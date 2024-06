A qué hora juegan Perú vs Chile: partido por fecha 1 del Grupo A de la Copa América 2024

Perú vs Chile: partido por el Grupo A de la Copa América 2024

Este viernes 21 de junio, la selección peruana arrancará su participación en la Copa América 2024 en Estados Unidos enfrentando a su similar de Chile. El equipo ‘bicolor’, dirigido por el DT Jorge Fossati, lleva meses preparándose para este campeonato continental. Revisa los horarios del encuentro para no perderte ningún detalle.

Este será el primer partido Perú vs Chile bajo la dirección técnico de Ricardo Gareca en el banquillo de la ‘roja’. Este enfrentamiento marca el inicio de un torneo que se presenta desafiante para ambos equipos. El evento deportivo, uno de los más antiguos del mundo, reúne a las selecciones de Sudamérica en una competencia intensa para determinar al equipo campeón del continente. Los entrenadores y jugadores de ambas selecciones han enfatizado la importancia del choque inicial para sus aspiraciones en el torneo.

Jorge Fossati, entrenador del equipo peruano, ha implementado una estrategia diseñada para maximizar las fortalezas del equipo y contrarrestar los puntos fuertes del equipo chileno. Por su parte, Ricardo Gareca, conocido por su anterior rol como entrenador de la selección peruana, conoce de cerca las capacidades de varios jugadores incaicos, lo que añade un nivel adicional de intriga a este choque.

Después de cinco años, se vivirá una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’ en el torneo de la Conmebol. La última vez que se cruzaron en esta competición, la escuadra nacional quedó muy bien parada al lograr un contundente triunfo por goleada (3-0), que le permitió clasificar a la final del 2019. Sin embargo, desde entonces, muchas cosas cambiaron.

Esa selección peruana vivía uno de sus mejores momentos, habiendo clasificado al Mundial Rusia 2018 tras 36 años de ausencia. Ahora, la ‘bicolor’ atraviesa un presente adverso y llega con más dudas que certezas a la cita continental en territorio norteamericano.

De hecho, en el arranque de las Eliminatorias Sudamericanas 2026, el combinado patrio no pudo lograr ningún triunfo en seis fechas y apenas sumó dos puntos de 18 posibles, ubicándose en el último lugar de la tabla de posiciones. Esto provocó la salida de Juan Reynoso y es Jorge Fossati quien ha tomado su puesto. El entrenador uruguayo quiere revertir esta situación negativa y la Copa América será su primera prueba oficial.

No será nada fácil. Como primer rival en el certamen, tendrá al frente al seleccionado chileno, que llega motivado a la competición tras golear a Paraguay en la previa (3-0). Contra la ‘albirroja’, Perú no pasó del empate sin goles, mientras que la ‘roja’ no tuvo problemas en superarle. De todas formas, esto poco o mucho puede decir al momento de enfrentarse. La hora de la verdad ha llegado.

Perú vs Chile: horario del partido por Copa América 2024

El enfrentamiento entre ambos combinados por el Grupo A de la Copa América 2024 está programado para desarrollarse este viernes 21 de junio a partir de las 19:00 horas de Perú, según indica el cronograma oficial de la competición de la Conmebol. En suelo chileno, el cotejo en el AT&T Stadium se desarrollará desde las 20:00 horas.

En cuanto a otros países de la región como Ecuador y Colombia también se podrá sintonizar el choque a las 19:00 horas al igual que en territorio nacional. En Bolivia, Venezuela, Paraguay y Estados Unidos se verá desde las 20:00 horas; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay a las 21:00 horas. En México, el pitazo inicial será a las 18:00 horas.

Perú vs Chile: canal de TV para ver el partido

La transmisión oficial del debut de la selección peruana en la Copa América 2024 estará a cargo de América TV (Canal 4) en señal abierta. Dicho canal nacional se encargará de emitir todos los encuentros de la ‘bicolor’ en la fase de grupos de la competición. Asimismo, se podrá disfrutar del partido en la señal internacional de DirecTV Sports. La emisión online se podrá encontrar en las plataformas de América TVGo y DGO, disponibles en cualquier dispositivo móvil. Por último, en Infobae Perú te daremos todos los detalles, incidencias, goles y minuto a minuto del duelo a través de nuestra página web.

Último entrenamiento de Perú con la visita de Julio Meléndez

El exjugador de la selección peruana y campeón de la Copa América 1975, Julio Meléndez Calderón, visitó el último entrenamiento de la ‘blanquirroja’ previo al choque con Chile por la primera fecha del Grupo A de la Copa América. El también, exjugador de Boca Juniors, saludó a los integrantes de la delegación y posó para una foto.

Antes del inicio de la práctica, el técnico Jorge Fossati, declaró a la prensa y todavía no confirmó la alineación titular para el próximo ‘clásico del Pacífico’ del viernes 21. Además, el ‘Flaco’ defendió la presencia del mediocampista Christian Cueva y aseguró que se encuentra en condiciones físicas de participar en el juego, pero todavía no puede completar los 90 minutos debido a su inactividad desde el 2023.