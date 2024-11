“Qué tipo sonso”: Luis Advíncula recibió duras críticas de la prensa argentina tras su expulsión en Boca Juniors vs Vélez por Copa Argentina 2024

La prensa argentina criticó duramente a Luis Advíncula.

La mala noticia de la noche para los futbolistas peruanos en el extranjero fue la expulsión de Luis Advíncula durante las semifinales de la Copa Argentina entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield. El defensa llegó tarde a disputar un balón y le dejó la pierna a un futbolista rival, lo cual generó una falta que se convertiría después en doble amarilla. Así, el lateral derecho nacional dejó a su equipo con uno menos en un duelo más que trascendental para los intereses del club, pues se juegan el pase a la Copa Libertadores 2025 (salir campeón te clasifica directamente).

A raíz de esta expulsión, ‘Bolt’ no solo fue pifiado por toda su afición y se retiró en lágrimas, sino también despertó las críticas de la prensa argentina. Esto no solo se debe a la razón de su expulsión, pues también tiene que ver lo reiterativo que viene siendo el peruano en choques importantes. Ante Cruzeiro, partido de octavos de final de la Copa Sudamericana, recibió la roja a los seis segundos y complicó las chances de clasificar a los cuartos de final del torneo continental que después ganaría el Racing Club de Gustavo Costas en Asunción ante los brasileños.

“Qué tipo sonso Advíncula. Otra vez deja a Boca a gamba. Se había salvado en el primer tiempo y lo baja de atrás a Pellegrini, que lo volvió loco. Toda de Gago. Debió salir antes el peruano. Es Fabra 2.0″, fueron las duras palabras del periodista Daniel Avellaneda tras su salida del campo. Otro comunicador que brindó su punto de vista fue Pedro Bozo de DSports: “Te puede pasar una vez y es comprensible. Puede ocurrir una segunda vez y se banca, pero lo de Advíncula en Boca es irresponsable. Le perdonaron una expulsión inicial y se hace echar con una entrada criminal y en la mitad de la cancha”.

Pablo Giralt, reconocido relator del fútbol argentino, consideró que la falta que generó debió ser expulsión directa: “Insólita patada de Luis Advíncula que merecía ser roja directa. Boca deberá buscar la remontada ante Vélez con un hombre menos”. Sin dudas, una situación que ha generado furor en el país ‘gaucho’. En otras palabras, el lateral derecho pasó de ser héroe y ser ovacionado por la Bombonera a ser un villano que tendrá que remar y mucho para mejorar la relación con los aficionados.

Finalmente, Martín Liberman criticó también al plantel que es presidido por Juan Román Riquelme y dirigido por Fernando Gago: “Con esta dirigencia y con este plantel en serio esperaban otra cosa? Una nueva expulsión irresponsable. Jugadores poco inteligentes y un futuro incierto. Boca regala su prestigio hace años. Los hinchas se enamoraron del ex ídolo y dejaron el escudo de lado. Abran los ojos”.

Luego de dura entrada, el lateral peruano recibió su segunda amarilla y dejó a su equipo con 10 hombres. (Video: TyC Sports).

Las expulsiones de Boca Juniors en partidos definitorios en el último tiempo

La increíble estadística de Boca Juniors en los últimos partidos clave es que en 7 de sus últimos 13 encuentros de eliminación directa sufrió una expulsión. De hecho, la última que habían sufrido fue la del propio Luis Advíncula en el duelo correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Brasil. Los otros jugadores que vieron la tarjeta roja son Marcos Rojo (vs Palmeiras), Frank Fabra (vs Estudiantes), Marcelo Saracchi (vs Estudiantes), Cristian Lema (vs Estudiantes) y Milton Delgado (vs Independiente del Valle).

Falta, expulsión y llanto de Luis Advíncula en el duelo Boca vs Cruzeiro por Copa Sudamericana 2024. ESPN

Luis Advíncula: ¿De héroe a villano?

Sin dudas, el contraste entre el 2024 de Luis Advíncula con su 2023 es bastante notorio. En aquella temporada, el ‘Rayo’ hizo cuatro goles claves para que su equipo se meta en la final de la Copa Libertadores. De hecho, la anotación más importante del lateral derecho peruano fue en aquel partido definitorio ante Fluminense.

Boca Juniors enfrentó a Fluminense por la final de la Copa Libertadores 2023

