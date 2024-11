Jorge Fossati dejó inesperada frase sobre el presente de la selección peruana tras detención de Agustín Lozano: “Estamos solos”

Jorge Fossati, DT de la selección peruana, se pronuncia tras detención del presidente de la FPF, Agustín Lozano. Canal N

Sin dudas, los últimos días de la Federación Peruana de Fútbol han sido los más oscuros en mucho tiempo. La caída de Agustín Lozano, quien fue detenido preliminarmente por las autoridades, y de otros funcionarios de dicha institución, han generado que exista un alto grado de incertidumbre en la máxima entidad del balompié nacional.

Esto, por supuesto, afecta a la selección peruana. En los días previos a lo que será el encuentro frente a Chile de Ricardo Gareca, el DT Jorge Fossati decidió atender a los medios de comunicación. El entrenador uruguayo habló sobre dos situaciones puntuales: la situación judicial del presidente de la FPF y el cambio de estadio para el partido.

“Sobre la situación judicial que están viviendo varios compañeros de trabajo, como compañero, no puedo haber tomado lo que sucedió de otra manera que con tristeza. No soy ni abogado, ni fiscal, ni mucho menos juez. Como ya lo hice en otras oportunidades, cuando se prendía una fogata para incendiar a Christian Cueva, yo dije que acá en la tierra hay personas que tienen el trabajo de juzgar. Esos son los jueces. El abogado de defender y el fiscal de fiscalizar también. Yo no soy ni abogado, ni juez, ni fiscal. El que juzga es Dios. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Lo único que me provocó esta situación fue tristeza. Me costó mucho abstraerme, pero es una obligación por mi responsabilidad”, fue lo primero que dijo sobre este duro momento en la Federación Peruana.

También, dejó una frase que refleja bastante bien lo que viene sucediendo con el fútbol nacional: “Esta situación nos lleva a que prácticamente estamos solos con los jugadores. Esto es así. Pero esperamos contar con ese gran jugador que ha tenido la selección históricamente, que es el hincha. Ahora más que nunca. Estamos cuerpo técnico, los jugadores y algunas personas más. Eso nos deja un serio inconveniente. Ahora buscamos sacar a la selección adelante”. Sin dudas, Jorge Fossati se mostró muy incómodo y afectado por la caída de Agustín Lozano, presidente que lo contrató como entrenador de la selección nacional.

Agustín Lozano fue detenido por la Policía en operativo de allanamiento por ser el presunto líder de organización criminal. - créditos: Infobae Perú

Jorge Fossati habló del cambio de estadio para el Perú vs Chile

Por otro lado, se refirió al cambio de escenario para el Perú vs Chile, pues el Monumental será la sede confirmada: “No soy quien para discutir este tipo de temas, pero sí me extrañaba porque esto ya se conoce. Lo del estadio y el APEC no se sabe desde la semana pasada. Para nada, estas dos cosas ayudan a la selección. El tema del estadio nos hace cambiar toda la logística. Y bueno, no voy a extenderme más. No hay excusas de nada. Nuestro deber ahora es con los jugadores. Yo diría que hay que transformar estas cosas feas en energía positiva”.

La selección peruana de fútbol enfrentará a la selección chilena de Ricardo Gareca el viernes 15 de noviembre en el Estadio Monumental por una nueva jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Confirmado por las autoridades, el duelo se realizará en la cancha de Universitario.

Sergio Peña fue el eje del juego de Perú ante Chile y repetiría titularidad ante Canadá. - créditos: Getty Images

Días incómodos para Jorge Fossati

Tras confirmarse las suspensiones de Marcos López y Carlos Zambrano, Jorge Fossati se mostró incómodo y en contra de dicha decisión: “En el intervalo, fueron denunciados; Marcos (López) por una reacción; todo producto de lo que había pasado por la sanción del penal, pero que por más razones que tengas, no puedes tener, y a Carlos (Zambrano) por haber insultado, cuando uno que tiene unos cuántos partidos de confederación encima, ha visto todo tipo de cosas que pasan afuera de la cancha, en zona de vestuario, etc. Yo no recuerdo una denuncia de este tipo”.