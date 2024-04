Pablo Moyano tuvo que postergar el paro del Sindicato de Camioneros y ahora habla de una marcha a Plaza de Mayo

Pablo Moyano, el enemigo "perfecto" para el gobierno de Javier Milei

El Sindicato de Camioneros quedó envuelto en un dilema. Quedó en evidencia luego de que Pablo Moyano amenazó con que este lunes no se iba a “mover ni una hoja ni una pluma en el país” y, sorpresivamente, el dirigente dio marcha atrás y tuvo que anunciar que recién este jueves se decidirá una medida de fuerza en un plenario de trabajadores presidido por su papá, Hugo Moyano.

Frente a la amenaza, el Gobierno no cedió e incluso redobló la apuesta: el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que no homologarán la última paritaria de Camioneros (45% en dos tramos, 25% para marzo y el 20% para abril) y en la Secretaría de Trabajo, que conduce Julio Cordero, advirtieron que un paro será declarado “ilegítimo” porque “perjudicará a todos los argentinos para presionar en obtener un dictamen favorable para él, y esto es violentar el Estado de Derecho”.

La marcha atrás de Pablo Moyano se conoció el domingo por la noche, luego de que fin de semana quedó en claro que la Casa Rosada endureció su postura. Ahora, Camioneros no tiene muchas salidas de esta encerrona. Sin diálogo con los funcionarios, ahora debe cumplir con su amenaza de concretar el paro para no demostrar debilidad. Pero ya debió postergar el anuncio de la protesta que iba a comenzar este lunes y el hijo mayor de Hugo Moyano, que habló de un paro de 48 horas, acaba de decir en una entrevista televisiva que también “puede ser una gran movilización a Plaza de Mayo”.

Luis Caputo confirmó que el Gobierno no homologará la paritaria de Camioneros (Foto Reuters)

¿Una movilización callejera hará que no se mueva una hoja ni una pluma, como prometió? En la misma entrevista, realizada por Crónica TV, explicó por qué este lunes no hicieron el paro: “Porque con los cinco o seis días de feriado, legalmente el plazo (para pagar el aumento) vence el 11 de abril; si no, ya hoy hubiéramos tomado la medida”. ¿Ese plazo no lo conocía cuando amenazó con la huelga?

Pablo Moyano se volvió a quejar esa tarde de que “el gobierno nacional sigue insistiendo en no homologar las paritarias de Camioneros” y reiteró que ahora se decidirán los pasos por seguir en el plenario de este jueves que, anticipó, “seguramente va a estar presenciado (SIC) por Hugo Moyano”. Y profundizó sus críticas al sostener que “hay una extorsión de parte del ministro Caputo apretando a las cámaras empresarias de todo el país para que no se pague este salario digno que hoy tiene que cobrar un chofer de camión” y protestó porque se puso un techo “del 9 al 12%” en las paritarias.

“Que no se meta el ministro Caputo. ¿No hablan tanto de la libertad? ¿Por qué se mete en un acuerdo entre privados, entre un gremio y las cámaras? ¿Cuál es el argumento”, se preguntó.

En este escenario conflictivo, para el Gobierno es ganancia política tener como enemigo a un dirigente como Pablo Moyano, que le permite exponer a un miembro de “la casta” sindical en toda su dimensión que quiere aumentos que ponen en riesgo la tendencia descendente de la inflación, según argumentan en el oficialismo, mientras otros gremios importantes aceptan negociar incrementos de acuerdo con la inflación futura, como sucedió durante otros gobiernos, sobre todo peronistas.

El gremio de Moyano avanza hacia un paro sin un aparente “plan B”: el propio Pablo Moyano volvió a quejarse de que el Gobierno no declara la conciliación obligatoria para frenar los conflictos, una decisión que deja expuestos a los sindicalistas al malestar de la gente por los efectos de las medidas de fuerza. Por eso, si Camioneros decide este jueves un paro de 48 horas, lo más probable es que la Secretaría de Trabajo no disponga la conciliación obligatoria (que obliga a las partes a negociar durante 15 días) y deje que la sociedad le eche la culpa a los Moyano de los problemas que generaría la paralización de actividades en el abastecimiento de alimentos, combustibles y dinero para los cajeros automáticos, la recolección de residuos y la distribución de correspondencia, entre otros sectores.

Noticia en desarrollo