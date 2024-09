Iván Bulos aceptó que no tuvo méritos para ser jefe de la unidad técnica de menores de Sporting Cristal: “Ninguno, pero sí capacidad”

Iván Bulos confesó que no tuvo méritos para dirigir la reserva de Sporting Cristal (Pase Filtrado)

Iván Bulos ocupa el puesto de jefe de la Unidad Técnica de Menores de Sporting Cristal. Tras su prematuro retiro del fútbol a los 27 años debido a las lesiones, el exdelantero optó por el camino de ser entrenador y el cuadro ‘celeste’ fue el primer club peruano en brindarle la oportunidad. Su llegada al Rímac se dio a finales del 2023 como DT de la categoría Sub 18, pero fue ascendiendo hasta tomar la reserva y llegar al cargo actual.

Este hecho causó bastante polémica entre los hinchas ‘cerveceros’, quienes lo cuestionaron por la poca experiencia con la que llegó a ocupar un puesto tan importante en La Florida. Recordemos que, previamente, solo había probado suerte entrenando a la categoría Sub 17 de una filial del Paris Saint Germain en Florida, Estados Unidos.

En una entrevista concedida a Pase Filtrado, el ‘Tanque’ fue cuestionado al respecto y confesó que, si hablamos de méritos, no tuvo ninguno para llegar al conjunto ‘cervecero’, pero que confía en su capacidad para hacer un gran trabajo:

“Probablemente no tengo ninguno. ¿Méritos? Creo que ninguno. Lo que creo que tengo es una capacidad para el cargo, creo que me he formado de una manera que me permite estar en ese cargo. Experiencia, creo que nadie tiene cuando inicia un trabajo, pero es parte de, pasa en todos lados”, declaró.

Iván Bulos es el jefe de la Unidad Técnica de Menores en Sporting Cristal (Instagram)

Bulos también dedicó unas palabras a los hinchas de Sporting Cristal, para que tengan confianza en su trabajo, y recalcó que nunca nadie se interesó en preguntarles por la capacitación que realizó previamente.

“Al hincha le diría que confíe. Entiendo perfectamente que puedan haber dudas, como con cualquier persona, cualquier entrenador que viene al club, de cualquier categoría, siempre va a hacer dudas. Lo más fácil al principio es dudar porque no conoces a fondo el trabajo de la persona o qué ha hecho, de dónde viene, qué ha estudiado. Nunca, en ninguna entrevista, me han preguntado que he estudiado o que cursos he llevado para ser entrenador, ni ningún hincha en la calle me pregunta. Pero es bueno conocer el paquete completo”, añadió.

Iván Bulos dirigió en las divisiones menores del PSG. (Foto: Instagram Iván Bulos).

La experiencia de Iván Bulos en la filial del PSG

La única experiencia que tuvo Iván Bulos como entrenador antes de llegar a Sporting Cristal fue la director técnico en una filial del Paris Saint Germain en Florida, Estados Unidos:

“Era un equipo Sub 17, quise ir a un lugar donde no me conozcan, donde me la tenga que ganar por mí solo. No quería entrar y que me conozcan como un exjugador, que los chicos me tengan respeto porque había jugado. Quería ir a un lugar en el que tenga que ser uno más y que nadie tenga influencia en lo que pueda hacer”, recordó.

El exfutbolista comentó que la fase inicial es la más importante en la carrera de un DT y por eso optó por realizarla en un contexto de menos presión, que le dé la oportunidad de experimentar:

“La primera etapa de construcción de un DT es la más importante, en la que te vas descubriendo en tus ideas, cómo quieres entrenar, cómo quieren jugar tus equipos, que te equivoques, que pruebes. Por eso me quería ir afuera, un lugar perfil bajo en el que pueda probar todo lo que quiera, donde me descubra y tenga que romper ese hielo”.