Vacunagate: el escándalo del gobierno argentino en los principales diarios del mundo

El escándalo por las vacunaciones VIP contra el coronavirus, que desencadanó en la renuncia del ministro de Salud, Ginés González García, dio vuelta al mundo y copó las principales portadas de los diario.

Los privilegios que tuvieron varios empresarios, políticos y sindicalistas, entre otros, para acceder a las dosis de la Sputink V por el siemple hecho de ser amigos de Ginés hizo que el presidente Alberto Fernández le pidiera su dimisión y la noticia repercutió con fuerza en la prensa internacional.

Es que luego de que trascendiera que el periodista Horacio Verbitsky se había vacunado en el Ministerio de Salud, Alberto Fernández llamó por teléfono a González García y le pidió que le diera explicaciones por lo sucedido. Los argumentos del funcionario no solo no conformaron al Presidente, sino que lo terminaron de convencer de que lo mejor era que González García diera un paso al costado y así terminó sucendiendo el viernes por la noche. En su lugar asumió Carla Vizzotti, que se desempeñaba como Secretaria de Acceso a la Salud.

“Escándalo político en Argentina: el presidente echa al ministro de Salud tras descubrirse un “vacunatorio VIP” en el Ministerio” , tituló el diario El Mundo, de España. Y explicó que a ese lugar habían concurrido Hugo Moyano, el máximo líder sindical argentino, de 77 años; su esposa y uno de sus hijos, de 20; al igual que varios políticos de íntima cercanía con el Presidente. La noticia fue ilustrada con una foto del ex titular de la cartera sanitaria.

Por su parte, el diario inglés The Guardian informó que “renunció el Ministro de Salud de Argentina tras informes de acceso VIP a vacunas”, también junto a una imagen de Ginés González García. En el texto explicó que “el presidente Alberto Fernández le había pedido la renuncia de Gines luego de que se hicieran denuncias en los medios de que al menos 10 personas recibieron vacunas sin seguir el procedimiento adecuado, entre ellas un veterano periodista”.

A su vez, The Washington Post, el diario de más prestigio a nivel mundial, aseguró que el vacunatorio VIP montado por Ginés en el Ministerio de Salud no fue un hecho aislado y que días atrás había trascendido que “intendentes, legisladores, activistas y personas cercanas al poder político que han recibido la vacuna contra el Covid-19 a pesar de no estar incluidos dentro de los grupos prioritarios compuestos por médicos, personal de salud y los adultos mayores autorizados a recibir la vacuna”.

El título de portada fue: “Renuncia el ministro de Salud argentino en medio de un escándalo por las vacunas”. Y dentro del mismo artículo menciona que “el gobierno de Alberto Fernández ha sido fuertemente cuestionado por la lenta operación de vacunación en Argentina” y que hasta el momento, el país sudamericano ha recibido alrededor de un millón y medio de dosis, en su mayoría Sputnik V pero también Astrazeneca, “insuficientes para inmunizar a una población de 40 millones”.

Francia también se hizo eco de la crisis política que desatada por las vacunas y el diario Le Figaro señaló que “el ministro de Salud vacunó a sus amigos en el ministerio”. En el artículo explicó que “Ginés González García dimitió el viernes tras las revelaciones de que ofreció a sus amigos vacunarse en el ministerio sin pedir cita en un hospital”.

En México, el diario El Universal, contó que la “Vacunación VIP tira a ministro argentino”. Junto a una imagen donde se los ve al Presidente y al ex Ministro de espaldas, en la bajada nota se informa que “González deja el puesto en Salud por inmunizaciones “de privilegio” y que su lugar será ocupada por Carla Vizzotti.

El “vacunagate” argentino también tuvo un fuerte impacto en los principales diarios sudamericanos como el diario El Observador, de Uruguay, que tituló: “Escándalo por vacunas en Argentina: Alberto Fernández pidió la renuncia del ministro de Salud”. Y agregó que “la vacunación en Argentina tuvo su primera controversia este jueves” ya que trascendió que “un periodista, el sobrino del ministro de Salud y otras personalidades fueron vacunadas pese a no integrar los grupos prioritarios”, junto a una foto del presidente argentino.

“Para familiares y figuras políticas: el ‘vacunatorio VIP’ que le costó el cargo al ministro de Salud de Argentina” , fue el título utilizó La Tercera, de Chile, para dar al conocer el escándalo político que se vive en nuestro país. “Ginés González García, quien debió renunciar al cargo por petición del presidente Alberto Fernández tras desatarse el escándalo por la inoculación irregular con la vacuna Sputnik V de personajes públicos y de la política, se reservó al menos 3.000 dosis apenas llegaron los primeros lotes desde Rusia, según reseña la prensa argentina”, detalló en su artículo.

El diario peruano El Comercio, en tanto, afirmó que el “Presidente de Argentina despide al ministro de Salud por escándalo de vacunación VIP con la Sputnik V y detalló que “el escándalo nació cuando el periodista Horacio Verbitsky reveló que él y otras personas recibieron la vacuna Sputnik V por el simple hecho de tener buena relación con algún integrante del Gobierno de Argentina.

Junto a una foto donde se lo ve al Presidente con cara de serio dándole indicaciones a Ginés González García, el diario ABC, de Paraguay, contó que “El Ministro de Salud argentina renuncia tras el escándalo de vacunaciones a sus allegados”. Informó que fue por un pedido del propio Alberto Fernández y reveló que “esas personas se habían vacunado contra el COVID-19 en su despacho, sin necesidad de solicitar turno como los demás argentinos”.

En Colombia, el diario El Espectador, hizo hincapié en el “Vacunatorio VIP que montó el ministro de Salud de Argentina para sus amigos” y señaló que “el Presidente le pidió la renuncia al ministro de Salud, Ginés González García, por vacunar a sus allegados en su despacho y saltarse todos los protocolos del gobierno”.

Seguí leyendo:

La trama secreta detrás del pedido de renuncia a Ginés González García

Cómo fue el “Vacunagate” que le costó el puesto a dos ministras y a más 100 funcionarios en Perú

Chile ya vacunó a casi 3 millones de personas contra el coronavirus