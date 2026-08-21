Angye Zapata es vinculada con joven investigado y detenido por presunta banda de extorsionadores: ambos viajaron juntos a Colombia

El programa Magaly TV La Firme revela los presuntos vínculos del nuevo novio de Angye Zapata, Jorge Novoa Pereda, con una banda criminal conocida como 'Los Terribles de Breña'. Conoce los detalles de su detención y las acusaciones que pesan en su contra. ATV/ Magaly TV La Firme.

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Angye Zapata, bailarina del elenco de la Chola Chabuca, volvió a convertirse en protagonista de un informe de ‘Magaly TV La Firme’, aunque esta vez no por su trabajo artístico, sino por su vida sentimental y la identidad del hombre que la acompañó durante un reciente viaje a Colombia.

El programa conducido por Magaly Medina presentó imágenes que muestran a la bailarina disfrutando de unos días en Medellín junto a un joven de 23 años. Según el informe, se trata de Jorge Novoa Pereda, quien fue detenido en junio durante un operativo policial por su presunta vinculación con una organización criminal.

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La revelación adquiere mayor interés debido a la historia reciente de Angie. Hace apenas cinco meses, el programa informó sobre el ataque a balazos contra Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja de la bailarina y padre de su hija, quien murió luego de recibir varios impactos de bala en las inmediaciones de un condominio de Bellavista, en el Callao.

Desde entonces, Angie había mantenido un perfil más reservado respecto de su vida personal y continuó trabajando como parte del elenco de Ernesto Pimentel. Sin embargo, ahora el programa puso nuevamente bajo la lupa a la bailarina después de identificar al hombre con quien habría iniciado una relación.

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¿Quién era Jean Paul Guerrero Rebaza? El historial delictivo del hombre vinculado a Angye Zapata. Captura: Magaly TV La Firme.

Angie Zapata viajó a Colombia y fue captada junto a un joven de 23 años

El informe de ‘Magaly TV La Firme’ comenzó recordando el violento episodio que terminó con la vida de la expareja de Angye Zapata. El programa señaló que, después de aquel hecho, la bailarina decidió guardar silencio y continuar con sus actividades profesionales. “Han pasado apenas cinco meses desde que este programa informó el atentado contra Jean Paul Guerrero Rebaza, expareja de la bailarina Angye Zapata”, se indicó en el informe.

El hombre, padre de una hija de Angie, perdió la vida en marzo como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos que recibió en un condominio de Bellavista, Callao, cuando, según lo presentado en el programa, se encontraba visitando a la bailarina.

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Ahora, cinco meses después, el espacio de espectáculos decidió investigar la nueva faceta sentimental de Angye. El equipo periodístico descubrió que el pasado 13 de agosto la bailarina viajó a Colombia y permaneció cuatro días en el país.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Durante su estadía, Angie compartió en sus redes sociales fotografías y videos en los que mostró diferentes momentos de su viaje por Medellín. Sin embargo, el programa aseguró haber obtenido imágenes que no fueron publicadas por la propia bailarina.

En una de ellas aparece Angie junto a un joven mientras ambos toman whisky directamente de una botella. En el video, incluso, colocan un corazón, una señal que para el programa evidenciaría una cercanía sentimental entre ambos. Hasta ese momento, podría tratarse simplemente de un amigo o una persona cercana. Sin embargo, el informe presentó posteriormente imágenes en las que ambos aparecen compartiendo momentos más íntimos durante el paseo.

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Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Revelan imágenes de Angie Zapata besando a su acompañante

El programa mostró un video grabado durante un paseo en lancha. Angie aparece disfrutando de la actividad acuática y posando sobre un flotador, mientras el mismo joven que anteriormente había sido captado junto a ella se encontraba en la embarcación.

Fue entonces cuando el informe mostró las imágenes que despertaron mayor interés: el joven se acerca a Angie y ambos se dan un beso en la boca. “En el siguiente video, que obviamente Angie no ha subido a sus redes sociales, veremos al mismo hombre que coqueteaba con ella tomando whisky, dándole un beso en la boca mientras ambos se entregan a la diversión acuática”, señaló el informe.

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Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

La identidad del acompañante fue presentada inmediatamente después. Se trata, según el programa, de Jorge Novoa Pereda, de 23 años. El informe sostuvo que el nombre del joven aparece en registros vinculados a una investigación policial reciente y recordó que fue detenido el pasado 19 de junio por su presunta pertenencia a una banda denominada por la Policía como Los Terribles de Breña.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Quién es Jorge Novoa Pereda, el joven que acompaña a Angie?

De acuerdo con la información presentada por ‘Magaly TV La Firme’, Jorge Novoa Pereda fue intervenido durante un operativo policial realizado en junio. El programa también lo identificó con el alias de “Pocoyó” y mencionó que habría sido señalado como cabeza de la organización investigada.

