Mariano Soso apuntó contra Sporting Cristal para valorar el juego de Alianza Lima: “En ningún momento fue amenazante”

Mariano Soso, entrenador de Alianza Lima hasta finales del 2025. - Crédito: Difusión

Mariano Soso aún no puede celebrar un triunfo con Alianza Lima. Lleva dos igualadas consecutivas que despiertan inquietud entre los aficionados. En su reciente aparición, los Blanquiazules fueron incapaces de superar a Sporting Cristal conformándose con un amargo empate sin goles, en el estadio Nacional.

Más allá de ese nuevo revés, el estratega aliancista ha intentando elevar el desenvolvimiento de los suyos con un argumento que deja mal parados a los ‘rimenses’. “Cristal es un equipo que dispone de posiciones más largas pero en ningún momento fue amenazante o tuvo situaciones claras”, apuntó en conferencia de prensa.

Mariano Soso debutó con un empate en Alianza Lima ante ADT en Matute. - Créditos: Katherine Magallanes

Demostrando un claro disgusto, Mariano Soso insistió que sus pupilos merecieron más: “La sensación, cuando el equipo reúne mayor argumento que el adversario, lo que gobierna a nuestro grupo de futbolistas es insatisfacción. El equipo vino a buscar la victoria, a intentar imponer condiciones”.

“La búsqueda era de victoria, la sensación era traducir en el resultado, pero cuando no se hace es una insatisfacción”, añadió el técnico de Alianza Lima reconociendo, además, que “el equipo fue consistente en lo defensivo, que encontró los ataques claros para ponerse en ventaja, que en la primera mitad gravitó más que el rival y que en la segunda encontramos transiciones las situaciones más claras del juego a nosotros, será cuestión de persistir”.

Antes de dar por terminada su alocución con respecto a su análisis del cruce empatado, Soso dejó en claro que su plantel tuvo que haber ganado por todo lo expresado en el gramado del estadio Nacional. “El fútbol no es de merecimientos pero somos conscientes de que tuvimos argumentos para llevarnos la victoria esta noche”, sentenció.

Empate sin goles en el Estadio Nacional de Lima. (Video: Liga 1 Max)

Lesión de Barcos trastocó los planes

No bien empezó el partido, el ‘Pirata’ se lució con un lanzamiento de media distancia muy bien conjurado por el joven Diego Enríquez. Posterior a esa acción, Hernán acusó una molestia que requirió atención médica. En un intento por demostrar que estaba recuperado, volvió a resentirse de la dolencia y tuvo que irse por sus propios medios dándole entrada a Pablo Sabbag.

Al respecto, Mariano Soso dijo que “sufrimos la salida de Hernán Barcos temprana y tuvimos que ir construyendo el partido. Hernán tiene una sobrecarga muscular”. De manera que las probabilidades de que HB9 esté en el siguiente lance son mínimas.

Hernán Barcos salió lesionado del partido contra Sporting Cristal. - Crédito: Difusión

Aun así, el propio Barcos ha intentado bajarle las revoluciones al tema esperando que sólo haya sido un susto. “En los primeros dos o tres piques que hice comencé a sentir que se me cargaba y cuando pedí el cambio es porque no podía correr e iba a perjudicar al equipo, y preferí salir. Esperemos que no sea nada”, explicó.

Consultado sobre el empate sin goles contra Cristal, compartió las mismas sensaciones de Soso: “Nos vamos con un sabor amargo, creo que fuimos superiores durante el partido. No recuerdo situaciones que nos hayan creado. El equipo se comportó muy bien, trabajó muy bien, nos faltó ese último toque. Vinimos a ganar e hicimos todo para ganarlo. Los goles hay que hacerlo y nosotros no los pudimos hacer”.

El portero evitó la caída de su arco con manotazo. (Video: L1 Max)