimos revertirlo. Hablamos puertas adentro y quedará ahí el análisis. Vamos a redoblar esfuerzos con los jugadores y dirigentes”. Más tarde, completó: “Nos faltó jugarlo, lo que solemos hacer nosotros. Habremos terminado con mayor posesión, pero no fuimos lo que solemos ser. Ellos tuvieron las más claras, fuimos superados y hay que saber aceptarlo. Me cuesta encontrar un remate al arco nusetro en la cabeza”.

Al ser consultado por el descontento del público, respondió: “Es lógico que la gente esté así y no le agrade este River que se vio en los últimos dos partidos. A mí tampoco me gusta jugar así y quedar eliminados como el otro día. A mí nadie me regaló nada, pasé cosas muy difíciles, sigo con la fortaleza que me caracterizó en mi niñez, adolescencia y mi madurez como profesional. Me siento orgulloso de ser el entrenador de River y así lo seré hasta el último día”.

En el mismo tono, expresó: “Mañana vamos a entrenar y nos vamos a hacer cargo de esta situación, estamos muy golpeados y tristes. Hoy es el cumpleaños de River y merecíamos regalarle un lindo partido y felicidad a la gente. El descontento se entiende, pero es la primera vez que nos pasa de tener dos golpes seguidos”.

"Nos vamos a recuperar", prometió Demichelis (Fotobaires)

“Hay que hacer un buen partido contra Táchira y contra Tigre. Demostrar hombría, personalidad y hacer un buen partido el jueves. El hincha va a llenar el Monumental y tenemos la posibilidad de ser el primero en la fase de grupos, a diferencia del año pasado que estábamos obligados a ganar para clasificarnos. Habíamos arrancado muy bien este torneo, pero así es la vida y el fútbol, no se puede relajar nadie”, fue otra de las apreciaciones del líder del cuerpo técnico.

Y concluyó sobre la baja de nivel según la localía: “Casualmente hemos dado una mala imagen en los dos últimos partidos fuera del Monumental. Curiosamente, porque veníamos de completar una buena semana ganándole a Belgrano y Libertad. Hay que dar vuelta de página rápido porque no jugamos el fútbol que nos caracteriza. A veces es difícil sostener el mismo nivel todo el año, pero confío en que nos vamos a recuperar”.