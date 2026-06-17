El Papa León XIV “está al tanto” del balotaje y la acentuada polarización del Perú, afirma vocero del Arzobispado de Lima

El vocero del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses, afirmó este martes que el Papa León XIV, nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana, “está al tanto” sobre el balotaje entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), así como sobre la fuerte polarización que atraviesa el país.
En diálogo con RPP, Dioses fue consultado sobre si el pontífice tiene alguna inclinación política respecto a las propuestas en disputa en la segunda vuelta, tras lo cual respondió que “habrá que preguntarle” a él directamente cuando visite el país en una gira prevista para noviembre.
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“Evidentemente, todos somos humanos. No podemos negar que podemos tener quizás algún interés, alguna inclinación política, pero ¿qué prima en el criterio de quien es líder o autoridad en la Iglesia? Prima el bien común, el criterio del bien común. Entonces, el mensaje siempre tiene que estar dirigido al bien común”, señaló.
El portavoz detalló que los obispos del país ya realizan reuniones para sugerir las ciudades que el Papa podría visitar. “En Chiclayo está confirmadísimo al mil por ciento. Lima tiene que estar incluida, pues la sede principal donde él se aloja es la nunciatura apostólica”, explicó al mencionar la posibilidad de que el itinerario contemple Pucallpa y Arequipa, siguiendo el ejemplo de visitas anteriores de pontífices como Francisco y Juan Pablo II a la selva peruana.
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Dioses recordó que León XIV suele priorizar encuentros en los márgenes sociales y no descartó que visite penales peruanos, como hizo en España y en Canarias. Posteriormente, opinó sobre el uso de la religión en la campaña electoral, una estrategia que, según sus palabras, es “muchas veces innecesaria para conseguir votos”.
“Creo que debemos aprender a corregir esa instrumentalización innecesaria de la política. Así como la Iglesia no es partidaria en la política, no es de centro, de derecha, de izquierda, por más que haya algunas afinidades, sino va al fondo de las cosas, a los problemas álgidos. La política también debe respetar ese espacio y dejar de vincular esa fe propia y auténtica del pueblo para conseguir un rebaño y para conseguir votos para mi partido”, afirmó.
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Consultado sobre los temas previstos entre el pontífice y el presidente interino José María Balcázar en una audiencia privada programada para mañana, el vocero indicó que León XIV “conoce muy bien la realidad del país”.
“Entonces, él sabe que no viene al país de las maravillas y sabe que no es que llega el papa al Perú y todos los problemas se solucionan y todos nos hermanamos y ahora hay una gran reconciliación nacional. Pero la voz y la presencia del papa es necesaria porque es una voz profética que denuncia y que exige también una reparación de todos los problemas álgidos y sociales que venimos arrastrando en un país que hoy está polarizado”, declaró.
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Añadió que “esta polarización viene desde hace muchos años y necesitamos superar ese menosprecio entre los peruanos, que salta a la luz y se acentúa en los procesos electorales”.
Cuando fue obispo de Chiclayo, Robert Prevost afirmó que “pareciera” que las autoridades del país priorizan el poder sobre el servicio y exhortó al exdictador Alberto Fujimori (1990-2000), padre de la candidata que encabeza el escrutinio oficial, a pedir perdón personalmente “por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas y por las cuales él fue juzgado”.
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