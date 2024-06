“Me tiene sin cuidado”: Carlos Zambrano subestimó detalle clave de Ricardo Gareca previo al Perú vs Chile por la Copa América 2024

El 'León' se refirió al duelo ante su extécnico en Perú vs Chile. (L1 Max)

Ya no falta nada para el Perú vs Chile por Copa América 2024. El duelo por la fecha 1 del Grupo A se llevará a cabo este viernes 21 de junio a las 19:00 horas en el AT&T Stadium. En ese sentido, desde ambas selecciones se han pronunciado calentando la previa del ‘clásico del Pacífico’.

Carlos Zambrano, defensor de la ‘bicolor’, afirmó que “nunca han sido favoritos” pero han logrado superar la fase de grupos en las últimas ediciones. Asimismo, señaló que el compromiso ante la ‘roja’ será “clave” porque ahora “no clasifican tres, sino dos, va a ser más duro”.

El ‘Kaiser’ fue consultado por su exentrenador, Ricardo Gareca, quien estará en el banquillo chileno. El jugador de Alianza Lima restó importancia a que el ‘Tigre’ tenga conocimiento sobre el conjunto ‘blanquirrojo’ al estar más de 7 años al mando. Y también le hizo un recordatorio al argentino.

“A mí me tiene sin cuidado eso (que Ricardo Gareca conozca a Perú), sabemos cómo puede pensar, cómo puede trabajar. Pero depende de cada jugador, la calidad de jugador que tenga allá, no lo que tenía acá, él confiaba mucho en el jugador peruano, él era consciente que somos uno de Sudamérica que tiene mejor técnica, pero tenemos que canalizar bien esas cosas”, declaró en L1 Max.

Zambrano, por último, manifestó que el ‘Flaco’ Gareca deberá preocuparse por la selección peruana, ya que el historial de las últimas ediciones del clásico sudamericano han sido favorables para ellos. Se viene un partido histórico y lleno de sentimientos.

Carlos Zambrano participó en dos ediciones de la Copa América bajo la dirección de Ricardo Gareca.

Zambrano no considera clásico el duelo ante Chile

Carlos Zambrano sorprendió con sus declaraciones en L1 Max al señalar que no considera clásico el cotejo ante Chile. “Ya no (no hay un plus especial), siempre la gente lo toma así, pero es un partido más. Ya no lo vivo como un clásico”.

Eso sí, el ‘León’ aseguró que “todos los partidos con la selección peruana hay que matarse dentro del campo” y se dio tiempo de lanzar curioso comentario. “A mí en lo personal me ayuda y me divierte mucho”.

El defensor peruano se ha enfrentado en seis ocasiones a la ‘roja’ y solo pudo conseguir una victoria. Esto ocurrió en la Copa América 2019 cuando la escuadra nacional goleó 3-0 con goles de Yoshimar Yotún, Edison Flores y Paolo Guerrero.

Ricardo Gareca y su desaire a la prensa peruana

Desde el otro lado, Ricardo Gareca no se ha pronunciado sobre la selección peruana en los últimos días. Pero, sí tuvo inesperada reacción con la prensa nacional en su llegada a Dallas el pasado lunes 17 de junio.

El ‘Tigre’ respondió a las preguntas de los medios de comunicación de Chile e ignoró a un reportero de América TV ante las consultas sobre la ‘blanquirroja’ y Jorge Fossati. Esto fue tomado como un desaire en la nación ‘incaica’.

Ricardo Gareca y su sorpresivo desaire a la prensa peruana: solo respondió a medio chileno previo al Perú vs Chile por Copa América 2024.

Dónde ver Perú vs Chile

El duelo entre peruanos y chilenos será transmitido por tres canales en Perú. América TV y ATV (canales de señal abierta) y Movistar Deportes (canal 3 o 703 HD de Movistar TV). DirecTV también lo emitirá. Por último, Infobae ofrecerá la cobertura total de este encuentro con la previa y el minuto a minuto en su página web.