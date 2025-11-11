Magaly Medina a Christian Domínguez que se queja porque ‘siempre le recuerdan su pasado’: “Es un meme de sí mismo”

El ‘Loco’ Vargas abre su corazón: sus celos, su esposa Blanca Rodríguez y el pasado que aún lo persigue. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Una vez más, Magaly Medina no se guardó nada y lanzó una de sus críticas más duras contra Christian Domínguez este 10 de noviembre, luego de verlo compartir una entrevista con el exfutbolista ‘Loco’ Vargas, donde ambos hablaron de sus errores del pasado y de cómo la gente, según ellos, tiene “doble moral” al seguir señalándolos.

La periodista, fiel a su estilo directo, desmontó cada una de las frases del cumbiambero con ironía, argumentos y una buena dosis de sarcasmo.

“Él necesita público, necesita aplausos, necesita que le estén diciendo: ‘Tú eres el mejor, tú cambiaste’”, dijo con ironía. “No eres referente de nada, Christian Domínguez, así que no te la hagas de ofendido, que no te queda. Dice que va al psicólogo, pero que no se quede en la puerta, que pase”, comentó.

La discusión se originó por la aparición de Domínguez en una conversación con el ‘Loco’ Vargas, donde ambos coincidieron en que el público y los medios suelen juzgarlos por sus errores amorosos y no por sus intentos de mejorar. “La gente es doble moral”, comentó el cantante, algo que encendió las alarmas de Magaly.

“Es que es palabrero, pues. Él quiere que lo midan con la misma regla que a personas que no tienen esa larga carrera de escándalos que todos hemos visto a lo largo de los años”, respondió la conductora. “¿Doble moral? No. Lo que pasa es que su pasado se sigue pareciendo demasiado a su presente”, puntualizó.

Magaly explicó que existen personajes públicos que realmente han sabido dejar atrás una mala imagen, mencionando como ejemplo al exfutbolista Reimond Manco. “Hasta ahora no lo vemos cometer los mismos errores del pasado. Tiene hijos, se nota buen padre, se nota dedicado a su hogar y a su trabajo. Ya no lo vemos en juergas ni escándalos como antes”, destacó. “En cambio, Domínguez no puede decir lo mismo. Hace solo dos años dejó a Pamela Franco y otra vez repite los mismos patrones”.

La periodista recordó cómo Christian Domínguez solía exigir que los medios “hablen mejor de él” y dejen de esperar que cometa un error. “Pero él los comete. Y cuando pasan los años, ahí está otra vez el mismo titular”, dijo, aludiendo a su historial sentimental y mediático. “Por eso no se puede borrar el pasado si sigues actuando igual. Cuando uno realmente cambia, los hechos lo demuestran”.

<b>Repite el mismo patrón</b>

Medina insistió en que el cambio personal no se declara, se demuestra. “Cuando una persona realmente ha trabajado en sí misma, entonces su pasado ya no importa. Pero cuando apenas han pasado dos años desde tu última ruptura y sigues repitiendo el mismo guion, la gente no te cree porque ve resultados, no palabras”, sostuvo.

Luego, lanzó una advertencia con nombre propio: “Ya verán, le estamos contando los días, las horas y los minutos hasta que le vuelva a fallar a Karla Tarazona. Ella creyó en él, pensó que por ir a terapia todo se solucionaba. Pero hay cosas que no se cambian con palabras bonitas, sino con trabajo interno y disciplina”.

Magaly también reflexionó sobre la psicología del cambio, asegurando que incluso para las personas que cuidan su salud mental, modificar patrones profundos requiere constancia. “Incluso quienes vamos a terapia todas las semanas sabemos que hay comportamientos difíciles de transformar. A veces lo que está grabado en la mente se forja a hierro puro”, dijo.

Al final, la periodista cerró su comentario con su característico humor ácido. “Christian Domínguez es un meme de sí mismo”, soltó entre carcajadas, dejando al público y a sus panelistas riendo, pero también reflexionando sobre lo que acababa de decir.

