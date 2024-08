Federación Peruana de Vóley descartó que Ariana Vásquez se haya operado y dio una luz en su recuperación

Ariana Vásquez sufrió una dura lesión en el codo en el último partido del Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: Andina

Ariana Vásquez encendió las alarmas en el Coliseo Eduardo Dibós, luego de salir lastimada en el último partido de la selección peruana en el Mundial Sub 17 de vóley. La capitana de la ‘bicolor’ sufrió una dura lesión en el codo derecho y generó mucha preocupación en todo el entorno nacional, debido a que se encontraba bastante adolorida en el banquillo con lágrimas en los ojos. Días después, la Federación Peruana de Voleibol (FPV) dio a conocer su situación.

Como ya había adelantado el profesor Antonio Rizola, la número ‘6′ de la escuadra nacional tuvo que hacerse resonancia magnética para conocer la gravedad de su lesión. Desde el final del campeonato, poco se pudo saber sobre su estado e incluso se especuló en redes sociales que la jugadora tuvo que ser operada.

Sin embargo, la FPV descartó que Ariana haya pasado por el quirófano y dio una luz en su recuperación. De acuerdo al ente rector del vóley peruano, la voleibolista de 15 años iniciará desde este miércoles 28 de agosto una “intensiva terapia para recuperarse de la lesión que sufrió en el último partido del Mundial”, el sábado pasado en Lima.

Asimismo, se dio a conocer el diagnóstico médico de la capitana sub 17. El doctor Julio Echevarría se encargó de analizar los resultados de la resonancia magnética e informó que, por ahora, no será necesaria una operación. “He revisado las imágenes. Debo reevaluarla la próxima semana, pero todo indica que muy probablemente no requiera cirugía. Sí necesita de 6 a 8 semanas con magnetoterapia y ejercicios isométricos”, señaló.

Comunicado de la Federación Peruana de Voleibol sobre el estado de Ariana Vásquez. Crédito: FPV

Ariana Vásquez comenzará su terapia específica en su ciudad natal. Precisamente, su recuperación se dará en la Clínica San Juan de Iquitos y su padre, Eduardo Vásquez, agradeció por todo el apoyo recibido en este transcurso. Pronto, la prometedora jugadora, que milita en el club Universidad San Martín, estará de regreso a las canchas.

Ariana Vásquez, importante baja en el Sudamericano Sub 19 de vóley

Tras el final del Mundial Sub 17, ahora Perú será parte de una nueva competencia de vóley: el Campeonato Sudamericano Sub 19. Este torneo arrancará el miércoles 28 de agosto en la ciudad de Araguari, Brasil, y la ‘bicolor’ sufrirá la sensible baja de Ariana Vásquez, debido a su lesión en el codo derecho.

El entrenador Antonio Rizola tenía planeado citar a la jugadora de 15 años al certamen en tierra brasileña, pero eso no será posible. Quienes sí lograron ser incluidas en la convocatoria son Camila Monge, Alexa Vega, Paola Moreano y Gianella Chanca, que también destacaron en el sexto lugar obtenido en la reciente cita mundialista.

Ariana Vásquez es la capitana de la selección peruana de vóley sub 17. Crédito: Andina

Vásquez tendrá que concentrarse en recuperarse para estar nuevamente apta para jugar y continuar su crecimiento en este deporte. “Agradezco enormemente a todo el Perú por su preocupación. Sus palabras de aliento y buenos deseos me impulsan a seguir mejorando y a tener una pronta recuperación en mi salud”, posteó la jugadora en su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que la capitana nacional fue la cuarta máxima anotadora del Mundial Sub 17 de vóley con 110 puntos. Además, fue la cuarta mejor atacante del campeonato (91) y estuvo en el podio de las jugadoras con mejor servicio, tras registrar 16 ‘aces’ y solo haber cometido cuatro faltas a lo largo del certamen. Sin duda alguna, ha sido uno de los pilares en la buena campaña de la ‘bicolor’ con un top 6 mundial.