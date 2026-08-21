Perú
Agregar Infobae enGoogle

Clima en Perú: el pronóstico para Piura este 21 de agosto

El clima en Perú resulta alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Probabilidad de lluvia para este día (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Abrigo y paraguas o ropa ligera y gorra? Si no sabes con qué atuendo salir este 21 de agosto, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Piura.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 33.9 grados, la previsión de lluvia será del 8%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 14.8 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 11.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 20.9 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 17%, con una nubosidad del 35%, mientras que las ráfagas de viento serán de 13.0 kilómetros por hora en la noche.

PUBLICIDAD

El pronóstico del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)
El pronóstico del clima en Piura (Imagen ilustrativa Infobae)

En el departamento de Piura se reportan al menos once tipos de clima, destacando los estados del tiempo árido y cálido, así como el templado, con escasa humedad.

Piura se encuentra al norte de Perú, en la costa del Océano Pacífico y en la línea fronteriza con Ecuador. De ahí su clima principalmente seco.

El clima que mayor extensión tiene a lo largo del departamento es el árido, que va del lado oeste en la costa del Océano Pacífico abarcando las provincias de Talara, Sullana, Paita, Sechura y Piura.

La zona más al este del departamento, alejadas de la costa y con mayor altura, es donde se presenta más variedad de clima, donde el estado del tiempo pasa de árido a semiárido, semiseco e, incluso, en algunas partes llega a ser lluvioso y muy lluvioso.

PUBLICIDAD

(EFE)
(EFE)

El clima en Perú

En territorio peruano se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en PiuraClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronóstico del clima en Arequipa este viernes 21 de agosto : temperatura, lluvias y viento

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Pronóstico del clima en Arequipa este viernes 21 de agosto : temperatura, lluvias y viento

¡Reventó La Kábala! ¿Ganaste? Revisa los números del sorteo del 20 de agosto y el pozo millonario

Conoce los resultados de Kábala de hoy, los números ganadores del sorteo y el monto del pozo acumulado. Revisa si hubo afortunados

¡Reventó La Kábala! ¿Ganaste? Revisa los números del sorteo del 20 de agosto y el pozo millonario

Angye Zapata es vinculada con joven investigado y detenido por presunta banda de extorsionadores: ambos viajaron juntos a Colombia

La bailarina de la Chola Chabuca fue captada en Colombia junto a Jorge Novoa Pereda, un joven de 23 años que fue detenido en junio durante un operativo policial. La conductora de ‘Magaly TV La Firme’ cuestionó que haya quedado en libertad y mostró imágenes de ambos compartiendo un viaje

Angye Zapata es vinculada con joven investigado y detenido por presunta banda de extorsionadores: ambos viajaron juntos a Colombia

Samahara Lobatón habla de su nuevo reality en EE. UU., de Youna, de sus hijos y el premio de US$100 mil: “Les comparé una casa”

La influencer reveló en ‘Magaly TV La Firme’ que permanecerá un mes en ‘La prisión del destino’, un reality de encierro con estrictas reglas y castigos para quienes las incumplan. Además, contó cómo organizará el cuidado de sus hijos durante su ausencia

Samahara Lobatón habla de su nuevo reality en EE. UU., de Youna, de sus hijos y el premio de US$100 mil: “Les comparé una casa”

Magaly Medina sobre ‘catarsis’ de Korina Rivadeneira: “Mario Hart no ha quedado bien parado”

La conductora revisó la seguidilla de publicaciones con la que la venezolana respondió a las críticas y concluyó que esa versión terminó afectando la percepción pública del piloto tras volver a exponer la separación

Magaly Medina sobre ‘catarsis’ de Korina Rivadeneira: “Mario Hart no ha quedado bien parado”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

Multas de tránsito bajarían significativamente: MTC alista nuevo régimen excepcional de pago

¿Ministro del Interior ‘se rinde’ ante criminalidad?: “Tienen mejor tecnología que nosotros”, aseguró ante Congreso

“No soy miserable”: MTC responde a López Aliaga y encarga a ProInversión la viabilidad del tren Lima-Chosica

Ministro del Interior defiende a Óscar Arriola y afirma que para cesarlo “tiene que morirse”, delinquir o renunciar

Seguridad, corrupción e infraestructura: el debate que dejó la presentación de Luis Gallareta y su gabinete en el Congreso

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina arremete tras confesiones de Korina Rivadeneira sobre Mario Hart: “No me imagino con un hombre que no me provea”

Magaly Medina arremete tras confesiones de Korina Rivadeneira sobre Mario Hart: “No me imagino con un hombre que no me provea”

Angye Zapata es vinculada con joven investigado y detenido por presunta banda de extorsionadores: ambos viajaron juntos a Colombia

Samahara Lobatón habla de su nuevo reality en EE. UU., de Youna, de sus hijos y el premio de US$100 mil: “Les comparé una casa”

Magaly Medina sobre ‘catarsis’ de Korina Rivadeneira: “Mario Hart no ha quedado bien parado”

Korina Rivadeneira niega haber utilizado a Mario Hart: “No es cierto que gracias a él estoy en Perú, yo tenía mi residencia”

DEPORTES

Las lágrimas de Carlos Garcés y el emotivo abrazo de Horacio Melgarejo tras la clasificación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Las lágrimas de Carlos Garcés y el emotivo abrazo de Horacio Melgarejo tras la clasificación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026

Jugadores de Botafogo persiguieron a Horacio Melgarejo tras partido: DT se llevó fuerte susto en clasificación de Cienciano

Julieta Lazcano rompió el silencio sobre las críticas que recibió tras su salida de Alianza Lima: “Sentí más dolor que enojo”

Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas van por una hazaña en el US Open que el tenis peruano no consigue hace 40 años en un Grand Slam

Cienciano sigue haciendo caja en la Copa Sudamericana 2026: el millonario premio que acumula tras eliminar a Botafogo