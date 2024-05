Cómo cambiar una tarjeta de regalo Amazon por efectivo

Amazon no permite el canje de dinero por tarjetas. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo

Si recibiste una tarjeta de regalo de Amazon y deseas canjearla por dinero puede que te enfrentes a una serie de problemas en el proceso.

Esto debido a que la plataforma de comercio electrónico estipula una serie de restricciones con sus tarjetas de regalo. Entre los cuales se encuentra que no se puede vender ni cambiar una tarjeta de regalo por dinero en efectivo ni por ningún otro instrumento de pago.

Cambiar las tarjeta de regalo de Amazon por dinero

Las personas que reciben tarjetas de regalo de Amazon no puede tiene la posibilidad de cambiarlas por dinero.

No puedes cambiar una tarjeta por dinero. (Imagen ilustrativa Infobae)

La razón es que están diseñadas para asegurar que el valor de las tarjetas se utilice exclusivamente en la plataforma. Esto permite a Amazon controlar el flujo de dinero, evitar fraudes y mantener la lealtad de los clientes, ya que los destinatarios están incentivados a gastar directamente en productos y servicios de Amazon.

Qué puedo hacer con una tarjeta de regalo de Amazon

Primero, no puedes usar una tarjeta de regalo de Amazon como método de pago para bienes o servicios fuera de la propia plataforma de Amazon. Si alguien te pide que uses una tarjeta de regalo de Amazon para pagar algo fuera de Amazon, es probable que sea una estafa.

Otra restricción importante es que no debes comprar tarjetas de regalo de Amazon a través de terceros no autorizados. Esta precaución se debe a que Amazon no puede garantizar la legitimidad de dichas tarjetas.

Las tarjetas de regalo son intransferibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, Amazon prohíbe el uso de tarjetas de regalo para realizar pedidos con fines comerciales. Esto significa que no puedes usar una tarjeta de regalo de Amazon para adquirir inventario que planeas revender. Las tarjetas de regalo están destinadas para uso personal y no para suplir inventarios comerciales.

Tampoco puedes usar una tarjeta de regalo para comprar ciertos bienes y servicios no elegibles. Por ejemplo, no puedes usar una tarjeta de regalo de Amazon para comprar monedas coleccionables o incluso otras tarjetas de regalo.

La lista de bienes y servicios elegibles para la compra con estas tarjetas puede cambiar, por lo que siempre es bueno revisar las políticas actualizadas de Amazon.

No puedes comprar inventario para tu tienda de Amazon con la tarjeta de regalo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una vez que se haya canjeado el código de una tarjeta de regalo en tu cuenta, no puedes transferirla a otra cuenta. Esto es para prevenir el uso indebido de las tarjetas de regalo, asegurando que solo la persona destinada a recibirla pueda usarla.

Finalmente, no puedes usar una tarjeta de regalo para ningún propósito ilegal o no autorizado. Esto incluye cualquier actividad que viole las leyes o las políticas de uso de Amazon.

Cómo redimir una tarjeta de regalo de Amazon

Redimir una tarjeta de regalo de Amazon es un proceso sencillo que se puede realizar en unos pocos pasos.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Amazon:

- Abre tu navegador web y ve a la página principal de Amazon.

- Haz clic en el botón ‘Iniciar sesión’ en la esquina superior derecha e ingresa tus credenciales.

2. Ve a la sección de ‘Tarjetas de regalo’:

- Una vez que hayas iniciado sesión, coloca el cursor sobre ‘Cuentas y listas’ en la esquina superior derecha.

- En el menú desplegable, selecciona ‘Tarjetas de regalo’.

El código para redimir la tarjeta está en la parte posterior. REUTERS/Pascal Rossignol/File Photo

3. Ingresa el código de la tarjeta de regalo:

- En la página de ‘Tarjetas de regalo’, busca la opción que dice ‘Canjear una tarjeta de regalo’ y haz clic en ella.

- Encontrarás un campo donde debes ingresar el código de canje que viene en la tarjeta de regalo. Este código suele estar impreso en la parte posterior de la tarjeta y puede requerir que rasques una cubierta para verlo.

4. Añade el saldo a tu cuenta:

- Después de ingresar el código de canje, haz clic en el botón ‘Aplicar a tu saldo’.

- El saldo de la tarjeta de regalo se añadirá automáticamente a tu cuenta de Amazon y estará disponible para usar en tus próximas compras.

5. Confirmación de saldo:

- Puedes verificar que el saldo se haya aplicado correctamente yendo a ‘Tu cuenta’ y seleccionando ‘Ver saldo de tarjeta de regalo’.

- El saldo disponible se mostrará y podrás utilizarlo para cualquier compra elegible en la plataforma de Amazon.