Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casan por civil: el tatuaje con el que sellaron su amor y sus looks para la ceremonia

Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casan este domingo en el Palacio Duhau

Jesica Cirio y Elías Piccirillo cuentan los minutos para ponerle el sello formal al amor que construyen día a día. Será con una ceremonia íntima por civil, un aperitivo para el gran festejo que preparan para dentro de unos meses y para el que ya habrá tiempo de hablar. Ahora es el momento de los allegados más cercanos, que se reunirán en un lugar de ensueño y sin detalles librados al azar.

Como adelantó Teleshow, la pareja celebrará su unión civil hoy por la tarde en el Palacio Duhau. En el tradicional recinto de Recoleta, la conductora y el empresario recibirán a una reducida comitiva de 60 invitados, entre sus familiares y amigos más cercanos con dos presencias de lujo: la hija de Jesica, Chloe, de seis años, y la hija de Elías, que tiene 16 y que cultiva un bajo perfil.

Los invitados están citados a las 14 y una hora después comenzará la ceremonia que estará encabezada por una jueza de paz y de la que participarán seis testigos, tres por cada uno de los novios. Jésica y Elías pasarán la noche en el Duhau y allí recibirán el día tan esperado. Mientras tanto, se aceleran los preparativos con los sentimientos propio del último momento.

Jesica y Elías están juntos desde junio del año pasado (Teleshow)

“Estoy ansiosa, nerviosa, súper contenta”, le contó la novia a Teleshow horas antes de la gran cita. “Es algo que venimos postergando un poquito por cuestiones de tiempo”, agregó sobre el inminente festejo en el Duhau, que se vestirá de gala para la ceremonia. “El lugar lo eligió Eli, le gusta mucho”, dijo la conductora que sintetiza en “relajada” la ambientación para la tarde de hoy. “Es un civil, no es una boda. No va a haber mesas, todo va a ser muy íntimo”, agregó.

El servicio catering estará a cargo de la cocina del edificio y constará de un formato de islas y bandejeo, para profundizar la dinámica informal del evento. El salón estará decorado con detalles que se revelarán una vez comenzada la ceremonia. Según pudo averiguar este medio, una amiga de Jesica oficia de wedding planner y conoce a la perfección cómo sorprenderla.

Jesica Cirio junto a su futuro esposo

Días después del civil, la pareja partirá rumbo a las Cataratas del Iguazú para pasar una mini luna de miel. Se trata de un guiño romántico del destino, ya que allí se conocieron y allí quieren validar su amor, cerrando esta parte de la historia que es solo un comienzo. El resto, está por escribirse. Por lo pronto, la boda está proyectada para finales de este año, al aire libre, con un clima radicalmente opuesto a la ola invernal que se posa por estas horas en Buenos Aires y el resto del país. Y que seguramente aportará su cuota de color para redondear una jornada inolvidable.

Entre los proyectos para los próximos meses, también están las ganas de agrandar la familia. Y entre las más entusiasmadas está Chloe, que fue la primera en saber de la boda y desde entonces manifestó sus ganas de tener un hermanito. “Todos los días me pregunta y yo le digo que ‘sí’, que obviamente se va a dar”, aseguró la modelo. “Estoy en edad y, aunque hoy las mujeres ya no tenemos el límite tan cerca, no quiero esperar mil años”, agregó, tan entusiasmada como la niña.

La foto de la presentación oficial del noviazgo, un día antes que Jesica cumpliera 39 años

Los looks de los novios

El responsable de diseñar el outfit de Jesica fue Marcelo Giacobbe, quien en diálogo con Teleshow contó los entretelones de su vínculo con la conductora. “Para mí es muy importante el feeling cuando uno se reúne con una novia. No es un vestido más y parte de mi trabajo es captar como se quieren sentir en ese día tan especial”, expresó.

Una vez que sucede ese primer encuentro, viene la ardua tarea de llevar esas sensaciones y palabras al atelier. “Probamos varias siluetas, colores y géneros. Siempre la experimentación es fundamental en el proceso y en esta ocasión nos decidimos por una silueta de estilo strapless con detalles de breteles y combinaciones de plumetí en color offwhite”, señaló Giacobbe.

