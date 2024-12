“No puede ser que los futbolistas profesionales estemos dos meses parados”: Patrick Zubczuk criticó vacaciones largas en la Liga 1

Patrick Zubczuk criticó vacaciones largas en la Liga 1. Crédito: Instagram

El 3 de noviembre llegó a su final la temporada regular de la Liga 1 2024 y, desde entonces, la pelota dejo de rodar en el fútbol peruano. Si bien los futbolistas del medio local se encuentran disfrutando de sus vacaciones y definiendo sus contratos de cara a la próxima campaña, Patrick Zubczuk decidió alzar su voz de protesta, al considerar que el tiempo de para es muy largo.

El guardameta de 29 años, recientemente anunciado como nuevo fichaje del Deportivo Garcilaso, señaló que es excesivo el descanso que se le da a los jugadores de la liga nacional. El ‘Rusito’, como se le conoce, indicó que la falta de actividad en estos meses afecta al profesionalismo del campeonato, ya que tiene un efecto negativo sobre los mismos futbolistas.

“Me parece que son muchas las vacaciones, es algo que debe corregirse en nuestro torneo, pero no puede ser que los futbolistas profesionales estemos dos meses parados. Es una locura, necesitamos entrenar y trabajar, debemos hacer fuerza porque eso comience a cambiar. Somos deportistas de élite y no podemos estar parados, uno hace lo que se puede desde su lugar, pero no es lo mismo que entrenar con el equipo, espero que eso sea un tema que con el paso del tiempo se pueda solucionar”, indicó.

Según señaló Patrick Zubczuk, no hay fecha exacta para el inicio de la pretemporada en Deportivo Garcilaso, pero todo indica que será en los primeros días de enero del 2025. A ello se debe su malestar. Sin embargo, confía que en el futuro esto sea enmendado y el tiempo de para sea menor en beneficio de los futbolistas del campeonato local.

Patrick Zubczuk fue portero titular de UTC de Cajamarca. Crédito: Liga 1

Cabe mencionar que el ‘Rusito’ jugó durante todo el año con UTC de Cajamarca, club que logró salvar la categoría en la última jornada de la Liga 1 tras una complicada campaña. En total, atajó en 34 encuentros como titular indiscutible y encajó 53 goles. Ahora, continuará su carrera en el Cusco.

Patrick Zubczuk y su deseo de regresar a Universitario

Patrick Zubczuk se formó en las categorías menores de Universitario de Deportes, club del que se ha proclamado hincha. Sin embargo, a falta de oportunidades con el primer equipo, el guardameta optó por marcharse y buscar nuevos aires desde el 2020, por lo que ha sumado más protagonismo en los últimos años. No obstante, su deseo es retornar en cualquier momento al arco ‘crema’ y tener una chance de representar a la selección peruana.

“No hubo contacto alguno con Universitario, se dio muy rápido lo de Garcilaso, sigo buscando continuidad en mi carrera, es lo más importante para cualquier jugador, eso pesó mucho en tomar la decisión rápido. Me siento en la capacidad de jugar en cualquier equipo, he jugado estos dos años, no he tenido lesiones en general. El volver a la ‘U’ se dará en algún momento, busco seguir jugando para estar en la órbita de la selección, creo que estoy a tiempo de poder llegar, de estar en alguna convocatoria y para eso debo jugar”, indicó.

Patrick Zubczuk ganó el Torneo Apertura con Universitario en 2016 - Créditos: Universitario.

Ahora, intentará dar lo mejor de sí en el Deportivo Garcilaso, donde espera que Jorge Fossati lo mantenga en su mira. “El ser titular lo decidirá el cuerpo técnico, de cómo vaya en el día a día, esta es una competencia diaria, seguramente habrán otros arqueros con los que compartiremos, pero lucharemos día a día por un puesto, llego con muchas ganas de atajar, con muchos partidos encima pero siempre hay que competir primero y eso es lo más justo para el equipo y para cualquier jugador”, sentenció.