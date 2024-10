Eddie Fleischman disparó contra Paolo Guerrero por duro mensaje a sus críticos: “Por fin nos dimos cuenta por qué no dio fuego con Paulo Autuori y Sergio Markarián”

Eddie Fleischman cuestionó a Paolo Guerrero por sus declaraciones.

La selección peruana jugó una nueva doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Aunque logró su primera victoria contra Uruguay, cayó goleada ante Brasil y permanece en las últimas posiciones de la tabla. El escenario es difícil para la ‘blanquirroja’, pero aún tiene ocho jornadas para mantener viva la esperanza de clasificarse para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026.

Faltan menos de un mes para que la ‘bicolor’ vuelva al ruedo y le tocará enfrentar a Chile y Argentina, duros rivales que se deberá vencer porque ya no hay margen de error. Estos cotejos son claves para el equipo de Jorge Fossati y se necesita que Perú muestre todo su poderío, por eso se especula mucho que la próxima convocatoria tendría regresos importantes.

Y una de las reapariciones sería la de Paolo Guerrero, el histórico delantero no estuvo en los últimos choques que se disputó, pero podría volver a la Videna en noviembre. Sin embargo, hay muchos que piensas de que su ciclo con el combinado nacional terminó y no debería ser considerado.

El ‘Depredador’ no se quedó callado y ‘sin pelos en la lengua’ respondió a todos aquellos que cuestionan su rendimiento. Lanzó un duro mensaje que generó mucha polémica en redes sociales. “¿Tú crees que yo le voy a prestar atención a gente que no ha jugado, que no tiene ni un título, no ha pisado un gramado y no ha hecho ni un gol? Yo no le presto atención a ellos”.

El '9' de Alianza Lima arremetió contra aquellos que cuestionan su rendimiento. | VIDEO: Jax Latin Media

Eddie Fleischman disparó contra Paolo Guerrero

La polémica declaración de Paolo Guerrero generó muchas reacciones y entre ellas la del periodista deportivo, quien no tardó en responderle y lo hizo con irónico mensaje. Eddie Fleischman le recordó al delantero su proceso con Paulo Autuori y Sergio Markarián, donde considera que no destacó porque fueron técnicos que nunca jugaron el fútbol.

“Por fin nos enteramos por qué Paolo Guerrero no dio fuego ni con Autuori, ni con Sergio Marakarián. Claro, no le prestaba atención porque eran técnicos de selección que nunca habían jugado”, ese fue el primer mensaje del comunicado que luego eliminó y lanzó otro.

Además, precisó que ahora el ‘Depredador’ tampoco le hará caso a Mariano Soso ya que nunca jugó en Primera División, esto porque según las propias palabras del histórico ‘9′, no le hace caso a los que nunca pisaron una cancha de fútbol.

“¿Le habrá prestado atención Guerrero a sus técnicos Autuori y Markarián que nunca fueron futbolistas profesionales? ¿Le prestará atención en Alianza Lima a su técnico actual, Mariano Soso que tampoco jugó en primera? Ayayay”, publicó el hombre de prensa generando más polémica.

El irónico comentario de Eddie Fleischman contra Paolo Guerrero.

El presente de Paolo Guerrero en Alianza Lima

El ‘Depredador’ hizo su sueño realidad cuando se volvió a poner la camiseta ‘blanquiazul’ a fines de agosto y tuvo una presentación multitudinaria, algo nunca antes visto en el fútbol nacional. Paolo Guerrero ya tiene cuatro duelos jugados con el equipo de sus amores, de los cuales fue titular en dos ocasiones: Sport Boys y Melgar.

El ‘9′ pudo celebrar su primera anotación con los ‘íntimos’ cuando le anotó a los ‘rosados’ en la goleada por 3-0 en el estadio Nacional, el pasado sábado 21 de septiembre. Y ahora quedó listo para sumar más goles frente UTC este viernes 18 de octubre a las 15:00 horas en Cajabamba, todo hace indicar que será titular.