Partidos de hoy, domingo 29 de setiembre: programación, canales TV y resultados en vivo.

Hoy domingo 29 de setiembre se llevarán a cabo varios partidos que serán de sumo interés para el hincha del fútbol. Y es que el campeonato local contará con encuentros decisivos en la parte alta y baja de la tabla, además de las competencias internacionales con presencias de jugadores peruanos.

En la Liga 1, Sporting Cristal jugará con César Vallejo en el estadio Alberto Gallardo. Los ‘celestes’ cuentan con una valiosa oportunidad para seguir peleando por el Torneo Clausura, aunque viendo también la tabla del acumulado. Los ‘poetas’ tendrán que ganar para evitar la zona de descenso.

En tanto, Universitario de Deportes se medirá de visita a Comerciantes Unidos en el estadio Municipal Germán Contreras Jara de Cajabamba. Para la ‘U’ será un choque crucial para mantenerse en la punta del segundo certamen local de la temporada y poder coronarse en el campeonato de manera directa.

Por otro lado, un compromiso que dará de qué hablar en Europa es el que protagonicen Real Madrid frente a Atlético Madrid en el estadio Cívitas Metropolitano. El ‘derbi’ de la capital española contará con grandes figuras como Vinicius Jr., Rodrygo, Julián Álvarez, Antoine Griezmann, entre otras.

Para finalizar, los futbolistas peruanos que tendrían actividad en el exterior serían Oliver Sonne (Silkeborg IF vs Lyngby) y Marcos López (Copenhague vs Vejle Boldklub) en la Superliga de Dinamarca. Joao Grimaldo estaría a la expectativa del partido de Partizán Belgrado ante Mladost Lucani por la Superliga de Serbia.

Miguel Trauco en Criciúma (ante Bahía) y André Carrillo con Corinthians (frente a Sao Paulo) son otros jugadores que militan en el fútbol brasileño y podrían sumar minutos.

Partidos de Liga 1

- Sporting Cristal 4-1 César Vallejo (Finalizado)

- Los Chankas vs Deportivo Garcilaso (13:15 horas / L1 MAX)

- Carlos A. Mannucci vs Sport Huancayo (15:00 horas / GOLPERU)

- Comerciantes Unidos vs Universitario (15:30 horas / L1 MAX)

Partidos de LaLiga

- Celta de Vigo 1-1 Girona (Finalizado)

- Athletic de Bilbao 1-1 Sevilla (Finalizado)

- Real Betis 1-0 Espanyol (Finalizado)

- Atlético de Madrid vs Real Madrid (14:00 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Premier League

- Ipswich Town 2-2 Aston Villa (Finalizado)

- Manchester United 0-3 Tottenham (Finalizado)

Partidos de Serie A

- Torino 2-3 Lazio (Finalizado)

- AS Roma 2-1 Venezia FC (Finalizado)

- Como 1907 3-2 Hellas Verona (Finalizado)

- Empoli 0-0 Fiorentina (Finalizado)

- Napoli vs Monza (13:45 horas / ESPN 3, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Holstein Kiel 2-4 Eintracht Frankfurt (Finalizado)

- Hoffenheim 3-4 Werder Bremen (Finalizado)

Partidos de Eredivisie

- RKC Waalwijk 0-2 Ajax (Finalizado)

Partido de Superliga de Serbia

- Mladost Lucani 1-3 Partizán Belgrado (Finalizado)

Partidos de Superliga de Dinamarca

- Lyngby 2-2 Silkeborg IF (Finalizado)

- Vejle Boldklub 1-2 Copenhague (Finalizado)

Partidos de Liga Profesional Argentina

- Central Córdoba 2-1 Barracas Central (Finalizado)

- River Plate vs Talleres (16:15 horas / AFA Play, ESPN, Disney+)

- Sarmiento vs Unión Santa Fe (17:30 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol brasileño

- Sao Paulo vs Corinthians (14:00 horas / Zapping, Sky+, SporTV, Premiere)

- Atlético Goianiense vs Fluminense (14:00 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Bahía vs Criciúma (16:30 horas / L1 MAX, Zapping, Sky+, Premiere)

- Inter de Porto Alegre vs Vitoria (16:30 horas / Zapping, Sky+, Premiere)

- Flamengo vs Atlético Paranaense (18:00 horas / Zapping, Globo, Sky+, SporTV, Premiere)

Partidos de fútbol colombiano

- Atlético Nacional vs Boyacá Chico (14:00 horas / Win Sports)

- Jaguares de Córdoba vs Junior de Barranquilla (16:10 horas / Win Sports)

- Deportes Tolima vs Independiente de Santa Fe (18:20 horas / RCN)

- Deportivo Pasto vs Alianza Petrolera (20:30 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Aucas 1-4 Deportivo Cuenca (Finalizado)

- Delfín SC vs LDU Quito (15:00 horas / El Canal del Fútbol, Zapping, Teleamazonas)

- Barcelona SC vs Libertad FC (17:30 horas / El Canal del Fútbol, Zapping)

Partidos de fútbol uruguayo

- River Plate 4-3 Fénix (Finalizado)

- Liverpool 1-1 Boston River (Finalizado)

- Defensor Sporting vs Deportivo Maldonado (15:30 horas / Disney+)

- Progreso vs Nacional (18:00 horas / Disney+)

Partidos de fútbol venezolano

- Carabobo vs Portuguesa (16:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Metropolitanos vs Deportivo Táchira (18:45 horas / YouTube Liga FUTVE)

Partidos de fútbol chileno

- Ñublense 0-1 La Calera (Finalizado)

- Deportes Copiapó 2-1 Palestino (Finalizado)

- Deportes Iquique (15:30 horas / Max Chile, TNT Sports)

- Universidad Católica vs Unión Española (18:00 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol paraguayo

- Club Nacional vs Libertad (16:00 horas / Tigo Sports)

- Cerro Porteño vs 2 de Mayo (18:30 horas / Tigo Sports)