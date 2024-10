A qué hora juegan Sporting Cristal vs Unión Comercio: partido por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Sporting Cristal vs Unión Comercio: partido por la Liga 1 2024

Sporting Cristal vs Unión Comercio: el cuadro ‘celeste’ se enfrenta al ‘poderoso de Altomayo’ el sábado 26 de octubre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024. El duelo se llevará a cabo en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto.

Así llega Sporting Cristal

Sporting Cristal se juega sus últimas chances para lograr sus objetivos en la presente temporada. El duelo ante el equipo selvático será el primero de los dos que le restan para cerrar su participación en el segundo campeonato del año.

Los dirigidos por el DT Guillermo Farré tiene la misión de asegurar el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2025. Para ello tiene que mantener el segundo puesto de la tabla de posiciones acumulada. Pero la tarea no será fácil debido a que los protagonistas de la competencia, Alianza Lima y Melgar, son los rivales directos que también anhelan la plaza para el torneo de Conmebol. Actualmente, los ‘blanquiazules’ y ‘rojinegros’ se ubican entre los cuatro mejores de la clasificación anual que le otorga el pase a la etapa preliminar del certamen internacional, y la diferencia es de dos puntos antes del inicio de la jornada 16.

El club del Rímac quedó relegado en la pugna por el Torneo Clausura, pero todavía sigue expectante ante la posibilidad de clasificar a los play off de definición del título de fin de año. Para que esto ocurra necesita que Universitario no gane el presente campeonato. De lo contrario, la ‘U’ será campeón de forma directa ya que gano el Apertura y no habrá etapa de definición. Es decir, en caso Alianza Lima sea el ganador, se jugará una semifinal de ida y vuelta, y los ‘merengues’ pasarán a la final de forma directa a la espera del vencedor de la llave en mención.

En cualquier de los escenarios posibles, ganar es una obligación debido a que se podría quedar sin nada entre manos en el tramo final del campeonato, o solo el consuelo de la fase previa de la Conmebol Libertadores. Por lo pronto, el ‘cervecero’ llega motivado por su triunfo ante los ‘cremas’ (2-0) que le permitió recuperar buenas sensaciones tras la derrota con Alianza Atlético en Piura de la fecha 14.

Así llega Unión Comercio

Unión Comercio ya definió su panorama con antelación en la Liga 1 2024. El ‘poderoso de Altomayo’ perdió la categoría con varias fechas de anticipación y jugará la el ascenso en la próxima temporada. En el curso solo pudo ganar tres partidos, perdió 21 y empató otros ocho. Además, es uno de los clubes que recibió más goles en el campeonato (60) y marcó 30, que lo convierte en uno de los menos efectivos en ofensiva del año.

El entrenador Alejandro Russo se encarga del equipo que tiene el objetivo de completar el fixture. Sin embargo, dio la sorpresa al vencer 3-2 a Comerciantes Unidos y podría ser decisivo su desempeño para la definición del campeonato. Asimismo, el club ha perdido varios jugadores, que abandonaron el equipo tras confirmarse la baja.

Sporting Cristal vs Unión Comercio: partido por la Liga 1 2024

A qué hora juegan Sporting Cristal vs Unión Comercio

El partido entre Sporting Cristal y Unión Comercio será el primero de la jornada dominical del fútbol peruano. El duelo está pactado desde las 13:00 horas peruanas en la ciudad de Tarapoto. El horario es el mismo en otros países como Colombia y Ecuador. Desde las 14:00 horas se iniciará en Bolivia, Chile, Estados Unidos y Venezuela. Y desde las 15:00 en la zona geográfica de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Dónde ver Sporting Cristal vs Unión Comercio

El partido Sporting Cristal vs Unión Comercio será transmitido por el canal deportivo L1 Max a través de diferentes plataformas en las operadoras como DirecTv, Best Cable y Claro Sports, entre las principales. Además, del streaming de televisión Zapping Tv.

El cierre de Sporting Cristal y Unión Comercio

Sporting Cristal terminará su participación en el Torneo Clausura ante Comerciantes Unidos, rival que por el momento sigue en la pelea por evitar el descenso a la Liga 2. El duelo tiene fecha confirmada: domingo 3 de noviembre, pero falta confirmar el horario del cotejo en el estadio Alberto Gallardo. En tanto, Unión Comercio jugará ante Cienciano el jueves 31 de octubre y será su último duelo en primera división en el estadio Inca Garcilaso de la Vega (17:30 horas)