Video: una enfermera llevó un cartel de protesta ante Gildo Insfrán, la detuvieron y le abrieron dos causas

Incidentes en Formosa en un acto por el 25 de Mayo frente al gobernador Insfrán

Una enfermera que fue despedida del Hospital Evita de Formosa fue detenida esta mañana y liberada después de varias horas con dos causas en su contra -una de ellas, penal- tras llevar un cartel de protesta frente al gobernador Gildo Insfrán durante un desfile por el 25 de Mayo que se realizó en el centro de capital provincial. En el violento incidente también estuvo involucrada la diputada provincial opositora, Gabriela Neme, que fue golpeada por uniformados al intentar evitar el arresto.

El jefe del régimen formoseño, que está en el poder hace casi 30 años, fue increpado por Natalia Casals, quien vinculó su despido como empleada del centro de salud público local a su posición política contraria al gobierno peronista local. “Tengo una hija de 5 años, estoy sin trabajo y fui a pedirle al gobernador que deje de perseguirnos, porque acá hay una dictadura”, afirmó la joven en diálogo con Infobae.

El momento en que rodean a Natalia Casals y se la llevan detenida

La enfermera, apenas llegó a pararse con su cartel, fue interceptada por dos mujeres y luego varios policías, que la sacaron violentamente y la llevaron a recorrer varias comisarías, según relató Neme a este medio, quien se enfrentó con los efectivos que se llevaron también a otra joven, de nombre Analía Larrea, que participó de la protesta pacífica.

Según contó Natalia Casals, los policías la llevaron detenida desde el palco que presidía el desfile patrio y la trasladaron a varias comisarías. Dijo que la tuvieron privada de su libertad varias horas y que la liberaron una vez que le confirmaron la apertura de dos causas: una por disturbios, y la otra, penal, por lesiones a los uniformados y resistencia a la autoridad.

Insfrán está en el gobierno de Formosa desde el año 1995

Neme, una reconocida diputada provincial opositora a Insfrán, relató que Natalia Casals tenía un cartel con una leyenda que le pedía a Insfrán “recuperar el puesto de trabajo y quiero vivir en libertad”. Pero a los pocos segundos de que se pudo parar delante del mandatario formoseño mujeres policías de civil la llevaron detenida. junto a Larrea y otro joven militante opositor.

“Natalia no tenía palos, ni nada que pueda interpretarse como agresivo, sólo un cartel con un pedido. Eso solo y por eso se la llevaron”, se lamentó.

En un breve contacto con Infobae, Natalia Casals afirmó: “Es horrible lo que estamos viviendo. Acá sufrimos una dictadura. Me echaron en enero del Hospital Evita por no ser parte del modelo, por no ser parte del sistema, por no militar, porque acá al personal de salud le obligan a ir a las marchas peronistas. Como yo me negaba, fui marcada y me echaron”, dijo.

“No tengo el derecho de tener un trabajo. Fui al desfile del 25 de Mayo porque estaba invitada toda la sociedad formoseña. Vi la oportunidad para llegar al señor gobernador para que vea mi cartel que sólo pedía que me devuelvan el trabajo, porque tengo mi nena de cinco años y no tengo ninguna fuente de ingreso. Lo hago porque no quiero emigrar, me quiero quedar en mi provincia”, manifestó la joven, que recuperó la libertad al anochecer.