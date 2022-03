Alberto Fernández habló de Ginés González García en un acto oficial y pidió aplausos para el ex ministro

Alberto Fernández se refirió a Ginés González García

A más de un año del escándalo del “Vacunatorio VIP”, por el cual se vio obligado a renunciar Ginés González García, el presidente Alberto Fernández lo reivindicó y pidió aplausos para el ex ministro de Salud de la Nación durante un acto oficial que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El pedido de reconocimento del mandatario hacia su ex funcionario ocurrió en el marco del acto de presentación del ciclo “Nosotras movemos el mundo”, un evento que se realiza como parte de las actividades previstas de cara al próximo 8 de marzo por el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

Allí Alberto Fernández contó una anécdota que recordó con González García en una cena que compartieron recientemente. “En el año 2004, Ginés era ministro de Salud, yo jefe de Gabinete, y... pobre Ginés....”, comenzó el Presidente, que ante una pausa luego acotó: “Un aplauso para Ginés” .

Entre los asistentes estuvieron algunos funcionarios: la sucesora de González García, Carla Vizzotti; la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el de Justicia, Martín Soria; y la titular de la AFI, Cristina Caamaño.

Alberto Fernández habló de Ginés González García (Franco Fafasuli)

Tras los aplausos, el mandatario continuó: “A Ginés se le había ocurrido, como un mecanismo de educación sexual y prevención profiláctica, repartir preservativos en la calle y se armó un bodrio con el pobre Ginés. Un capellán del ejército dijo que a Ginés había que tirarlo al río, pero alguien descubrió que yo estaba dando un curso en la facultad que se llamaba ´El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición’ y a los 10 minutos caí en la volteada con Ginés... Esas locuras pasaban en Argentina, a algunos les molestaba que reflexionemos sobre si en verdad tenía sentido castigar penalmente el abordo”.

Tras varios meses de silencio, a mediados de enero de este año, el ex titular de la cartera sanitaria reapareció públicamente y si bien reconoció que su salida fue “un dolor muy grande”, admitió que se encuentra tranquilo por no hacer “ninguna cosa que no estuviera habilitada”. “No hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizá cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos, que se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas, aparecieron en el ministerio, pero un día que yo no estaba, una cosa rara”, aseguró.

El ex ministro de Salud volvió a hablar de su salida tras varios meses (Foto NA)

En aquella oportunidad también se mostró en contra de como se dio su apartamiento del Poder Ejecutivo: “No me pareció justificable lo que pasó conmigo, y se lo dije (a Alberto Fernández), en última instancia, creo que si uno quiere conducir tiene que bancar“. “Hubiera querido hablar, decir la verdad”, señaló.

“A la distancia pienso, y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas, pero es raro, porque no soy ni amigo de (Horacio) Verbitsky, cosa que él dijo, y segundo no se vacunó porque era amigo mío, se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los que se vacunaban en ese momento, en esa edad. Es difícil de explicar, y después fue usado como bandera de combate por la oposición”, agregó.

“Me dijeron que renuncie, y soy un tipo disciplinado, soy peronista, pero no había pasado lo mismo con casos peores que el mío, de algunos miembros del Ejecutivo; ya pasó, no tiene arreglo, el daño no es judicial porque estoy convencido de que no habrá inconvenientes, tengo daño con parte de la sociedad y eso no me gusta, eso es feo, no soy un héroe o mártir, pero me he dedicado al servicio del Estado gran parte de mi vida, como embajador, como ministro”, relató en declaraciones a radio Delta.

