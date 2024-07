Kevin Serna recordó a Hernán Barcos antes de iniciar su aventura en Fluminense: “Espero seguir sus pasos”

Kevin Serna halló en Hernán Barcos a alguien más que un socio ofensivo en Alianza Lima. - Crédito: GEC

No sólo ha demostrado ser un futbolista disciplinado en toda la extensión de la palabra. No sólo su estampa se reduce a ser el futbolista más costoso de la historia de la Liga 1 de Perú. No sólo se ha ganado los corazones de los hinchas de Alianza Lima en seis meses. Kevin Serna, además, se ha mostrado como un ser humano absolutamente agradecido con sus mentores en La Victoria.

El más importante desde que integró las filas ‘blanquiazules’ ha sido, indudablemente, el delantero Hernán Barcos, cuya presencia ha sido vital para su crecimiento en todos los frentes. Marcando, asistiendo u organizando, HB9 demostró ser el socio ideal del caucano en este primer semestre del 2024.

Serna considera a Barcos como fuente de inspiración para trascender en Fluminense. - Crédito: Hincha Blanquiazul / AFP

Antes de abordar el vuelo que lo lleve a su destino más emocionante, Serna quiso dedicarle unas emotivas palabras a Hernán, a quien ve como una fuente de inspiración para trascender en Fluminense, histórico club de Brasil que apostó por su fichaje desembolsando 1.8 millones de dólares por el 70% de su carta pase.

“Siempre hablo con él. Espero aplicar los consejos que me dio. Sabemos que él es un gran profesional. Espero seguir sus pasos”, comentó a la prensa que realizó una cobertura dentro de las instalaciones del aeropuerto internacional Jorge Chávez.

Kevin Serna y Hernán Barcos, destacados deportistas que integraron el once ideal de la temporada pasada en Perú. - Crédito: Liga 1

“Va a estar difícil”

Ante su prometedor desafío, Kevin Serna ha reconocido que existe un grado mayor de complicación, pero que no se amilanara y lo dará todo. “Es un nuevo reto y va a estar difícil, pero motivado e ilusionado. Me hubiera gustado seguir en Alianza por el cariño que me brindó la gente”, dijo. “Es un hasta pronto, espero poder regresar. Gracias por todo. Arriba Alianza toda la vida”, añadió.

De manera que el nacido en Popayán, Colombia, está a horas de dar inicio a una travesía de ensueño que fue posible, entre otras razones, por la negativa del argentino Emiliano Rigoni, quien pidió un salario mucho más alto al que el club de Laranjeiras estaba dispuesto a pagar.

El delantero abrió el marcador en Matute con gran definición por el certamen Conmebol. (Video: ESPN)

“Esperemos que se adapte”

Detrás del éxito de las negociaciones estuvo el agente Narciso Algamis, quien ha velado por la carrera de Serna desde hace ya un buen tiempo. Desde su lado hará todas las fuerzas posibles para que su inicio en Fluminense sea más que alentador. “Estamos todos contentos y espero que Kevin se adapte rápido. Como gestión fue complicada, no fue fácil pero estamos contentos con el resultado”, dijo en comunicación con Depor.

“Hizo una muy buena Copa Libertadores. El mundo mira el fútbol peruano cuando juega este torneo; antes es muy difícil. Se les va una pieza titular en el equipo; no es fácil para el club tampoco”, sumó Algamis.

Kevin Serna se despidió la afición de Alianza Lima tras concretarse su fichaje por Fluminense. Crédito: Getty Images

Serna mira a la Selección Colombia

Confirmado su traslado al ‘Flu’, ahora Kevin tiene un nuevo objetivo en mente: llamar la atención de la Selección Colombia, actual subcampeona de la Copa América. En principio el reto se presenta complicado, pero dependerá exclusivamente de sus capacidades para atraer la mirada del entrenador Néstor Lorenzo.

Antes de que surgiera esta posibilidad, Serna coqueteaba con la selección peruana, pero al no completar su estancia (hasta el 2026) queda totalmente descartado para los planes de la Blanquirroja.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)