La selección peruana está muy “molesta” porque el gobierno no daría garantías para el uso del estadio Nacional: partido ante Chile iría al Monumental

El gobierno podría no dar garantías para el Perú vs Chile en el estadio Nacional. Créditos: Movistar Deportes

Este 15 de noviembre, la selección peruana recibirá a la selección chilena de Ricardo Gareca en el duelo correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. En la previa de dicho encuentro, se instalaron distintas incógnitas sobre cómo se desarrollará el mismo. Una de ellas es el escenario del partido. Si bien lo normal es que se realice en el Estadio Nacional de Lima, los días de APEC en la ciudad y las realizaciones de distintos conciertos generaron confusión y abrieron la posibilidad de que el choque se juegue en el estadio Monumental.

El APEC es el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC, establecido en noviembre de 1989, que agrupa a 21 economías de la región Asia-Pacífico, la cual es considerada la más dinámica del mundo. Este encuentro histórico marca tendencia en el país y podría ser una de las razones por las cuales el gobierno no entregue garantías para que se realice el partido entre Perú y Chile. Según información de Diego Rebagliati en el programa ‘Al Ángulo’, esta incertidumbre ha generado una gran incomodidad no solo en los futbolistas de la selección, sino también en el comando técnico de Fossati.

“Hay mucha molestia en los jugadores y el comando técnico por esta posibilidad de que el gobierno no le dé las garantías al Estadio Nacional. No le encuentran mucho sentido porque el APEC se sabe hace mucho tiempo y la fecha del partido también se sabe hace mucho tiempo. Incluso si era el 14, también es complicado. Finalmente hubiesen dicho ‘no se juega en Lima’. Lo que se paraliza es Lima en general. No tendría sentido que le den garantías al Monumental y no al Nacional, cuando lo que se paraliza es la Javier Prado y es un caos ir”, comentó.

“Hay mucho fastidio desde el lado de la selección porque quieren jugar en el Nacional. Se han hecho todos los esfuerzos. Ya se revisó que la cancha va para adelante. Es un punto que hoy me comentaron y me pidieron que lo toquemos porque es un punto clave para la selección, más aún en un partido tan trascendente. Ojalá desde el gobierno escuchen esto, que es un pedido directamente desde los jugadores y el comando técnico”, sentenció.

En complemento con dicha información, su compañero David Chávez, dijo lo siguiente: “Es un tema incómodo porque el equipo llega en este momento sin saber dónde va a jugar. Aparentemente les dicen Estadio Nacional, pero podrían no haber garantías y te vas al Monumental. Van a cerrar la Javier Prado y eso va a entorpecer mucho más el camino al Estadio Nacional”. Recordemos que el acceso al Monumental es mucho más limitado que el acceso al Nacional. Si la hinchada quiere llegar al estadio de Universitario en dicha fecha, tendrá el camino que usualmente es más sencillo para llegar.

Ejecutivo se refirió a las garantías para el partido Perú vs Chile y el cambio de sede. TV Perú

Ya habían dudas sobre el uso del Estadio Nacional

Según Michael Succar en su programa de YouTube, ‘Mano a Mano’, antes de que se confirme el uso del Nacional para el Perú vs Chile, había la posibilidad de que no se juegue ahí debido a un concierto el 31 de octubre: “Hay una molestia grande en la Federación Peruana de Fútbol porque el acuerdo establecido para este partido contra Chile era que el último evento en el Estadio Nacional para que la cancha pueda llegar a tiempo iba a ser el de Paul McCartney. Ese había sido el acuerdo. En el medio les dijeron que tendrían un evento de 12 horas de reggaetón el 31 de octubre. Una jornada larga que maltrata la cancha y esto no permitiría que el césped del estadio pueda ser preparado desde este lunes 28 de octubre, sino desde el viernes 1 de noviembre. El tiempo no alcanzaría y tendrían que gestionar el Estadio Monumental”.

Según información del periodista de Mano a Mano, buscarían al Monumental como opción.