Juicio Político a la Corte: no se presentó ninguno de los cuatro ex funcionarios de Cambiemos citados como testigos

Garavano, “Pepín” Rodríguez Simón y Torello no se presentaron ante la comisión de Juicio Político

El ex ministro de Justicia, Germán Garavano, informó por nota en los días previos a la reunión que no podría asistir por estar de viaje en Córdoba por una actividad laboral. En ese sentido, el ex funcionario adjuntó copia de los pasajes y quedó “a disposición” para una eventual segunda citación.