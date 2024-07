Aldo Corzo reveló dura realidad de Universitario cuando llegó al club: “No había duchas, las canchas eran cualquier cosa”

Aldo Corzo juega en Universitario de Deportes desde 2017 (Getty)

Aldo Corzo tiene la responsabilidad de ser el capitán de Universitario de Deportes en el año de su centenario. El defensor de 35 años lleva 8 temporadas en el cuadro ‘crema’ y le tocó vivir momentos muy difíciles. En sus primeros seis años no consiguieron ganar ningún título y en varias ocasiones quedaron bastante lejos de la lucha por el título.

El también zaguero de la selección peruana se mostró emocionado por los 100 años del club ‘merengue’ y recordó que, cuando firmó por la institución en 2017, las condiciones de trabajo eran mucho peores, hecho que terminaba perjudicando el rendimiento futbolístico del equipo, pero que fueron mejorando y solucionando poco a poco:

“Escuchar de todo lo que viene para Universitario en este día muy especial para todos, será un evento increíble, la ‘U’ se ha mantenido en buenos y malos momentos. La vida me trajo aquí en el 2017, me tocó estar cuando todo era un caos, gracias a Dios hoy está estable y eso se ve desde todo punto de vista. A mí me tocó llegar en un momento donde estaba mal, llegabas a los camerinos y no había duchas, había un pozo para entrar al hielo, las canchas eran cualquier cosa. En el fútbol de ahora se define por detalles”, declaró.

Aldo Corzo porta la cinta de capitán en Universitario de Deportes - Créditos: Getty Images

La ‘Muelita’ también puntualizó que la mayoría de las mejoras se produjeron el año pasado. Además, rescató que se haya incrementado la afluencia de público cada vez que juegan en condición de local:

“Es mi octavo año y desde el año pasado se están haciendo las cosas como debe de ser, no solo como club, sino en todo aspecto. Veo el Monumental lleno todos los partidos, un buen ambiente, son cosas que hacen al club el más grande del país. Lo he conversado con varios compañeros del fútbol local y todos quieren estar en la ‘U’. Estar en el Centenario es importante, se vienen días hermosos y lo que más queremos nosotros como jugadores es lo deportivo”, añadió.

El defensa abrió el marcador de cabeza en el certamen internacional. (Video: ESPN)

Aldo Corzo sobre su rol como capitán

Aldo Corzo también reflexionó sobre la responsabilidad de ser el capitán en el año del Centenario. Recordemos que tomó la cinta definitivamente, tras la partida de José Carvallo. Asimismo, rescató la presencia de nuevos referentes como Andy Polo y Edison Flores:

“Se fue Carvallo que era capitán, ahora están Polo y Flores que también son valiosos para el club, me toca a mí por seguir la línea del año pasado. Agradecido, es un honor y más que eso es una bendición. Dios me dio esta bendición de estar acá siendo el capitán. Trato de hacer bien las cosas y por ahí, es un premio al esfuerzo y a siempre brindarme al máximo en el club. Siempre he tratado de dar todo y eso es recompensado y para mí es una bendición ser el capitán este año”, expresó.

Aldo Corzo y su posible retiro del fútbol

A sus 35 años, Aldo Corzo sabe que se encuentra en la recta final de su carrera. No obstante, manifestó que el retiro del fútbol es un tema que todavía no tiene contemplado:

“Voy año a año, no me gusta que me regalen nada, si en algún momento sigo más años acá es porque vengo haciendo las cosas bien. Quiero ir año a año, hacerlo bien, como siempre lo hecho, no me siento fijo en ningún lado, espero trabajar y hacer lo mejor posible. Sí me gustaría hacerlo (retirarse en la ‘U’) pero sin que nadie me regale nada”, finalizó.