El diseñador agregó que el largo del vestido es hasta el piso y sin cola, todo elaborado con un juego de texturas aplicadas a mano. Y que el trabajo con la conductora fluyó de manera natural. “Por lo general es un proceso más largo pero en el caso de Jesica fue muy ágil y divertido. ¡Se sintió cómoda muy rápido!”.

El outfit se completa con los zapatos de Ricky Sarkany, el maquillaje de Lorena Lio, el estilismo a cargo de Marcelo Hay y para sellar su amor, los novios eligieron las alianzas de la firma Hermès.

Jesica Cirio y Elías Piccirillo en Tulum, luego de la presentación oficial

Por su parte, el diseñador sastre José Valosen fue el encargado de vestir a Elías, a quien definió como “un empresario elegante y respetuoso del buen gusto. Vino informado sobre qué producto quería, escuchó las sugerencias y aportó algunas ideas”, explicó el sastre a este medio. Además, destacó el conocimiento del estilo que mostró el novio y el bajo perfil con el que se encontró. “Fue todo muy íntimo, no hay ni canje”, sintetizó.

A la hora de definir su outfit, Elías eligió dos géneros de telas italianas entre las que le dispuso Valosen. “Vimos entre lo que tenía, le probé prendas con moldería de otros clientes y optó por lo que llamamos sartoria moderna. Elegimos juntos prendas con moldería cómoda y hombros relajados, no hay nada achupinado ni entallado, con hombros suaves, muy delicado y combinado con una solapa importante como reminiscencia a la sartoria antigua”, describió sobre los trajes a medida que diseñó para la ocasión. Elías hizo una sola prueba de cada vestuario, y le pidió dos detalles puntuales: que se lo entallara un poquito, y el largo del pantalón determinado.

El novio tendrá para optar entre un traje de color oscuro y otro de tonalidad más clara, acorde a una tendencia que se viene imponiendo en el último tiempo. “La prenda clara pasó a ser de etiqueta, se ve hasta en abrigo de hombres”, sentenció Valosen. Para completar su faena, el sastre lo aconsejó sobre los accesorios: el pañuelo de bolsillo por un lado y el calzado y cinturón por otro, confeccionado con el mismo cuero y con un color acorde al evento.

Cómo nació el amor

El tatuaje con el que Jésica y Elías sellaron su amor

Jesica y Elías están de novios desde fines de junio del año pasado. Él tiene 39 años, es empresario, Accionista y Director de la Tarjeta Sucredito y Director del Banco Sucredito. Cinco meses después de haber empezado a salir, en diciembre de 2023, se fueron a vivir juntos y fue él quien le regaló el imponente festejo de cumpleaños en Astilleros Milberg, donde hicieron público el romance en una celebración que tuvo una parte relajada al aire libre y otra a puro baile, karaoke y emoción. Y luego, partieron rumbo a las playas de Tulum para disfrutar en la intimidad.

Jesica había dado indicios de su relación en la previa a la celebración, cuando compartió un posteo con sus seguidores para mostrar el look elegido para la fiesta. La sorpresa llegó cuando en una de las tomas apareció su pareja para asistirla y dejarle frente a cámara unas sandalias con tacos altos.

Jésica y Elías, unidos hasta el infinito

Si bien en ese momento no se pudo distinguir su rostro, el empresario le subió el cierre del vestido desde la espalda y luego la abrazó y le dio un beso en el cuello, mientras ella le tomaba los brazos con sus manos. Unas horas después, se develaba el misterio. Y cuando el reloj marcó las doce, ella aceptó la propuesta con un rotundo “Sí”, que validará en cuestión de horas ante sus seres queridos.

Pero antes, sellaron su amor con dos pares de tatuajes muy especiales. En uno, dialogan dos mitades de mariposas en la parte superior de sus brazos, que una al lado de la otra completan la figura. En el otro, comparten el símbolo del infinito dibujado con traza minimalista, bordeado con las iniciales de sus nombres y un corazón latiendo. Para estar juntos también en la piel.