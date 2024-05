La jugada que divide a Brasil: aprovechó la lesión del arquero, marcó el gol y desató un escándalo

El hecho ocurrió en la Serie B del fútbol de Brasil cuando un jugador convirtió un tanto aprovechando la supuesta lesión del arquero

El encuentro entre el Santos FC y América MG de la séptima fecha de la Serie B del fútbol de Brasil terminó en escándalo tras un gol que marcó un jugador del conjunto de Minas Gerais aprovechando la supuesta lesión del arquero del club donde brillaron Pelé y Neymar.

La acción de la polémica se originó a los 14 minutos del primer tiempo, cuando el cotejo estaba empatado 0-0. El arquero del Santos, Joao Paulo, recibió el balón en la puerta de su área e intentó gambetear a su rival Renato Marques. El delantero del América logró quitarle la pelota luego de que el portero cayera al suelo, acusando una lesión y marcó el gol con el arco a su entera disposición.

Joao Paulo quedó tendido en el césped agitando sus brazos y solicitando atención médica urgente y fue reemplazado. En el medio, el árbitro Wilton Pereira Sampaio convalidó el tanto del América mientras los jugadores del Santos comenzaron a hostigar a Marques, cuestionándole por qué había continuado la jugada con un rival lesionado. ¿Correspondía aplicar el Fair Play? El tema se instaló en los medios deportivos de Brasil.

El partido siguió su curso. Santos llegó al empate transitorio a los 30 minutos por intermedio de Willian Bigode, pero el local volvió a adelantarse en el marcador gracias a Adilson dos Anjos Oliveira, a los 67′, quien decretó el 2-1 final. Con los tres puntos, América MG logró alcanzar en la punta al Santos y ambos lideran la Serie B con 17 unidades.

El arquero del Santos, Joao Paulo, se lesionó y un rival del América MG aprovechó para meterle el gol (X: @SantosFC)

Luego del accidentado cotejo, en el que Joao Paulo quedó en el ojo de la tormenta, el capitán de América MG, Alé, dio su versión de lo ocurrido en el campo de juego y justificó el accionar de su compañero. “Pedí espacio para decir dos cosas. Mañana (por el sábado) hay que hablar de la actuación del América, no de la cancha, porque va a borrar la actuación del América. América le ganó a Santos. Los jugadores tienen que dejar de ser hipócritas”, indicó en declaraciones que reproduce el medio Globo Esporte.

El mismo portal brasileño agregó que en el entretiempo del partido, el jugador local Juninho le pidió disculpas al equipo visitante por falta de juego limpio en la acción de terminó en gol. “Me criticaron porque pensé que Renato tenía que marcar. Luego, el arquero se lesionó y no sacaron el balón del campo de juego”, agregó Alé.

En cuanto al arquero Joao Paulo, el Santos emitió un parte médico al respecto de su salud e indicó que el golero “abandonó el campo en el primer tiempo en el Estadio Independencia, tiene una supuesta lesión en el tendón del tobillo izquierdo y será sometido a pruebas el sábado (25), cuando llegue a Santos”.

La jugada dividió aguas en Brasil y en las redes sociales se comentó la acción. El periodista paulista del medio Placar Guilherme Azevedo dio su punto de vista sobre lo acontecido en Minas Gerais. “Es difícil lanzar a Renato Marques a los leones. Objetivamente, según la regla, no hizo nada malo. ¿Hubo falta de Fair Play? Por supuesto. Fue feo y poco ético”, opinó.

El arquero del Santos, Joao Paulo, terminó lesionado y un rival aprovechó para marcar el gol (Captura de video)

Por su parte, Alex, ex futbolista de Inter y Corinthians, que se desempeña como comentarista para la TV brasileña, dio su opinión y fue tajante. “América MG debería avergonzarse de haber terminado el partido con una victoria. Toda la pelea del final era de esperarse por la falta de Fair Play, respeto y hasta carácter que hubo en el partido. No hay clima para discutir el partido a partir de una situación así. El América no tiene nada que celebrar, el partido fue sucio”, sostuvo en declaraciones que publicó el diario Lance.