El pediatra Diego Montes de Oca hizo una exposición bastante particular. Mostró fotos de su vida desde que era un niño y esbozó: "Si mi madre me hubiese abortado yo no habría sido médico, padre, abuelo". Por eso, pidió "cuidar las dos vidas, sobre todo la de las mujeres más vulnerables" y también se sostuvo en que "para la ciencia la vida es desde la concepción".