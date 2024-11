Agustín Lozano reveló el motivo del polémico chat con César Acuña incluido en las investigaciones por el caso ‘Los Galácticos’

Agustín Lozano, presidente de la FPF, aclaró chat con César Acuña sobre el club César Vallejo

La Federación Peruana Fútbol (FPF) vive sus días más polémicos del último tiempo. Su presidente Agustín Lozano fue arrestado de manera preliminar el pasado 7 de noviembre por presuntamente liderar una banda criminal llamada ‘Los Galácticos’ y otras graves acusaciones.

El directivo pasó exactamente 12 días en la carceleta hasta que el Poder Judicial decidió revocar su detención y dejarlo en libetad el martes 19 del presente mes, debido a que la Quinta Sala le dio razón a sus apelaciones y estableció que los agravios fundamentados eran correctos, según su abogada Guiliana Loza.

Pero, Lozano no se ha librado de esta investigación por el momento, ya que deberá afrontar este proceso legal y sobre todo al pedido de 36 meses de prisión preventiva de la Fiscalía. Además, ha quedado más expuesto ante la mirada pública por los irregularidades que existen en la Videna.

Una de las revelaciones de su manejo en la FPF que ha captado la atención de muchos es el vuelo a Qatar, en el cual un total de 142 personas externas a la delegación de la ‘bicolor’ viajaron con todo pagado. Como era de esperarse, Agustín se defendió y responsabilizó a Ricardo Gareca y Juan Carlos Oblitas de tomar la decisión.

Agustín Lozano explicó el motivo de sus chats con César Acuña

Otro tema que vio la luz fue la comunicación de Agustín Lozano con César Acuña. En la investigación al presidente de la FPF, se hallaron chats de WhatsApp con el fundador de la Universidad César Vallejo. Muchos lo vincularon al ámbito deportivo.

El mismo Lozano aclaró el motivo de su conversación con el gobernador regional de La Libertad en una reciente entrevista con RPP. De acuerdo a sus palabras, se debería a un pedido para atender a su hijo Richard Acuña luego de que este realizara polémicas declaraciones.

“La única conversación que recuerdo que tuve con César Acuña fue... No sé si ustedes se acuerdan que hubo un partido de César Vallejo con un equipo no me acuerdo. En ese partido, Richard salió y habló en caliente, diciendo que ‘parece que nos están haciendo daño, parece que no les gusta que postule a la Federación’. De ahí, Richard ha intentado comunicarse conmigo, por algunas razones no le contesté, habrá pensado que tenía algo contra él, alguna cosa con él, pero no era así”, comenzó.

César le solicitó al presidente de la FPF que le responda a su sucesor. “Me acuerdo, no sé si me llamo o me escribió, la verdad que no recuerdo, me pidió de favor que le atendiera a su hijo. Me dijo ‘Atiéndelo a mi hijo, no te molestes, hazlo por mi, sus declaraciones fueron en caliente’”.

Asimismo, explicó la razón por la que le respondió con tanto respeto. “Lo que pasa que no se olviden que yo soy militante del partido Alianza para el Progreso, por eso le digo presidente”.

Por otro lado, en la captura de la investigación también salen unos chats de Agustín Lozano con Richard Acuña. Estos estarían vinculados a la negociación del presidente de la UCV con Paolo Guerrero para que se quedara en el equipo. El mandamás de la Federación intervino y convenció al ‘nueve’ de respetar su contrato.

Los chats de Agustín Lozano con César y Richard Acuña.

¿Agustín Lozano buscará la reelección?

Agustín Lozano también fue consultado por una posible reelección como presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). A lo que respondió de manera contundente: “Voy a terminar mi mandato, no tengo espacio para pensar en eso”, afirmó haciendo enfásis que se encuentra enfocado en la selección peruana y su lío con la justicia nacional.