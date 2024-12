‘The Beatles Sinfónico’: Nueve músicos clásicos se unen al show de este 14 de diciembre

Beatbang interpretará temas de The Beatles en vivo

Una década en el circuito artístico nacional no es poca cosa y para celebrarlo a lo grande. Beatbang, banda peruana tributo a los cuatro de Liverpool, The Beatles, realizará este sábado 14 de diciembre a las 10 p.m la primera edición de su concierto sinfónico. Este espectáculo contará con un total de catorce músicos en escena, nueve de ellos con formación clásica.

En esta ocasión, Iván Mindreau (batería), David Durán (guitarra y voz), Giussepe Rivas (guitarra y voz), Daniel Reátegui (bajo, piano y voz) y Dennis Carranza (teclados y percusión menor) se subirán al escenario del Centro de Convenciones Bianca (Miguel Grau 135 – Barranco) y junto a otros músicos deleitarán al público a través de un viaje cronológico musical donde repasarán la vasta y famosa discografía de George, Paul, John y Ringo.

Pero no solo será un espectáculo vocal diferente. Para esta primera entrega de “The Beatles Sinfónico” BeatBang ha diseñado un programa inspirado en las diversas fases musicales de los Fab Four, a través de una lista de canciones ordenada detalladamente que comprenderá los diversos sonidos característicos y la evolución melódica de la famosa banda británica. Y como regalo navideño, BeatBang tiene preparado un Set Especial del “Beatles For Sale” disco lanzado en 1964 y que este año cumple 60 años.

ARCHIVO - Los Beatles, de izquierda a derecha, John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney aparecen en Liverpool, Inglaterra, el 10 de julio de 1964, para el estreno de su película "A Hard Day's Night". (Foto AP, archivo)

Entre los temas seleccionados para esta primera edición estarán los clásicos “Yesterday”, “Hey Jude” y “Eleanor Rigby”, Penny Lane, All You Need Is Love, entre otros éxitos que son parte fundamental de la historia del grupo. Desde luego, la nominada “Now And Then” estará en el repertorio.

Entradas e informes vía WhatsApp en el 989-247-999 o en el siguiente enlace: bit.ly/beatlesinfonico y también a través de la plataforma Joinnus.

En la pantalla grande

El pasado 29 de noviembre de 2024, Disney+ estrenó en exclusiva el documental BEATLES ‘64, una producción de Martin Scorsese dirigida por David Tedeschi. Este documental ofrece una mirada única al histórico momento en que The Beatles visitaron por primera vez los Estados Unidos, un evento que marcó el inicio de la Beatlemanía y consolidó a la banda como una de las más influyentes de todos los tiempos.

El documental incluye imágenes inéditas capturadas por los documentalistas pioneros Albert y David Maysles, las cuales han sido restauradas en 4K por Park Road Post en Nueva Zelanda. Además, las actuaciones en vivo de The Beatles, como su primer concierto en el Coliseum de Washington, DC y sus presentaciones en The Ed Sullivan Show, han sido remasterizadas con tecnología de-mix por WingNut Films y remezcladas por Giles Martin.

Beatles jóvenes

El 7 de febrero de 1964, The Beatles llegaron a la Ciudad de Nueva York, siendo recibidos por miles de fans en el Aeropuerto Kennedy. Su debut en The Ed Sullivan Show atrajo a más de 73 millones de espectadores, convirtiéndose en el evento televisivo más visto de la época. BEATLES ‘64 no solo muestra este espectáculo, sino que también ofrece una visión íntima del compañerismo entre John, Paul, George y Ringo mientras navegaban por su creciente fama.

El documental también presenta entrevistas actuales con Paul McCartney y Ringo Starr, así como con fans cuyas vidas fueron transformadas por la música de The Beatles. La producción está a cargo de un equipo destacado, incluyendo a Margaret Bodde, Olivia Harrison, Sean Ono Lennon, Jonathan Clyde y Mikaela Beardsley, con Jeff Jones y Rick Yorn como productores ejecutivos.