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Magaly Medina explicó durante el programa cuál habría sido el delito que se investigaba. “Esta banda criminal obtenía estos aparatos tecnológicos para posteriormente extorsionar a los agraviados, sometiéndolos a torturas psicológicas, enviándoles mensajes para solicitarles dinero”, afirmó la conductora.

El informe también hizo referencia a un reportaje emitido por ‘Cuarto Poder’, donde se habría explicado la manera en que operaba la presunta organización. Según lo señalado en aquel reportaje, Jorge Novoa Pereda habría sido identificado como uno de los principales integrantes. “A la cabeza de este grupo juvenil estaría Jorge Novoa Pereda, alias Pocoyó. También se investiga si están detrás del delito de extorsión”, se indicó en el informe.

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Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Asimismo, el programa recordó que varios de los intervenidos tenían un tatuaje que los caracterizaba, razón por la que fueron relacionados con el nombre Los Fortuna 2026. Durante el reportaje se escuchó además la identificación del joven: “Jorge Antonio Aarón Novoa Pereda”. Al ser consultado por su edad, respondió:

“Veintitrés años”. Y cuando le preguntaron a qué se dedicaba, contestó: “Soy creador de contenido”.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Intervención policial terminó con 31 celulares incautados

Otro de los elementos mencionados en el informe fue el operativo realizado en un edificio de Breña. Según el programa, la intervención se llevó a cabo en el piso catorce del inmueble y permitió que la Policía incautara 31 celulares. De acuerdo con el reportaje, los equipos habrían sido robados y posteriormente utilizados presuntamente para contactar a víctimas de extorsión.

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Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

El programa incluso mostró uno de los mensajes que, según el informe, habría sido utilizado para amenazar a una víctima: “Tienes ciento ochenta minutos para entrar a iCloud, encontrar y eliminar el iCloud de tu iPhone 15 Pro. Ya perdiste el teléfono. No esperes perder la vida. De hacer caso omiso, te mandaremos tu visita médica”.

La presentación de este material sirvió para explicar por qué la identidad de Jorge Novoa Pereda había aparecido en investigaciones policiales recientes y cuál era el contexto de su detención. El informe también mencionó que durante el mismo operativo fue intervenido Paul Michael, identificado como hermano del joven que ahora acompaña a Angye Zapata.

En el programa se mencionó el nombre completo de la persona intervenida: “Michael Orlando Rodríguez Villza”. También se señaló que tenía 20 años.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona que los detenidos hayan quedado libres

Uno de los puntos que más llamó la atención de Magaly Medina fue que, pese al operativo policial, los detenidos recuperaron su libertad. El informe señaló que la Fiscalía liberó a los intervenidos durante el mismo mes de junio en el que fueron detenidos. Esta situación habría generado cuestionamientos entre los denunciantes y también entre miembros de la Policía Nacional.

“La fiscalía, el mismo mes de su detención en junio, liberó a todos los capturados, causando indignación de los denunciantes, pero también de la Policía Nacional del Perú”, indicó el informe.

Por ello, el programa planteó una pregunta sobre cómo Jorge Novoa Pereda pudo viajar a Colombia apenas semanas después de haber sido intervenido. Según el registro migratorio presentado en el informe, el joven permaneció cuatro días en Colombia junto a Angie Zapata. La bailarina, mientras tanto, compartió fotografías y videos de su viaje y continuó con sus actividades laborales a su regreso, incluyendo su participación en el programa de Ernesto Pimentel.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advierte sobre las “amistades peligrosas” de Angie Zapata

Después de presentar el informe, Magaly Medina expresó su preocupación por la nueva compañía de Angie y cuestionó que la bailarina no hubiera revisado previamente la información disponible sobre su acompañante.

“Bueno, esas amistades peligrosas de Angye Zapata, que debería de realmente ver bien, porque es fácil meterse a Google y revisar los antecedentes que aparecen ahí debido a las notas periodísticas que han salido, debido a las declaraciones de los policías de la DIVIAC que los investigaron, que atraparon a este grupo denominado Fortuna 2026 con treinta y un celulares”, manifestó.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también puso sobre la mesa una pregunta relacionada con la decisión de las autoridades de liberar a los detenidos.

“Ahora, yo digo: ¿por qué los liberaron? Cuando la policía parece que entregó pruebas suficientes como para detenerlos por ser una organización ligada y vinculada a varios delitos”, cuestionó. Medina continuó con otra interrogante relacionada con el viaje del joven. Ahora, ¿por qué este señor no tendría restricciones para salir fuera de nuestras fronteras?”, preguntó.

La conductora consideró además que Angie debería conocer la información disponible sobre el hombre con quien actualmente se le relaciona. “Y bueno, Angie, suponemos que si es una persona que está al día en Internet mirando, debe de saber los antecedentes y en lo que habría estado vinculado su nuevo acompañante y nuevo saliente”, sostuvo.

Angie Zapata y su nuevo acompañante: joven de 23 años fue detenido por presunta vinculación con banda criminal. Captura: Magaly TV La Firme.